新年2020｜6款名牌賀年禮盒　LadyM糖果盒變首飾箱、GODIVA高CP值

距離農曆新年還有一個星期，大家開始準備拜年的賀禮了嗎？向長輩拜年當然要送有體面的禮盒，《香港01》飲食記者精選6款高檔賀年禮盒，包括主打千層蛋糕的Lady M、 比利時朱古力品牌GODIVA、美國糖果品牌Sugarfina、蛋糕精品店Vive Cake Boutique、agnès b. CAFÉ，以及由米芝蓮二星餅藝大師主理的皇玥餅藝！

【1】新春糖果寶盒 @Lady M

來自紐約的人氣蛋糕店Lady M在港有7間分店，最有名的是曾被選為「美國十大蛋糕」的招牌千層蛋糕！Lady M今年農曆新年推出以中式櫃子為靈感的「新春糖果寶盒」，印有熨金花紋的寶盒更可搖身一變成為首飾妝匣！

寶盒內共有6款人氣糖果，包括酸桃軟糖、菠蘿椰子軟糖、糖脆杏仁、芝麻夾心朱古力、糖漬橙朱古力和栗米脆朱古力！

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Lady M 各大分店有售，香港國際機場店及九龍塘又一城店除外

【2】新年大桔糖果全盒@Sugarfina®

來自美國洛杉磯的高檔糖果品牌Sugarfina，受到不少名人明星熱捧，包括楊千嬅、何超蓮、周汶錡、森美等都曾經在社交網站分享Sugarfina的產品！新推出的糖果全盒造型是中式糕點盒，以吉祥喜慶的柑桔為主題。

全盒內共有八款賀年糖果，其中三款是新年限定新口味，包括荔枝味蓮花造型軟糖、柑橘軟糖，以及黑朱古力糖漬橙皮！不過Sugarfina的糖果全盒價錢不算低，但不能自選自己喜歡的糖果放進禮盒，未免有點失望！

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+ 3 + 2

Sugarfina® 地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1023號舖 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3327號舖 電話：2868 5578/2116 4688

【3】新年限量巧克力禮籃 @GODIVA

創於比利時布魯塞爾的朱古力品牌GODIVA，一向受港人追捧，主打的有黑白朱古力雪糕和松露朱古力等。今個新年推出10款新年禮盒，包括價格較高昂的奢享禮籃和心悅禮籃，較便宜的亦有$338的9粒裝朱古力禮盒、10粒裝價值$198的鐵盒裝朱古力等，買平或買貴都任君選擇！

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+ 6 + 5 + 4

GODIVA 各大分店有售

【4】新春限定朱古力禮盒 @ Agnès b. CAFÉ

Agnès b. CAFÉ是法國時裝名牌 agnes b開設的咖啡店，全港共有11間分店，，一向深受港女歡迎。今年推出新春限定朱古力禮盒和特色賀年曲奇，朱古力禮盒共有6款口味、一共20粒朱古力及果仁糖，當中包括黑朱古力果仁、薑味黑朱古力、法國傳統蒙地安朱古力等。

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Agnès b. CAFÉ各大分店有售

【5】春節限定蛋糕及賀年禮籃@Vive Cake Boutique

本地精品蛋糕店Vive Cake Boutique，主打粉色系、少女心爆棚的特色蛋糕，開店以來受到不少明星如郭富城、蔡卓妍、鍾欣潼、周麗淇等人追捧，曾被Time Out雜誌評為「全港自訂甜點的最佳之選」！

今個新年特別推出兩款賀年禮物籃，包括較昂貴的「Prosperous 禮物籃」、「Fortune 禮物籃」，內有「自家製手工曲奇」丶「農曆新年主題蛋白餅」以及「有機茶葉套裝」等。

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+ 4 + 3 + 2

Vive Cake Boutique 地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖 電話：9602 2869 營業時間：星期一至五 10:00至20:00 星期六、日及公眾假期11:00至20:00

【6】@皇玥餅藝

由半島奶黃月餅始創人葉永華師傅、米芝蓮2星餅藝大師黎永冠師傅主理的皇玥，主打蝴蝶酥、月餅、蛋卷及皇玥酥等傳統酥餅。鼠年推出四款精選禮盒、兩款禮籃，精選禮盒價錢由$148至$348不等，包含各個口味蝴蝶酥、唐果子、蛋卷及皇玥酥。

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