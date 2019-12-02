森美旅行團3｜推介東京5大新派美食　必試鐵板文字燒好食又好玩

第五集的《森美旅行團3》森美繼續帶丁子朗、麥美恩、吳若希在日本捐窿捐罅搵美食，是次更一口氣介紹了東京5間新派話題食店，包括新式餃子、特色飯糰、文字燒和味噌湯專門店，還有趣味十足的「重量級」女僕主題café，立即看重點推介吧！

【1】重量級女僕主題café@Shangrila

近年日本人喜歡帶有肉感的棉花糖女孩，第五集的《森美旅行團3》首站便到訪秋葉原非常有名的「重量級」女僕咖啡店，店內的女僕BMI指數都超過24，如是次服侍森美的兩位女僕分別重達123KG及124.4KG，充滿份量！

要成為女僕，首先BMI要有24以上。（shangrila_akiba@Twitter)

Shangrila女僕café以胖和萌為概念，女僕身上圍裙的顏色代表等級，分為粉紅色的棉花糖（ましゅまろ）女孩、紫色是肉肉（ぽっちゃり）女孩，而綠紅色的則是豐滿（むっちり）女孩，不喜歡太過重量級的女僕，仍可選擇比較可愛甜美的女僕。無論男女客人都可跟女僕傾偈、玩小遊戲，氣氛可愛、溫馨！

👇👇即睇「重量級」女僕👇👇

雖然店內主打女僕服務，但食物有一定質素，店內嚴選有機食材，Pizzz即叫即製，如森美點的焗薄餅、女僕徒手搾橙汁等，就連主持都大讚。

👇👇即睇店內MENU👇👇

Shangrila 入場費：800円/1小時，其後每30分鐘收費400円，每小時至少要點選一款600日圓以上的菜式。 地址：東京都千代田区外神田 3-1-15 4/F 電話：03-5577-5994 營業時間：星期一至五（6:00pm-11:00pm），星期六、日及假期（12:00nn-11:00pm），每月的第一個星期一休息 網址：http://shangrila-akiba.jp （詳細地圖）

【2】鐵板文字燒＠こぼれや本店

位於東京的月島西商店街的こぼれや本店，最出名就是食文字燒，店內的文字燒有別於常聽到的大阪燒，特別之處是食客可以自由在鐵板上煎出想要的形狀，店內共提供13款不同口味的文字燒，如牛肉壽喜燒、海鮮、鰻魚、金槍魚、魷魚、明太子、蛤蜊、鴨肉、牡蠣等等，客人可動手製作、加入不同口味的調味料和醬油製成獨一無二的鐵板文字燒，美味又好玩！

(來源:IG@maisonnargiela)

而是次森美、吳若希、丁子朗、麥美恩點了4款文字燒，價錢由HK$85-HK$132，價位不算便宜，勝在材料夠新鮮！

👇👇即睇有咩推介👇👇

+ 3 + 2

こぼれや本店 地址：東京都中央区月島 3-16-9 電話：03-3520-9976 營業時間：星期一至四（4:30pm-12:00mn），星期五（4:30pm-1:00am），星期六（11:00am-1:00am），星期日及假期（11:00am-10:00pm） 網址：http://tsukishima-monja-koboreya.com （詳細地圖）

【3】型格味噌湯專門店@MISOJYU

(來源:IG@1203ema)

位於東京淺草的「MISOJYU」，是一間專賣飯糰和味噌湯的餐廳，由日本書法家武田雙雲，以及美國攝影師兼主廚的Edward Hames創辦，將日式料理作為附餐的味噌湯，提升至主角的位置，店內的味噌湯十分講究，以鰹魚與昆布熬煮出的高湯基底內，融入島根縣出產的有機味噌，加上各種產地直送蔬菜的湯料，搭配豆腐、溫泉蛋、各種口味的御飯糰等配餐，滋味樸實健康。

👇👇按圖即睇森美推介👇👇

+ 2

MISOJYU 地址：東京都台東区浅草 1-7-5 電話：03-5830-3101 網址：https://misojyu.jp/

【4】新潮餃子店@GYOZA! 365

（來源：tabelog）

日本人愛吃餃子，而是次森美更帶大家到訪一間新潮餃子店，店舖將餃子聯乘酒吧，提供多款特色餃子，包括有紹興酒餃子、四川麻辣餃子、冰凍藍芝士餃子，餃子足料爆汁，每款都配上專用醬汁，為餃子帶來不同的口味變化，食客更可配上不同的酒精飲品。

👇👇按圖睇有咩食👇👇

GYOZA! 365 地址：東京都港区赤坂 3-17-1 赤坂 BAL 横丁 電話：03-6459-1136 網址：https://gyoza365.com/

【5】新派飯糰專門店@GAO Yakionigiri Bar

大家去日本都必定會到便利店買飯糰做早餐，而第五集的《森美旅行團3》最後介紹的是一間新派飯糰專門店，這間飯糰專門店，除了可以一邊歎啤酒，更提供多款口味的飯糰，例如：意大利Risotto飯團、好似漢堡包的三文魚飯團，完全顛覆了大家對飯團的認知！

是次丁子朗與麥美恩分別嘗了芝士意大利飯糰及三文魚飯糰，前者加了五種芝士，味道香濃，後者將三文魚及飯一起壓成餅，外加三文魚皮及紫菜，只要將紫菜拿起便可一口放進口，方便食用，入口更有飯焦的香。最後更有打卡一流的「泡泡茶泡飯」，客人可以將乾身的飯糰點入「泡泡茶泡飯」吃，感覺就像茶漬飯的湯！

👇👇按圖睇有咩食👇👇

+ 2