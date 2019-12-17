米芝蓮2020香港澳門餐廳推介　一文睇清星級食店街頭小吃

米芝蓮2020香港及澳門餐廳推介清單公布，數以百計餐廳你一定花多眼亂，本文以最快捷方法引導你去睇你想找尋食店！想找澳門的米芝蓮推介，可以直接去文章最底部！
一年一度米芝蓮推介公布了。（歐嘉樂攝）
19間2星及3星餐廳
星級越高，往往價錢越貴，如果你想找高貴的2星及3星級餐廳推介，請按此【 19間二三星餐廳地址電話 富臨飯店升級三星】今年焦點是「富臨飯店」由2019年的二星級，升至最高的三星級。另外，位於中環的法國菜餐廳「Arbor」亦由2019年的一星餐廳，上升至2020年二星餐廳。
51間1星餐廳
一星餐廳向來陣容強大，如果要全部品嚐一次，每周一間，夠食一年！請按此【香港51間一星餐廳附電話地址 11間本地餐廳新上榜】今年較去年多了7間推介，新上榜的一星餐廳有Aaharn、福臨門（灣仔）、Gaddi's（吉地士）、L'Envol、Zest by Konishi、留園雅敘、LOUISE 、珀翠餐廳、Roganic、潤，以及Ryota Kappou Modern。
65間必比登美食餐
「必比登美食推介餐廳」所推介的餐廳都要符合品質且經濟實惠的美食，亦即400元或以下就要食到3道菜式，但不包括飲料。日常出街食飯絕對值得參考，請按此 【65間必比登美食餐廳附地址 合時小廚、蛇王良新上榜】
21間街頭小吃推介
街頭美食多，而且價錢親民，今年米芝蓮共推介21間街頭小吃，詳情請按此【21間街頭小吃推介清單平民必食 太子椰小盅燉湯上榜】今年唯一新上榜的街頭小店，是位於太子的燉湯專門店──椰小盅。該店採用原個進口椰子，提取椰肉和椰子水，配合鮑魚、鮮人蔘、烏雞或乳鴿等等高級食材，製作出多款高質燉湯。
澳門米芝蓮清單
澳門2020上榜名單中3 間澳門餐廳摘下米芝蓮二星，其中位於澳門永利皇宮的川江月更是首次獲得米芝蓮二星，第一次造訪川江月的食，推薦你可以點15道菜的套餐，感受新派川菜的魅力。詳情請按此【米芝蓮澳門2020｜20間星級餐廳7間必比登推介名單（附地址電話）】
米芝蓮8件事
如果你對米芝蓮的制度及分級有許多迷思請按此【米芝蓮2020】8件事拆解米芝蓮 神秘食客唔易做 餐廳點評分？