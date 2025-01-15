2025旅行新提案｜澳門「2024幻彩耀濠江」帶你穿越時空 夢幻打卡

2025年旅行有咩新計劃？誠意推介大家去一轉澳門小旅行，感受一下超夢幻的冬日光影盛會「2024幻彩耀濠江」！活動將延續至農曆新年及2月28日，讓你玩轉整個假期！這次盛事邀請了來自澳門、香港、內地，甚至遠至名古屋、悉尼等8個「創意城市設計之都」的18位頂尖藝術家和設計團隊，以「時空的共融」為主題，在澳門半島、氹仔和路環打造了6大主題區、23個打卡點，超過30個炫目燈飾、互動裝置和光雕表演，絕對讓你目不暇給！從充滿未來感的「未來之脈」到充滿葡式風情的「漁光葡影」，每個角落都充滿驚喜！每晚7點到10點，大家都可和另一半、家人、朋友一起感受澳門獨一無二的節日氣氛，拍下美美的照片，留下難忘的回憶！以下立即為大家介紹活動必玩重點！



互動、浪漫、耀眼藝術裝置立即睇！

6個旗艦裝置、4個藝術裝置、12個燈飾裝置及9個互動裝置分布於澳門六大地區，分別為北區、下環區、南灣區、新口岸新填海區、氹仔區及路環區，以下率先為大家精選介紹於北區、下環區及南灣區，三個區域的不同裝置藝術。

北區：

旗艦裝置《極速賽道》

由來自北京的藝術家李維及楊璐，兩人攜手創作的《極速賽道》將澳門著名的賽車文化以生動有趣的方式呈現在觀眾面前，大家可以在裝置中親身駕駛炫酷賽車， 體驗速度與激情的樂趣，及感受極速賽道的流光溢彩！

玩法：身高1.3m以上人士均可參與

位置：北區，原逸園賽狗場

交通：巴士線路1、5x、9、9A、23、25B、N1B

燈飾裝置《幸福層層塔》

澳門設計團隊APlus為大家帶來座繽紛多彩的立體蛋糕造型裝置，是送給澳門的生日禮物，象徵著澳門回歸的25周年慶祝。

位置：青洲坊蓮花廣場

交通：巴士線路5X、16、16S、30、34、51A、H2、MT4、N1A

下環區：

旗艦裝置《光韻緋門》

來自上海的中國當代藝術家朱璽，一向擅長跨媒體與實驗藝術，致力用多維度的藝術語言探討現代社會的現象與問題。這次為大家帶來的《光韻緋門》以粉色詮釋澳門回歸的情感，象徵幸福、純真與成長歷程。

位置：媽閣交通樞紐地面層廣場

交通：巴士線路1、2、5、6B、10、11、18、18B、21A、61

互動裝置《街燈裡的澳門》

澳門設計團隊APlus另以特色街燈透視出澳門著名景點，彷如在向旅客訴說一個個澳門故事。

位置：亞婆井前地

交通：巴士線路18、28B

南灣區：

藝術裝置《機甲海洋守護隊》

來自由香港設計團隊「永續藝術基地」透過機甲八爪魚靜靜守護在廣場上，腦海光影變幻，叫大家反思海洋生物多樣性和生態保育的關注。

互動玩法：觀眾敲擊鼓面可觸发光與聲的同步反應，營造沉浸式體驗

位置：南灣湖水上活動中心

交通：巴士線路6B、9、9A、18、18B、23、32、N2

互動裝置《醉夢星河》

由香港設計團隊「永續藝術基地」新媒體藝術家阿水所創作的《醉夢星河》不止作品名字浪漫，大家到場亦可以投入如宇宙及深海的星空之境，沉浸式享受一場聲光影完美融合的絕美感官盛宴。

互動玩法：觸摸發光海豚座及鯨魚座就能發出聲效相關聲效，有海豚和鯨魚的叫聲，鯨魚上水面的呼吸聲。

位置：南灣區白帳篷

交通：巴士線路6B、9、9A、18、18B、23、32、N2

同場必睇得獎夢幻光雕表演！

光雕是一種嶄新的投影技術，不論是高樓大廈、城堡、教堂，甚至是室內空間，都可以成為投影畫面，今次活動大家每晚都可以在澳門科學館、消防局前地等地欣賞到！4個光雕表演分別以「Create the Future（創新紀元）」、「麥麥幻彩穿越賀雙慶」、「雙・連」及「100 FUN」為主題的光雕表演，前者由來自日本的光雕表演隊伍HITOHATA, INC.主理，而後兩者係澳門旅遊局於早前開展3D光雕表演作品公開本地徵集計劃中嘅獲選優秀作品。

「Create the Future（創新紀元）」

光雕表演以“創新紀元”為主題，分為“當下”、 “新生”和“歡慶”三個篇章。 作品利用澳門科學館的建築美學和3D CG技術，展示澳門與日本的文化和藝術交流，體現澳門東西方文化交融的特色，通過蓮花、龍、煙花和燈籠等元素慶祝及展望澳門的繁榮發展，並藉澳門當選2025年“東亞文化之都”為契機，激發觀眾對“創新紀元”的想像。

位置：澳門科學館

演出日期：即日至2月28日

演出時間：19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30（每半小時，每場約5分鐘）

交通：巴士線路3A、8、10A、12、17S

「麥麥幻彩穿越賀雙慶」

自回歸以來，在祖國的大力支持下，澳門以獨特的優勢獲得眾多有目共睹的成就。 作品透過展現本澳特色，活潑的音樂、中西元素交融搭配，突顯除多元的文化底蘊，澳門更是一個充滿魅力色彩的城市，結尾以金蓮花的登場把雙慶氣氛推至高潮。

位置：消防局前地（木偶葡國餐廳立面）

演出日期：即日至2月28日

演出時間：19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30（每半小時，每場約5分鐘）

交通：巴士線路11、15、22、28A、30、33、34

打卡贏禮品，澳門璀璨之旅大滿足！

精美光影裝置及光雕表演，相信會令大家瘋狂拍片、影相！現在只需於任何一個活動裝置前拍攝照片，並分享到公開社交平台，標註「#2024幻彩耀濠江」、「#lightupmacao2024」或「#iluminarmacau2024」，集齊指定數量的「讚」，即可前往各區諮詢站，換領該區專屬紀念品一份！

此外，今年活動更加入多項特別驚喜：參與「旗艦裝置尋寶記」，有機會贏取旗艦裝置手機架；北區期間限定的「幸福層層塔」更為慶祝澳門特別行政區成立25周年，派發北區專屬小禮物（數量有限，送完即止）！同時，參與集章遊戲及「麥麥接接樂」，還可換取發光香薰座，為旅程增添特色與樂趣。

活動期間，逢星期六晚上8時至9時，六大區域內的指定地點將舉行各類快閃活動，包括巨型充氣公仔、電子琴表演、卡通彩繪、趣味扭波波、Mini Band演出、親子工作坊及親子打鼓互動等，為每個周末增添節日氣氛，適合一家大小共同參與。

「2024幻彩耀濠江」是一場不容錯過的光影盛事，無論是拍照打卡、換領禮品，還是參與趣味活動，都將為旅程增添難忘回憶。即刻計劃澳門之旅，感受這場集夢幻與歡樂於一身的璀璨盛會！

詳情可以到https://lum.macaotourism.gov.mo/index.html了解更多！

（資料及相片由客戶提供）