香港藝術館重開　2大海景餐廳輕食店　必試摩登澳洲菜、手工雪糕

香港藝術館經過四年的大規模翻新和擴建，預計於12月重新開幕，並開設兩間海景餐廳，近期開始試業。餐廳的名字都與顏色和色調有關，與藝術館互相呼應。無論預算多或少，都可以邊品嘗美食邊享受維港美景。

【1】Ink —— 獨特口味手工雪糕、本地手工啤酒

食店位於香港藝術館地面，鄰近星光大道，店面不大，旁邊設有大有60個戶外座位，是自助式的咖啡輕食店。

食店供應多款小吃，更可以隨意自由搭配，組合自己想吃的食物。除了小吃外，更有多款咖啡、冷泡茶及特色蘇打，還有多款本地手工啤酒「鬼佬啤酒」和白酒。

另外，手工雪糕亦頗為驚艷，雪糕以澳洲牛奶製成，有多種口味，當中比較特別的是Vanilla Star Anise（雲呢拿八角）和Raspberry Milk Tea（紅莓奶茶）這兩種味道，加入了港式風味，特別之餘味道毫不衝突。

記者認為，食店面對維港海岸，非常適合一大班朋友或三五知己聚餐後，到這裡望著維港美景，繼續聊天及打卡拍照。

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Ink 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓 營業時間：星期一至日09:00 – 22:00

【2】Hue —— 摩登澳洲菜

餐廳位於美術館一樓，用餐環境優雅，設有130個座位，及兩間共可容納26個座位的私人貴賓室。餐廳面對維港海岸，全場設有大型玻璃窗，而酒吧區更擁有落地玻璃。記者環顧全場，氣氛舒適，非常適合節日或重要日子的約會。

餐廳設有一大片酒牆，收藏了超過超過100款紅酒和白酒，當中更有70款可以單點一杯。

食物以現代澳洲菜為主，集合全球各地的美食特色，而且星期一至六都供應午市套餐，有$268（自選兩款指定菜式）和$318（自選三款指定菜式）兩個選擇。記者認為價錢合理，偶爾想犒賞一下自己都不會太勉強。

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