公屋美食多！屋邨5大隱世美食　大埔燒賣　 瀝源魚旦　漁灣燒味

香港的公屋是基層的代表，雖然是廉租屋，但每個屋邨都各有特色，如彩虹邨的彩色建築、南山村的大型飛行棋遊樂場、鰂魚涌海山樓的「怪獸大廈」，統統充滿獨有風格，更連外國藝人及荷李活電影都專程取景，而且屋邨更是平民美食的天堂，雖然價錢平但食物高質，是次為大家介紹公屋5大隱世美食，就連藝人都專程捧場，各位吃貨絕對要Bookmark！

【1】柴灣-新桂香燒臘（圖片來源：IG@wei_hung_chen）

【1】柴灣 新桂香燒臘



新桂香燒臘店舖位於柴灣漁灣邨較隱蔽，雖然店內空間細小，只有兩張摺枱供堂食，但店舖燒味出品高質，甚至名廚、藝人都專程光顧，出品素來有保證。記者以往在柴灣上班時，都會經常幫襯，推介店內的燒肉，用新鮮豬醃得均勻，鹹味恰到好處，而且富有肉汁。另外店內的王牌叉燒飯亦是必食之一，使用新鮮脢頭肉，再用傳統的燒爐燒製，入口肉汁豐盈而且質地腍軟，帶點炭香，絕對是滋美的平民快餐。



推介：叉燒飯、叉雞飯、燒肉飯

+ 4 + 3 + 2

新桂香燒臘

地址：柴灣柴灣道345號金源洋樓地下17號

交通：柴灣站 D 出口, 步行約8分鐘

時間：08:00-21:00

電話：25561183

【2】沙田-汕頭魚旦粉麵家 （圖片來源：IG@yx.993 ）

【2】沙田 汕頭魚旦粉麵家

位於沙田的汕頭魚旦粉麵家絕對是瀝源邨的名物，開業多年仍保留70年代的風味，花磚牆、紙皮石地板、深木色的冷氣槽、紅底白字的手寫餐牌，裝潢充滿特色，招牌五香牛腩，使用坑腩慢火細燜，牛腩經長時間熬煮，肉質鬆化得幾乎不用咀嚼。其他用料也有要求，雲吞餡，特別摻入自家炒香的芝麻，吃落有淡淡芝麻香；魚蛋則找相熟手打魚蛋檔入貨，綿滑有魚鮮。



推介：清湯腩、魚蛋魚片河、韭菜豬紅蘿蔔

香汕頭魚蛋粉麵

地址：沙田瀝源邨華豐樓2樓1號舖

電話：6128 8864

營業時間：11:30am-8:30pm

【3】彩虹 金碧酒家​

位於彩虹邨的金碧酒家已經有50年歷史，差不多與這老牌屋邨同時並存，故店內一牆一瓦仍保留舊香港酒家的傳統裝潢，青花懷舊磚牆、舊式掛牆風扇、紅色金花的掛布，除了不變的裝潢，店內提供的食物依然是傳統懷舊菜式，主要菜式包括：杏汁豬肺湯、八寶鴨、蜜汁燒鱔球、魚腸蒸蛋、錦滷雲吞, 炸蝦丸等，由於都是工夫菜，製作需時，想吃鑊氣小炒就要提早預訂了。



推介：杏汁豬肺湯、錦鹵雲吞、豉汁盤龍鱔

+ 4 + 3 + 2

金碧酒家

地址：彩虹彩虹村金碧樓 22 號地下

營業時間：11:00-16:00；17:30-22:00（逢星期三休息）

電話：2320-0937

【4】大埔-燒賣佬（圖片來源：大埔為食友）

【4】大埔 燒賣佬

魚肉燒賣向來是港人至愛的街頭小食，而位於大埔的燒賣佬主打手工燒賣及粉果，店主於廣福邨開檔逾30年，以手造魚肉燒賣馳名，故有「燒賣佬」的稱號，店內的燒賣用上左地魚、鯊魚肉及豬肉打成，鮮味十足兼彈牙，而粉果內餡包有蝦米、芹菜、沙葛等，非常足料，重點是價錢非常親民，燒賣10元6粒、粉果10元3個，配上辣椒油同吃更為惹味！



推介：手工燒賣、粉果

高山粉果燒賣（又名燒賣佬）

地址：廣福邨街市44

營業時間：中午12時開始營業至產品售完

​電話：從缺

【5】石峽尾 品香樓



南山邨有很多隱世食店，其中主打小菜的品香樓，早於70年代已開業，現主打新派廣東菜，由於食店位置近城大、浸大，有大學飯堂的稱號，記者學生時期亦經常會光顧，凍朱古力更是店內招牌，而小菜水準亦不錯，推介風沙雞、南乳炸豬手、火焰牛柳，店內亦有大圓檯方便大家庭及與一班朋友共敘！



推介：風沙雞、南乳炸豬手、凍朱古力

品香樓

地址：石硤尾南山村南山商場平台204-205及210-213號舖

電話：2778-8791

營業時間：06:45-24:00