北上攻略｜深圳亨得利眼鏡入店即送太陽眼鏡　專業驗眼性價比無敵

不少香港人都知道，在深圳配眼鏡的價錢比香港抵得多，而質素亦相當高。但面對眾多選擇，如何挑選一間既專業又抵玩的眼鏡店呢？小編今次親身來到深圳東門金世界百貨2樓的「亨得利眼鏡」，體驗這家店的服務，發現不僅有極具吸引力的優惠套餐，還能享受專業的驗眼服務。更驚喜的是，只要入店說一個暗號，就即免費獲贈一副太陽眼鏡！



入店即送太陽眼鏡 款式多到眼花繚亂！

剛踏入亨得利眼鏡，小編就感受到這家店的熱情氛圍。還未開始驗眼，老闆便先送上了一個「大禮」——免費太陽眼鏡！只要說一句暗號：「我是看了短片從香港過來的！」，就能即時獲贈一副時尚太陽眼鏡！這些免費太陽眼鏡款式非常多樣，店內竟然有超過200款可供選擇！無論你喜歡大框、貓眼還是經典圓框，總能找到心儀的款式！試戴幾款後，發現質感相當不錯，用料紮實，戴上去輕便舒適，而且非常時尚！老闆強調：「這些太陽眼鏡是完全免費的，無需任何消費。」小編問了三次「真的免費嗎？」老闆都堅定地回答：「真的免費！」這份誠意，讓人不得不心動。

入店即送太陽眼鏡，款式還多達200款俾你揀！記得講暗號！

入店即送太陽眼鏡，款式還多達200款俾你揀！記得講暗號！

店內眼框款式超多，而且緊貼潮流，膠框、金屬框、時尚、正經都應有盡有！

店內眼框款式超多，而且緊貼潮流，膠框、金屬框、時尚、正經都應有盡有！

店內眼框款式超多，而且緊貼潮流，膠框、金屬框、時尚、正經都應有盡有！

店內眼框款式超多，而且緊貼潮流，膠框、金屬框、時尚、正經都應有盡有！

效率超高！專業驗眼服務30分鐘取鏡

不少香港人對內地配眼鏡的質素總有些擔心，例如驗眼是否專業？設備是否可靠？而亨得利的驗眼服務，讓小編徹底放心。店內配有多位持國內驗光師資格的專業視光師，驗眼過程非常仔細，從度數測試到瞳距測量，每個步驟都井井有條，絕不馬虎。而且，他們使用的驗光設備也是國際標準級，檢測數據準確，完全能符合香港消費者對高質素驗眼的期望！更讓人驚喜的是，亨得利的配鏡效率非常高。如果是配一般度數的鏡片，最快 30分鐘就能完成！小編親身體驗後忍不住說：「配完眼鏡剛好去旁邊按摩，回來已經可以戴上新眼鏡，真的太方便了！」如果是需要訂製的特殊鏡片（如高度數或防藍光漸進鏡片），老闆表示大約 7天內就可取貨。他們還提供WeChat通知服務，客人可以在鏡片完成後立即收到消息，甚至可以選擇順豐快遞寄回香港，免去多次往返的麻煩。

店內配有多位持國內驗光師資格的專業視光師，驗眼過程非常仔細，從度數測試到瞳距測量，每個步驟都井井有條。

驗光設備是國際標準級，檢測數據準確。

貼心售後服務 讓人配得安心！

對於香港人來說，北上配眼鏡最大的顧慮之一就是售後服務。萬一回到香港後發現眼鏡不合適，會否無法調整？而亨得利提供的貼心售後服務，讓這些擔憂完全不存在。老闆承諾，無論是度數調整還是框架鬆動，他們都會免費提供售後調整服務。如果在配鏡後出現任何問題，客人都可以聯繫他們，亨得利一定會協助解決！此外，現在只要在店內有任何消費（不論金額多少），還會額外贈送一盒 30片裝的法國依視路擦拭紙，用來清潔眼鏡，效果一流！不僅可以去除油污和灰塵，還可以防止鏡片起霧，非常實用！

現在只要在店內有任何消費（不論金額多少），還會額外贈送一盒 30片裝的法國依視路擦拭紙。

亨得利提供的貼心售後服務，無論度數調整還是框架鬆動，他們都會免費提供售後調整服務。

超值優惠套餐 ¥68配到一副眼鏡！

提到價錢，不得不稱讚亨得利的配鏡套餐！最便宜的套餐只需¥68，就已經包含國產鏡片和時尚鏡框。這樣的價錢在香港甚至連一份茶餐廳常餐都不止，但在深圳卻能配到一副完整的眼鏡！老闆向小編介紹說，國內的鏡片技術近年發展迅速，大品牌如 萬新、明月、偉星 等，技術已經非常成熟，特別是高度數的國產鏡片，性價比極高。同樣度數的進口超薄鏡片可能需要數千元，而國產鏡片的價格往往只需進口品牌的 1/3，但質量卻毫不遜色。

進口品牌鏡片 只需香港價錢的一半！

如果你想選擇進口品牌鏡片，亨得利的價格同樣吸引！店內提供多款國際知名品牌的鏡片，例如蔡司（ZEISS）、依視路（Essilor）、HOYA，價錢比香港平至少一半。揀 HOYA漸進防藍光鏡片+純鈦鏡框，套餐價格僅需 ¥758。如果選擇國產鏡片＋鏡框，價格低至 ¥499，非常適合注重性價比的客人。老闆還提到，這些進口鏡片功能多樣，包括超薄、防藍光、漸進鏡片，以及專為兒童設計的防控鏡片，能滿足不同客人的需求。

當小編問到為什麼深圳配眼鏡的價格可以這麼便宜時，老闆笑著解釋：「這主要得益於內地完善的產業鏈和低營運成本。另外，我們也堅持薄利多銷的經營理念，讓更多香港人可以享受到高質素又平價的眼鏡服務。」簡單的一句話，道出了深圳配眼鏡的核心優勢。

在羅湖過關，搭2個站就到東門金世界百貨眼鏡城。

亨得利眼鏡

地址：深圳市羅湖區東門金世界百貨眼鏡城2樓2043號、2059號；4樓426號

營業時間：10:00 - 22:00

聯絡電話：+86 13543292258

微信：掃描店內QR Code即可添加

（資料由客戶提供）