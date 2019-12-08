深水埗掃街｜7間平民小店美食攻略！$6火炙壽司、番茄師兄茄牛麵

深水埗，有霓虹燈高掛的大廈街道，又是多國文化集中之地，當中平民美食菜式非常多元化，為你綜合8間深水埗街坊小店美食，有雲南辣炒黃鱔米線、日式重量級玉子燒、香滑細緻石磨腸粉等，即刻出發！

【1】坊間少見辣炒黃鱔米線@雲南風味過橋小鍋米綫​

在深水埗這個平民美食天堂，怎能缺少米線店。這間屹立深水埗廿個年頭的雲南米線店，由原來的老闆，到現在由女婿鄔生接手，款式與味道都跟足傳統。米線款式貴精不貴多，有基本的雞肉、豬肝、炸醬等，還有坊間少見，而且是這裡最多人捧場的黃鱔米線。黃鱔夠肥美肉厚，以雲南的清風醬爆炒，辣香爽彈，配合旁邊配菜的豬皮，微辣的湯汁滲入豬皮，令米線更惹味！

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黃鱔小鍋米線 $36。(唐家儀攝)

+ 4 + 3 + 2

雲南風味過橋小鍋米綫​ 地址：深水埗營盤街134號元安大廈地下 營業時間：10:30am-11:30pm ​電話：2361 5002

【2】$6起平民火炙壽司@炙

平價壽司連鎖店近乎總有一間在左近，這間同樣大賣平價壽司的店舖之所以突圍而出，是其主打一系列熱辣辣火炙壽司，選擇約15款，當中最平價的三文魚，$6就有交易。

儘管用料沒有特別矜貴，但勝在有火槍逼出食材油分，如左口魚邊、劍魚腩、牛肉等，燒過後油香撲鼻 ，頓然令人肚子打鼓。而且店舖懂得在細節處下心機，如魷魚會仔細鎅花邊、鵝肝灑上砂糖燒出脆皮等。雖然算不上是正統做法，但壽司都是即叫即製，成品香口惹味，飯粒濕潤不鬆散，整體不至於肥膩。

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(左) 三文魚腩皇壽司$20、(右) 未燒好的鵝肝壽司。(曾兆璋攝)

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炙 地址：深水埗欽州街49號地下 營業時間：9am-10:30pm 電話：2461 1121

【3】茄牛麵店特濃牛骨熬湯加騸牯牛@番茄師兄

港式茄牛麵的湯底，坊間有餐廳用豬骨熬湯，而這間位小店就以牛骨，再加大量鮮番茄熬湯，味道特別香濃。茄牛麵上枱，先呷一口湯，鮮甜還嚐到茄蓉，真材實料。

至於牛肉，用騸牯牛，即閹割了的牛，製作這碗茄牛麵。麵會鋪上三款牛肉，有牛坑腩、崩沙腩和牛臉頰，肉質重牛味而且軟腍入味，與番茄湯底非常夾。

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犇犇有禮 $78。犇，讀音奔。(e肚仔圖片)

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番茄師兄 地址：深水埗基隆街255號地舖 營業時間：星期一至日 12nn-10pm 電話：9462 1567

【4】日賣500份！香滑細緻石磨腸粉@五嫂石磨腸粉

腸粉，將米漿放在蒸盤蒸至熟透後，一片米漿薄片卷起後就成為腸粉。如此簡單的食材與步驟就成為早餐或小食，加麻醬、甜醬，灑少少芝麻，香滑無比。

近年港人對腸粉的要求升級，要食以石磨的腸粉，因其米香盛，又滑溜，而這間深水埗的石磨腸粉，每日以原粒大米磨成新鮮米漿，香滑細緻；腸粉餡料味道多元化，雞蛋瘦肉、豬膶腸、粟米腸等，難怪街坊、旅客都務名試食，高峰日賣500份！

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雞蛋腸 $18，加了蛋花在腸粉，吃起來更香口。(sandyfok_foodie@instagram)

五嫂石磨腸粉 地址：深水埗北河街98號地下B3號舖 營業時間：星期一至日 6am-8pm 電話：5980 5858

【5】任飲招牌肉骨茶@蘇媽．蘇媽

喜歡馬拉菜的朋友，都會留意到這間蘇媽．蘇媽（馬拉話：甚麼都有），由桂林街路邊檔做到入舖，其肉骨茶、咖央多士是必試items。肉骨茶夠濃味，而且是可以任添。咖央多士，烘得非常香脆，漿料椰味香濃，配埋杯拉茶，一流！

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肉骨茶，入口中藥味較濃，有香料味調香。(fat_a_foodie@instagram)

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蘇媽．蘇媽 地址：深水埗基隆街251號地下 營業時間：星期一至日 11:30am-10pm 電話：2447 9188

【6】新派創意配搭車仔麵@任你點車仔麵

港式貼地美食—車仔麵，現在愈來愈多花款，又加花膠、又加鮑魚，而這間的車仔麵除了加花膠外，可以加溏心蛋、日式叉燒，而且份量多，出來效果如日式拉麵，變成crossover車仔麵，也是一個突圍的賣點。

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花膠份量十足，價錢只是$12。(nikita,foodie@instagram)

任你點車仔麵 地址：深水埗福華街147號地下 營業時間：星期一至日 9:30am-11pm 電話：2488 3338

【7】小店重量級玉子燒@幸福駅

蛋料理有不少捧場客，當中燒香了的滑溜蛋漿，慢慢逐層卷起成為的玉子燒，通常都是one bite size上枱，或者原條上再切件，而這間小店將玉子燒加碼，拉長近一倍，成為重量級玉子燒。玉子燒入口蛋香味濃，帶點高湯的甜味，加埋明太子，惹味無比。

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真．玉子燒Mega $68。(mykingig@instagram)