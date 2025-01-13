財記辣蟹私房菜｜招牌辣蟹＋10大名物｜一方法免費食豉油皇炒麵

財記辣蟹私房菜｜財記辣蟹｜銅鑼灣美食｜位於銅鑼灣的財記辣蟹私房菜，擁有超過40年的炒蟹經驗，招牌菜是避風塘炒蟹，該店選用新鮮肉蟹落鑊爆炒，配以足量蒜蔥香料，滲入結實肥碩肉蟹當中，保留蟹隻原汁原味。《香港01》好食玩飛記者帶大家直擊，試食財記辣蟹私房菜10大名物，即看下文啦！



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位於銅鑼灣的財記辣蟹私房菜，共設兩層，環境寬敞！擁有超過40年炒蟹經驗的師傅，能兼顧其他海鮮名菜，款款鑊氣逼人，香氣四溢，集地道及風味於一身，吸引了不少名人紅星捧場，就連「校長」譚詠麟都是常客。今次記者就獲邀試食10道店的招牌菜，以下為大家逐一介紹。

位於銅鑼灣的財記辣蟹私房菜擁有超過40年炒蟹經驗的師傅，能兼顧每樣海鮮名菜！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜，共設兩層，環境寬敞！（陳葦慈 攝）

財記3樓設有6間VIP房，私隱度高！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【1】招牌避風塘炒蟹

財記名物首選當然是招牌避風塘炒蟹（時價）！師傅嚴選新鮮菲律賓、越南野生肉蟹作為選材，由於野生肉蟹是攝取天然食物（海藻、小魚蝦等）長大，所以味道特別鮮甜。而且與養殖蟹相比，肌肉更緊實飽滿，炒制過程中便能更好地保持蟹件形狀，不易散落。記者品嘗過後，認為肉蟹夠鑊氣，蟹肉鮮嫩！

財記第一名物招牌避風塘炒蟹，是由菲律賓和越南地區新鮮運送到店。（陳葦慈 攝）

與養殖蟹相比，肉質更緊實飽滿，炒制過程中便能更好地保持蟹件形狀，不易散落。（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【2】瀬尿蝦皇

第二道必食菜式是瀬尿蝦皇（時價），該店提供椒鹽、避風塘和清蒸三種煮法供選擇。記者試食後發現，瀬尿蝦肉質細膩，口感鮮甜，肉質更彈牙。此外，瀨尿蝦富含蛋白質、維生素和礦物質，是個健康之選，食多幾隻都唔怕！

財記瀬尿蝦皇有椒鹽、避風塘和清蒸三種煮法供選擇。（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【3】豉椒炒蘇格蘭蟶子皇

財記的豉椒炒蘇格蘭蟶子皇（$108／隻），選用了蘇格蘭蟶子皇，肉質肥美，擁有奶油般的潤滑質地，加上它富含豐富的脂肪和膠原蛋白，煮熟後不會收縮或變硬，所以味道特別鮮美、肉質特別彈牙多汁。記者試食後認為，豉椒汁是該菜式的精髓，另外蟶子皇完全沒有腥味和沙粒，非常推薦！

蘇格蘭蟶子皇，肉質肥美，擁有奶油般的潤滑質地。（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【4】金蛋黃煎海中蝦

第四道必食菜是金蛋黃煎海中蝦（$388／6隻），該店選用了澳洲野生虎蝦，體型較大，而且肉質紮實彈牙，富韌性和彈性，味道鮮甜濃郁。此外， 亦選用新鮮鹹蛋，鹹蛋味會較濃郁，令海中蝦味道昇華，蝦跟鹹蛋簡直是絕配呀！

金蛋黃煎海中蝦是來自澳洲的野生虎蝦，體型較大、肉質紮實彈牙，味道鮮甜濃郁。（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【5】羊腩煲

天氣轉冷，又點少得羊腩煲（$488／煲）！財記羊腩煲，採用新鮮羊肉製作，肉質柔軟、脂肪分布均勻，燉煮後更是香氣四溢、口感滑嫩。而且羊羶味剛剛好，非常易入口！

財記辣蟹私房菜必食推介｜【6】蟲草花金銀螺燉雞湯

財記的蟲草花金銀螺燉雞湯（$298／窩），是一道極具滋補效果的湯品。材料經過長時間燉煮，湯色變得清澈透明，口感清爽且不油膩，適合各

財記羊腩煲，採用新鮮羊肉製作，肉質柔軟、口感滑嫩。（陳葦慈 攝）

年齡層人士享用。

財記的蟲草花金銀螺燉雞湯清澈透明，口感清爽且不油膩，有住家湯的味道！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【7】蜜餞蒜香骨

在財記食到的蜜餞蒜香骨（$108／碟）是與別不同，師傅將蜜餞甜味與蒜香濃郁相結合，形成了獨特風味，讓每一口都充滿驚喜，既有甜味的圓潤，又有蒜香的提味。

蜜餞甜味與蒜香濃郁相結合，形成了獨特風味，讓每一口都充滿驚喜！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【8】蔥油新鮮走地雞

蔥油走地雞（半隻$178／一隻$356）是選用新鮮走地雞，走地雞生長在自然環境中，運動量大，肉質結實且鮮嫩，吃起來彈牙，有著自然的雞肉風味，搭配蔥油或特製的醬汁，讓肉質更加美味，增添了風味層次！

蔥油走地雞是選用新鮮走地雞，肉質結實鮮嫩、口感彈牙！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜【9】乾炒牛河

乾炒牛河（$108／碟）亦是必點菜式。該店的河粉滑嫩，炒至金黃色，搭配牛肉嚼勁，形成了美妙的口感對比，使每一口都十分滿足。乾炒牛河的關鍵，在於火候和炒製技巧，需快速翻炒以保持河粉彈性和牛肉鮮嫩，考驗了大廚廚藝。

乾炒牛河的河粉滑嫩，炒至金黃色，搭配好有咬口的牛肉！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜必食私房菜推介｜【10】蘿蔔糕

蘿蔔糕 $168 (1磅左右)

此貨品為2025年農曆新年限定商品。

蘿蔔糕金黃酥脆，表面微微焦香，切面顯示出蘿蔔絲的紋理，讓人十分食慾大增。蘿蔔糕是一道讓人難以抗拒的美味，無論是作為早餐、點心還是聚會小吃，都是不錯的選擇。其簡單的原料和獨特的口感，讓人每一口都能感受到家鄉的味道。

訂購方法 : 可WhatsApp 66013880與店員聯絡，或致電23949928/23949908 查詢

截單日期：24/01/2025

取貨日期：27/01/2025 （請提前WhatsApp 66013880與店員聯絡）

取貨地址：財記辣蟹私房菜2/F

香港銅鑼灣駱克道447號至449號中威商業大廈2至3樓

*溫馨提示🔔售完即止*

蘿蔔糕金黃酥脆，表面微微焦香。（古嘉瑋 攝）

財記辣蟹私房菜必食推介｜二人或四人套餐

新年是一家大細聚餐的好時機，財記推兩大套餐優惠。首先是$880的雙人套餐，有招牌財記避風塘炒蟹（一隻）、蒜蓉粉絲蒸蟶子皇或蒜蓉粉絲蒸日本扇貝、咕嚕肉或燒汁雜菌牛柳條、豉油王炒麵和蒜蓉炒時菜5道菜色。

財記雙人套餐可一次過歎5道菜色。（陳葦慈 攝）

至於$1,980的四人套餐，有招牌財記避風塘炒蟹 (一隻)、蒜蓉粉絲蒸蟶子皇或蒜蓉粉絲蒸日本扇貝、豉油王煎海中蝦或金蛋黃煎海中蝦、財記老火靚湯、蜜餞蒜香骨或菠蘿咕嚕肉、蔥油走地雞（半隻）或霸王走地雞（半隻），以及豉油王炒麵或乾炒牛河和蒜蓉炒雜菜8道菜色。

財記的$1,980四人套餐包括8道菜色。（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜優惠｜首60名讀者獲贈豉油皇炒麵

《香港01》讀者及會員獨家優惠！首60位惠顧午市或晚市的讀者及會員，向財記辣蟹私房菜展示此文章，每枱可獲送豉油皇炒麵一客！方法很簡單，下單時只要向店員展示本頁面，就能獲得優惠。

（名額有限，先到先得）*財記辣蟹私房菜保留最終決定權。

首60位惠顧午市或晚市的01讀者及會員，向財記辣蟹私房菜展示此影片文章，每枱可獲送豉油皇炒麵一客！（陳葦慈 攝）

財記辣蟹私房菜

地址：銅鑼灣駱克道447-449號中威商業大廈2-3樓

電話：2394 9928／2394 9908／6601 3880

營業時間：星期一至日 11:00am - 3:00am



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