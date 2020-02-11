武漢肺炎｜「匿喺屋企一個月唔出街囤咩罐頭好？」網民推介這10款

武漢肺炎疫情嚴峻，現時已有逾40宗確診個案。不少港人都減少外出，紛紛留在家中，不少工作都主動讓員工在家工作，減低疫情爆發的機會！不過長時間留在家中，就要考慮食物的選擇，連登網民發文討論應該囤積甚麼類型的罐頭！

《香港01》飲食記者整理網民的留言，總結出10大必備罐頭推介。想了解詳情即到內文查詢！

早前不少超市的食物、日常用品等都被搶購一空！（資料圖片）

連登網民以「匿係屋企一個月唔出街，囤咩罐頭好？」為題發文，討論家中應該儲存哪些罐頭充飢，有人提議必買萬用的金寶湯，因為可以煮意粉，又可以撈白飯，非常夠飽肚！其中有一樣食品更是新年時常見的賀禮，相信不少人家中都會有！

🥫🥫🥫按圖即睇連登網民10大必買推介👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

👇👇👇 同場加映：武漢肺炎｜比起搶購米和即食麵 這5種日常消耗品不要忽略了🤩🤩🤩

除了罐頭需要囤積，其實不少日常生活必需品都要有充足儲備，例如藥物、寵物用品等。雖然暫時沒有搶購這些用品熱潮，不過大家都應該注意家中有沒有物資短缺，備無患！但盡量不要造成搶購潮，以免影響真正的有需要人士！👇👇👇 點擊圖片睇五大被忽略的必需品 👇👇👇

想知道更多容易被忽略的必需品，立即點擊睇全文 👉👉👉武漢肺炎-比起搶購米和即食麵-這5種日常消耗品不要忽略了