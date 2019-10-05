【觀塘掃街】9大觀塘美食！工廈蛋牛治、街市海南雞飯、海鮮放題

觀塘，這個工廈城裡面有好多臥虎藏龍的美食，帶你去9大觀塘美食點，有文生哥哥的蛋牛治、又有海鮮放題、自助串燒等，即刻出發！

【1】日限八隻秘製雞海南雞飯@大雄海南雞

去觀塘搵食，除了可以到工廈尋寶，熟食市場也是另一個深藏不露的美食天堂。這間位於駿業熟食市場的泰菜店，菜單上不外乎海南雞飯或其他泰式小菜，不過老闆大雄師傅著重煮雞方式，以及醬汁調配，讓雞件嫩滑之餘，辣汁味道令人回味，餐廳亦成為不少觀塘打工仔的飯堂。

老闆大雄師傅，每天開店前會先用雞湯浸雞。浸完的雞，會趁熱過冷河，來一個冰火五重天，讓外皮金黃，雞件肉質柔韌有彈性。

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遢羅無骨海南雞飯 $48。(e肚仔圖片)

+ 5 + 4 + 3

大雄海南雞 地址：觀塘駿業街駿業熟食市場1樓42,46及47號舖 營業時間：星期一至五 11:30am-3pm；6pm-11pm 電話：6121 7847

【2】意廚出手製性價比高彈牙意大利麵@Pasta Zone

來自意大利北部的掌廚Lucas，與老闆Yvonne努力推廣意大利麵Pasta文化。兩位相識於做食品貿易生意，特別擅長於意大利食品，二人留意到香港的意大利麵及薄餅價錢普遍來說索價不菲，而且摻雜了許多「創意」，失卻了意大利的本土風味，承自己日常工作的認識，於是將最貼近意大利現實的意麵、小食及甜品為客人呈上。

最為人熟悉的長意麵，非卡邦尼意粉（Carbonara）莫屬，西餐廳常見的Carbonara，意麵溝勻忌廉白汁，加煙肉，灑上巴馬臣芝士，一碟白色油亮亮的麵，賣貴些許就加隻生雞蛋給客人。不過，最正宗的Carbonara是一件「輕盈」的事，沒有一滴忌廉！只用蛋黃打成汁醬，將鮮製的長意麵煮大約8分鐘後（乾身意麵約用12分鐘），趁熱取麵條混和蛋黃汁，加胡椒（可用黑白紅三色胡椒）調味，撒上巴馬臣芝士及幾片煙肉粒，好味之餘不油膩。

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最正宗的Carbonara是一件「輕盈」的事，沒有一滴忌廉！只用蛋黃打成汁醬，午餐$68。(鄧倩螢攝)

+ 6 + 5 + 4

Pasta Zone 地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3期1樓J室 營業時間：星期一至三 11:30am-5pm；星期四至六 11:30am-5pm、6:30pm-9pm；星期日及公眾假期休息 電話：2325 2335

【3】工廈性價比高黑椒燒春雞@Factory 99

工廈的餐廳，一般都很私密很內斂，但這餐館卻很大同，約100個座位，分三個區域，一張張小圓桌以外，也有一列列的長木枱，排排坐，偶爾搭訕，人與人之間就這樣一下子拉近了距離。

這裡的食物很多元化，午市晚市各有13款套餐選擇，午餐連湯和飲品，由最便宜的「工館99茄醬美國豬扒焗飯」$56，到最貴的美國IBP肉眼牛扒配黑椒汁$80，可選飯、意粉或薯條。晚餐則由$169的冬陰公汁燴蟹肉天使麵，到$259的大虎蝦拼紐西蘭牛柳配紅酒汁，由A至M，同樣附有前菜、餐湯和甜品，四道菜還送餐茶最貴的也不用三百元！

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Factory 99 地址：觀塘巧明街99號巧明工廠大廈1樓A室 營業時間：星期一至五 6am-10:30pm；星期六 6am-3pm；星期日及公眾假期休息 電話：2345 8333

【4】文生哥哥大賣蛋牛治@SHY Dance Cafe

90後會睇兒童節目的都會認識文生哥哥，近年他一個轉身去開食店，大賣蛋牛治！其秘方是他從外父身上學習，現在傳承下來，令更多人食到美味的蛋牛治。另外，還有滑溜蛋包飯，讓附近的打工仔們多個美食聚腳地！

於8、90年代擔任兒童節目《閃電傳真機》主持的伍文生（文生哥哥），不做電視，反而轉行開食店。他的蛋牛治秘方，是從外父和在茶餐廳工作的經驗中學習。蛋特別滑溜，加上新鮮牛肉，惹味的蛋牛治就此引人垂涎。除了蛋牛治，還有蛋包飯同樣好多捧場客！

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一塊蛋牛治看起來簡簡單單，卻蘊藏著不少學問。(黃寶瑩攝)

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SHY Dance Cafe 地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座1樓I室 營業時間：星期一至五 11am-5pm；星期六、日 12nn-7pm 電話：6677 3547

【5】極濃郁黑色湯底船麵@船長 泰國船麵工房

吃船麵也非要飛到曼谷不可，九龍城、尖沙咀、西環、灣仔也早有船麵的蹤跡，觀塘工廈區都有！這間船麵店的老闆Louis，別人到藍帶學法國菜，他卻到曼谷專注學船麵。如此魔力全因Louis極喜歡泰文化及泰國菜，尤對船麵情有獨鍾，於是向久居曼谷50年的舅父打探哪裡可拜師學藝，舅父是泰國華僑，也是當地的廚師，行內人脈廣闊，Louis遂跟師傅學習船麵技藝。

船麵最緊要是湯底，在香港他以豬紅來代豬血，菠蘿水代酸蕎頭水熬製湯底。麵有泰國蛋麵及金邊粉選擇，後者比前者更能吸收湯汁精華，配豬膶、豬肉片、豬肉丸、牛丸、肥牛、蝴蝶腩、雞翼及雞槌，這些跟足曼谷吃到的配菜，另加泰式香料，變奏出幾款花式：珍寶船麵、招牌船麵、船麵雞、船麵牛及撈麵。

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船麵的黑色湯底味道非常濃郁，泰國當地摻入了豬或牛血熬製，香港的多用上豬紅。(黃寶瑩攝)

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船長 泰國船麵工房 地址：觀塘成業街成業工業大廈1樓22室 營業時間：星期一至六 11am-7pm；星期日全日休息 電話：3997 3732

【6】抵食鐵板燒雪花一口牛@板上

同事間煩惱去邊度食Lunch，這裡有齊日、意、美不同菜式的餐廳，當中有雪花一口牛、板燒深海巨魷魚、蒲燒鰻魚飯、山賊照燒燻蹄、板燒黑草羊、照燒雞、鯖魚、黑豚漢堡、辣肉腸薄餅、煙三文魚薄餅……套餐便當，還有小吃：水牛城雞翼、大阪燒、日式煎餃子、吉列蠔、芝士魚腐、可樂餅等，什麼奄尖鬼、大胃王都無問題啦！

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雪花牛柳煎出油脂，香軟肉味濃。(e肚仔圖片)

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板上 地址：觀塘駿業街56號中海日升中心地下HJK號舖 營業時間：星期一至日 11:30am-10pm 電話：2388 5168

【7】$298任食海鮮極速回本@Give Me 5

這間西餐廳，一向提供牛扒等菜式，主菜味道正常不會有伏，惟獨餐廳位置偏僻，而附近亦太多選擇，所以今次所推出海鮮放題優惠，的確能吸引更多客人試食。

今次放題優惠，場內提供逾15款海鮮，全都是店主每日去街市拎貨，保證新鮮。問及海鮮每日拎貨價錢一定貴過拎冷藏貨，店主表示，「對啊，燒海鮮若不用新鮮貨無咁好食。」所以，他們一燒好的海鮮，會引來排隊人士搶海鮮，有見及此，店主要限制人客拎海鮮數目，各位想再吃就要再排隊啦！

$298可以任食逾15款海鮮，另外有超過10款的燒物任食。未夠喉的話，還送你一款西餐主菜，有加拿大斧頭豬扒、紅酒燴羊膝等，保證吃到抱住個肚出門口！

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逾15款海鮮放題即叫即燒！(唐家儀攝)

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Give Me 5 地址：觀塘鴻圖道90號5樓 營業時間：星期一至日 6pm-10pm 電話：2114 0343 / 2114 0345

【8】晚市$188任食30款自轉串燒@自家燒吧

串燒大家食得多，近年大陸就興起自傳串燒烤爐，只要放下串燒便可以等開餐，省卻要將串燒反轉的工夫。而觀塘這間放題店也引入了這部機器，客人可以自助燒約30款串燒，兼且任食燒蠔、餃子等食物。

店舖設有兩個開放式凍櫃，一邊放滿了生的串燒，款式約30款，如牛肋肉、雞翼、豬腩肉、羊肉，以及粟米、脆肉瓜等蔬菜。所有串燒都會以金屬籤串好，只要將籤上花邊位置卡進爐邊，即可自動旋轉，客人只需為串燒塗上醬汁，等候約3-7分鐘（視乎不同食物）便可開餐！

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每張四人枱都設有自轉串燒烤爐。(曾兆璋攝)

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自家燒吧 地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈一座5樓C室 營業時間：星期一至日 12nn-11pm 電話：2338 1820

【9】 酒店級大廚開半自助餐館@Little Tipsy

餐廳走粉紅加灰的色調，柔和的燈光，看上去是貴價餐廳的佈局，但仔細看看午餐、下午茶及晚餐餐牌的價錢，午餐沙律吧任食加餐湯及餐飲；多廿元有份主菜，晚市二百幾包頭盤、主菜、餐湯及餐飲。別以為索價實惠，大廚Hea你求其煮兩味，相反擺盤、水準及用餐環境也不錯，因此新張後不久已換來了口碑。

沙律吧是頭盤，主菜以親民的價錢已可飽餐，有意大利飯、煎三文魚扒、慢煮牛扒等，絕對是酒店式水準，事關老闆之一兼大廚Sing，16歲由茶餐廳做起，到馬可勃羅酒店，隨後加入飲食集團，於知名食府任職，再到澳洲墨爾本深造了三年，如此廿年多的入廚經驗，令他所創作的菜式有質素保證。

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蘑菇意大利飯伴溫泉蛋及巴馬臣芝士，套餐包括餐湯、有「營」沙律吧及咖啡或茶。午市套餐$108。(黃寶瑩攝)

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