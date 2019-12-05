任食火鍋 | 旺角4間打邊爐放題推介　任飲任食花膠海鮮　最平$128

香港人四季都喜愛打邊爐，因此火鍋店愈開愈多，但當中很多餐廳的人均價錢都超過$300，難免有點負擔不來。如果預算不多，任食火鍋絕對是一個不二之選，每人$200內就能捧著肚子離開。《香港01》飲食頻道記者整理了以下4間位於旺角的人氣任食火鍋，食材優質，當中更有台式火鍋，最便宜只需$128！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準） *價格未包括加一服務費

【1】牛大人 —— 任食花膠、即沖台式茶飲

餐廳提供9款火鍋湯底，包括麻辣鍋、酸菜鍋、鳳梨雞鍋、蒜頭雞鍋等，如鴛鴦鍋則需加$50。火鍋共劃分為3種價錢，視乎牛肉的種類，包括安格斯牛、和牛等。

另外，餐廳更提供多種台灣直送美食，例如澎湖花枝漿、屏東水蓮菜、手打旗魚漿。客人更可以任食鴨血、秘製滷大腸、花膠、滷牛肉飯、台式手工水餃等，CP值極高。

自助飲品吧供應不少台灣特色飲品，例如桂花烏龍冷泡茶、麥香紅茶等，亦有基本的酸梅汁、冬瓜茶等選擇。

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+ 6 + 5 + 4

牛大人 地址：旺角彌敦道628號瓊華中心9樓 營業時間：星期一至日17:00 – 02:00

【2】一鍋豐 —— 海鮮拼盤份量十足

餐廳提供12款火鍋湯底，包括麻辣鍋、鮮茄蜆鍋、椰子雞鍋，而選擇$268的套餐更可選擇川芎天麻大魚頭鍋和馬來喇沙大頭蝦鍋，另加$68則可以升級為鴛鴦鍋。

火鍋共有3款套餐選擇，當中的鮑魚海鮮和象拔蚌海鮮套餐更特別附送5至7種海鮮拼盤，包括鮑魚、帶子、海螺、生蠔等新鮮海鮮。

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+ 3 + 2

一鍋豐 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場18樓 營業時間：星期一至日17:00 – 03:00

【3】一鍋堂 —— 網民人氣No.1

「一鍋堂」的好評一向不少，被許多網民稱為「高質任食火鍋」。餐廳提供多達16款火鍋湯底，例如韓式泡菜湯、藥膳湯、櫻花蝦湯、沙參肉竹鯊魚骨湯等，款式多樣。

很多網民都表示食材十分優質，海鮮亦非常新鮮，當中脆肉鯇魚片和白鱔片的人氣非常高。除了一般蔬菜，餐廳更供應羽衣金蘭及冰菜，並寫明全部蔬菜都經過出農藥處理。

飲料方面，除了基本的罐裝汽水外，還有冰糖燉檸檬及蝶豆花茶，非常特別，亦能幫助清熱下火。

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+ 4 + 3 + 2

一鍋堂 地址：旺角豉油街104號Loft by20 2/F東翼 營業時間：星期一至日17:00 – 02:30

【4】大鍋口 —— 鮮甜海蝦

火鍋共有10款湯底，包括沙嗲、花旗參烏雞、鯊魚骨猴頭菇、花雕醉雞，選擇鴛鴦鍋則需要加$48。另外，比起其他任食火鍋，「大鍋口」的用餐時間較長，共2.5小時。

配料種類非常多元，當中較特別的是黑松露芝士牛肉餃及雞軟骨丸。比較受歡迎的則包括蝦滑及海蝦，不少網民都表示海蝦味道鮮甜，蝦滑爽口彈牙。飲料方面，除了常見的竹蔗茅根水外，餐廳還提供檸檬薏米水，頗為驚喜。

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