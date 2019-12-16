九龍3間$200以下海鮮粥底火鍋推薦　佐敦魚湯粥底有鮑魚貴妃蚌

天氣愈來愈凍，又是時候打邊爐暖暖胃。除了麻辣火鍋外，粥底火鍋亦是不少人的熱門選擇。粥底火鍋一般主打先涮燙海鮮，最後再加入配料和粥，吸收了海鮮的精華，熬成海鮮粥。坊間有很多粥底火鍋店，但不是每間都美味兼抵食。以下為大家精選了九龍區三間粥底火鍋，全部$200食到，CP值超高！

【1】鍋心粥底火鍋 —— 人氣冠軍

這間粥底火鍋一直在網友之間擁有很高的評價，預約經常爆滿。客人首先可先在兩類基本海鮮中自選一款，分別為肉蟹、沙白蜆及波士頓龍蝦、沙白蜆，後者需每位多加$20，並建議於訂座時預留龍蝦。之後就可以在當日的6至7款時令海鮮中選擇5款，有鮑魚、花甲、海蝦、刀貝、大尾魷等，最後再於各種火鍋配料中選擇8款。

海鮮份量全部根據人數而定，網友大讚肉蟹肉質厚實，更有不少蟹膏，甚為驚喜。而其他海鮮亦非常新鮮，份量不少，吃完已經有七至八分飽。

進食海鮮火鍋途中，店員會在吸收了海鮮精華的湯底上加入南瓜粒、芋頭粒、粟米件和粥，熬成海鮮粥，味道非常鮮甜。

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鍋心粥底火鍋 地址： 【長沙灣店】 深水埗順寧道29-39號新寧閣A-C號地舖 【佐敦店】 佐敦德成街1-5號康源閣地下A-B舖 營業時間：星期一至日17:45 – 02:00 用餐時段：17:45 – 20:30、20:30 – 23:00、23:00 – 02:00 收費：每位$200，不設加一

【2】六十六十火鍋 —— 8款時令海鮮

「六十六十火鍋」的口碑一向不錯，海鮮火鍋共有3款套餐，有粥底、番茄濃湯底及椰子文昌雞湯底選擇，前面2款只需每位$200，非常抵食。

客人可自選8款時令海鮮，包括肉蟹、鮑魚、扇貝、蠔、象拔仔等，許多網友都認為各款海鮮的份量都非常足料，表示肉蟹的蟹膏不少，蠔亦非常鮮美。有網友更大讚扇貝大粒、肉質彈牙。除了海鮮外，客人還可選擇6款火鍋配料，當中網友最為推薦西班牙梅頭肉，認為肉味香濃，肉質嫩滑，有別於一般豬肉片。

吃得差不多時，選擇粥底火鍋的客人就可以向店員示意加粥，店員會同時加入南瓜粒及芋頭粒，更可以隨個人喜好添加豬油渣粒、菜甫、冬菜等，提升海鮮粥的鮮甜味道。

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六十六十火鍋 地址：長沙灣青山道156-162號永基商業大廈地下A舖 營業時間：星期一至日18:00 – 02:00 收費：粥底火鍋每人$200，不設加一

【3】靚粥工房 —— 魚湯粥底

這間小店舖面不大，可容納的客人不多，想吃的話必定要提早訂位。海鮮火鍋用粥做湯底，有別使用粥水的一般粥底火鍋店，可謂真•粥底火鍋，更可加$30升級做魚湯粥底，湯底以漁民做法加入雜魚熬煮，同時加入皮蛋和香蔥，於白粥混合後味道濃郁。

店內所有海鮮都來自塔門，由漁民老闆每日到大埔街市採購，款式由老闆發板，每天會略有不同，包括鮑魚、蟹、蟶子、貴妃蚌、泥鰍等。其他火鍋配料亦非常出色，例如馬交魚蝦滑、墨魚滑、鯪魚滑，當中馬交魚蝦滑由馬交魚肉混合蝦肉打成，許多網友都大讚魚滑類口感軟滑彈牙，非常高質。

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