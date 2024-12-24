PMQ元創方「Ne-on-Ne-on@Sham Shui Po」最後十天 文創活動度聖誕

由PMQ元創方主辦的「Ne-on-Ne-on@Sham Shui Po」展覽現正於深水埗通州街橋底展出，將在12月31日完畢。這場展覽由12月4日開始至今，不僅展示了「街招」獨具匠心的霓虹裝置，聯同電子音樂人蔡世豪跨領域合作，利用了天橋底下兩個屏幕的投影方向，將霓虹實體裝置設計成城市中大廈林立的景象，打造出一個全新的電音與視覺體驗，讓觀者沉浸在城市中的霓虹夢幻世界裡。



蔡世豪全新彩蛋曲目「Neon City」

蔡世豪為是此展覽特別創作了包含6首電子音樂的概念專輯與不同的城市投影，展覽的前兩週反響熱烈，觀眾們紛紛讚賞這種音樂與視覺的完美融合，感受到耳目一新的展覽形式。

在12月24日，蔡世豪將推出全新的彩蛋曲目「Neon City」並升級了城市投影，為參觀者增添更多驚喜。

PMQ元創方 x社企餐廳 冬日送暖社區關懷

PMQ元創方携手長沙灣社企餐廳「金獎藥膳椒麻雞」，為觀眾帶來溫馨冬日。活動於12月25日，下午3時持續至晚間8時，提供暖熱的羅漢果雪梨茶與到場參觀人士，大家可一邊品味滋潤的羅漢果雪梨茶一邊欣賞「Ne-on-Ne-on@Sham Shui Po」展覽。 數量有限先到先得，送完即止。

專題導賞團，深入探索深水埗

為了讓參觀者獲得更深入的體驗，PMQ特別邀請了兩位嘉賓，Sampson Wong (黃宇軒)和Bon Chiu (趙君廉)，舉辦兩場主題導賞團。

1. Sampson帶你漫遊深水埗

12月27日(五) | 4時至6時

Sampson Wong(黃宇軒) 作為香港藝術家及城市研究者，將帶領參觀者在其著作「香港散步學」的指引下，漫遊深水埗，並將終站設於「Ne-on-Ne-on@Sham Shui Po」展覽，為大家解說橋底下霓虹的獨特之處。

2. 城市速畫 夜間寫生團

12月29日(日) | 6時至8時

「城市速畫 夜間寫生團」由本地城市速寫畫家Bon Chiu（趙君廉) 帶領參加者一邊觀賞霓虹投影， 一邊以速畫方式紀錄「Ne-on-Ne-on」中光影璀璨的瞬間。

還有彩蛋由「街招」安排，在12月28日下午5 時發放，請留意PMQ網頁或IG。

展覽資訊

Ne-on-Ne-on@Sham Shui Po

偶燭施明@深水埗

日期 : 2024/12/4 – 2024/12/31

時間: 2:00pm - 8:00pm

地點: 九龍深水埗近通州街260號, 桂林街交界 橋底空間 (布藝市場側)

費用全免歡迎公眾參觀

免費彩蛋總覽

12月24日：推出新曲「Neon City」及升級城市投影

12月25日：PMQ元創方 x社企餐廳 冬日送暖

12月27日：Sampson帶你漫遊深水埗

費用全免, 歡迎報名：https://forms.gle/vKSRrDT6878NRhpU6

12月28日：「街招」送彩蛋

12月29日：城市速畫 夜間寫生團

費用全免, 歡迎所有人士, 經驗不拘：https://forms.gle/WD8Z8hutMgXQESm76

更多詳情 , 歡迎參閱：https://www.pmq.org.hk/event/ne-on-ne-onsham-shui-po/

（資料及相片由客戶提供）