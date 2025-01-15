南記海鮮飯店見證冬菇亭下的香港變遷　堅持用靚油、靚料人情未變

南記海鮮飯店，紮根於三聖邨冬菇亭下，至今已三十逾載。1988年，陳氏兄弟二人攜手創立南記，從小菜起家，後來轉型做海鮮加工，客人從海旁的海鮮街挑選心儀生猛海鮮，數十步之遙，現撈即煮，清蒸、豉椒抑或油炸，配合南記的優質食材和大廚精湛廚藝，南記不但與街坊鄰里間建立了深厚感情，也成為了無數遊客尋覓地道漁港風味的必經之地。



三十多年來，南記見證了三聖漁港的變遷，也經歷了香港餐飲業的起伏。陳先生回憶起2016 、17年的光景，那時飯店門庭若市，遊客不斷，本地食客也紛紛慕名到三聖食海鮮，熱鬧非凡。可惜受到疫情的衝擊以及後疫情時代人人北上消費，生意銳減，如今的經營狀況甚至比疫情期間更為慘淡。

雖然經營環境充滿挑戰，南記始終堅持保留冬菇亭的特色，並努力在傳承與創新之間尋求平衡。在保留原有風味的基礎上，冬菇亭經重新裝修翻新，加裝冷氣取代了「牛角扇」，讓食客大熱天時都可以歎住冷氣食海鮮。但無論環境如何改變，南記對食材品質的追求從未動搖，始終選用新鮮優質的食材和食油，加上大廚黎師傳豐富的廚藝經驗，烹製出一道道令人回味無窮的海鮮佳餚。

翻新後的冬菇亭保留了冬菇亭的特色屋頂。

說到南記的招牌菜，椒鹽鮮魷、芝士龍蝦和冰鎮鮑魚可謂是必點之選。椒鹽鮮魷是大人小朋友都喜歡的菜式，新鮮游水魷魚經醃製上蛋漿後，油炸至金黃酥脆，鮮香撲鼻。魷魚口感爽脆，加上椒鹽炸蒜惹味非常，令人停不了口！芝士龍蝦鋪上高熔點芝士鮮炸而成，至7成熟時轉大火把多餘的油迫出就可上碟，龍蝦肉飽滿鮮甜，配合味道濃郁的芝士，深受食客喜愛。黎師傅分享︰「用獅球嘜芥花籽油做炸物效果最好，好夠力，炸出來的食物金黃鬆脆，係其他品牌嘅油無得比的。」

黎師傅多年來坐鎮南記，為食客帶來不少美味回憶。

椒鹽鮮魷炸至金黃酥脆，佐酒一流。

南記選用獅球嘜芥花籽油多年，堅持用靚油，炸出金黃靚龍蝦。

鮮甜龍蝦與濃郁芝士非常搭調，一口氣吃罷半隻也不為過。

南記以鑊氣小炒起家，簡單如豉油皇炒麵最見真章。要做到麵底焦脆鑊氣十足，就要靠師傅對火喉的控制與耐性。經多次烘麵與快炒後，最後加上豉油和配菜同炒即成。

鑊氣十足的豉油皇炒麵一定要趁熱食。

冰鎮鮑魚以獅球嘜芥花籽油調製醬料，鮮美爽口，是矜貴開胃的前菜。

陳先生去年在南記旁邊開設另一間分店「薈廷」，提供更舒適、更具私隱度的用餐環境。

陳先生坦言，對食材和用油的選擇十分嚴謹。「自2014年地溝油事件後，我們便選用獅球嘜芥花籽油，至今已逾十年，從未改變。」本地老字號合興油廠所生產的油品，是不少餐廳的首選。他選用獅球嘜皆因合興是香港老字號，在香港擁有自己的煉油廠與化驗室，一條龍生產，每一款產品都具品質認證，值得信賴，用起來安心，客人吃起來也放心。無論是炸物還是炒菜，南記都堅持使用獅球嘜芥花籽油，以確保菜式品質穩定，為食客送上最佳風味。

獅球嘜芥花籽油煙點高，油煙少，做小炒具鑊氣；做炸物耐用『夠力』炸得起，令食物更金黃鬆脆！

南記海鮮飯店

地點：三聖邨食亭地下1-4號舖

電話：2451 1698

網址：https://s.openrice.com/QrbS0D24000~u8xLXAw

(資料及相片由客戶提供)