北上攻略｜「珠海横琴長隆度假區」兩日一夜　玩盡海陸空全攻略！

想要一次過玩盡海陸空？珠海横琴長隆度假區絕對是你的首選！全球最大室內主題樂園「長隆飛船樂園」無懼天氣，可以近距離欣賞可愛的虎鯨大家族， 大人小朋友一起體驗虎鯨保育，更有超過30項刺激機動遊戲等你挑戰；由國際頂尖團隊打、匯聚28國馬戲精英的「長隆秀」，每日為你呈獻最刺激的表演；更有令遊客仿如置身海洋世界的「長隆海洋王國」，一次過飽覽海豚、白鯨、海獅、企鵝、鯨鯊等海洋生物。立即去片收睇兩日一夜玩盡海陸空的全攻略！



珠海横琴長隆度假區（下稱珠海長隆）是集主題公園、度假酒店、文化演藝、商務會展與餐飲休閒於一體的國家級旅遊度假區。今次北上攻略繼續以兩日一夜行程為本，務求讓大家於周末玩盡這個獲獎無數的度假區！

首先當然是交通，自從港珠澳大橋通車後，由香港前往珠海長隆變得十分方便，可以乘坐金巴由香港直達珠海口岸，再轉的士去度假區，又或者選擇中港通巴士，2小時便可抵達珠海長隆！

長隆飛船樂園：先欣賞虎鯨大家族！再挑戰30項機動遊戲！

長隆飛船樂園是全球最大室內主題樂園，同時亦是世界最大的水族箱，以及世界最大室內人造浪，是合共榮獲7項世界第一的樂園。當中的主角無疑是虎鯨，大家能夠無懼天氣，近距離欣賞到虎鯨大家族，而透過「虎鯨科普劇場」的海洋霸主大巡遊，遊客能充分瞭解可愛的虎鯨大家族，一起體驗虎鯨保育。至於「深海虎鯨奇遇秀」更可以在水底約會虎鯨，十分浪漫！

長隆飛船樂園是全球最大室內主題樂園

大家能夠無懼天氣，近距離欣賞到虎鯨大家族。

觀賞完虎鯨後，便可以踏上神秘的飛船探索之旅！超過30機動遊戲，無論是設施或體驗均充滿驚喜，例如令人置身其境的「百慕大歷險」擁有世界最大的弧形銀幕以及世界最大容量的搭乘式動態模擬裝置。樂園更推出了互動玩法，可以挑戰探索任務。用膳方面，「鯨生鯨世餐廳」是推介之選，大家可以一邊欣賞虎鯨的優雅泳姿，一邊享受美麗佳餚，餐飲非常多款，任你選擇！

長隆飛船樂園有超過30機動遊戲等你挑！

「鯨生鯨世餐廳」一邊欣賞虎鯨的優雅泳姿，一邊享受特色餐飲

長隆秀：28國馬戲精英為你呈獻最精彩的表演

「長隆秀」匯聚來自28個國家的馬戲精英，上演多個榮獲金獎的精彩節目，由俄羅斯馬戲世家全人執導，表演融合中國、俄羅斯、阿根廷、美國等多國藝術和當代時尚理念，涵蓋雜技、舞蹈、滑稽表演、魔術、極限運動、聲樂等藝術門類。從威尼斯篇章到非洲風情，從中國傳統文化阿根廷鼓舞演繹，從搖滾百老匯到漫步太空奇幻世界，讓觀眾感受馬戲的獨特魅力。

「長隆秀」匯聚來自28個國家的馬戲精英，上演多個榮獲金獎的精彩節目。

「摩托飛車」充滿速度與激情，幾個摩托騎士急速追逐，展示360度旋轉、倒掛金鉤等驚險特技

四大特色酒店：總有一間啱你口味！

珠海長隆擁有四間各具特色的酒店，每一間各有亮點：「馬戲酒店」是性價比之選，整間酒店都充滿著魔幻童話氣氛，讓住客尤如進入夢幻世界一樣；「企鵝酒店」是企鵝迷的天堂，可以和真企鵝做朋友，喜歡企鵝的你絕對不可以錯過；「飛船酒店」是當之無愧的方便之選，連接著飛船樂園，能隨時回酒店休息，亦提供多間獨特主題房間，加上頂樓無邊際泳池，園區美景一覽無遺；「橫琴灣酒店」則提供充滿海洋氣息的高端度假體驗，被譽為海洋宮殿，酒店的海豚自助餐廳匯聚來自世界各地的上等新鮮食材，而海豚之窗更能讓你親親海豚！

長隆海洋王國：8大主題區 必去鯨鯊館+海洋幻彩煙花秀！

作為全球其中一個最大的海洋主題樂園，長隆海洋王國坐擁8大主題區，不但有企鵝、鯨鯊、白鯨等海洋動物供大家觀賞，更有各種刺激機動遊戲等著你挑戰。「鯨鯊館」讓遊客仿如置身海底世界，「白鯨劇場」則可以近距離看到白鯨和保育員的有趣互動；「企鵝館」即將有「企鵝狂歡節」，喜迎多隻可愛的企鵝BB，可愛度滿分陪你歡度佳節！由朝玩到晚，最後一定要看浪漫的「海洋幻彩煙花秀」，大型煙花、水上電單車、水上飛人、無人機、再加上燈光噴泉互相配合，可以說是目不暇給！

鯨鯊館讓遊客仿如置身海底世界！

海洋幻彩煙花秀是由大型煙花、水上電單車、水上飛人、無人機、再加上燈光噴泉互相配合，十分壯觀！

珠海長隆住宿套票優惠！

現時珠海長隆4間酒店均推出酒店住宿連門票套票優惠，一個價錢便可以無限暢玩兩大樂園，如有興趣請即瀏覽：https://s.klook.com/c/E1xK2L4518

（資料及相片由客戶提供）