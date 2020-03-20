香港好去處｜蒲崗村道單車公園5間食店推介　慈雲山$25鐵板雞翼尖

想趁周末做運動，奈何行山郊遊實在太多人？可以考慮踏單車，今次推介位於九龍市區的單車公園，交通方便兼附近有大把美食。《香港01》飲食頻道記者就精選附近慈雲山5間人氣食店介紹給大家。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

鑽石山「快活流動」好去處——蒲崗村道公園單車徑

蒲崗村道公園就近港鐵鑽石山站，乘搭港鐵觀塘綫或屯馬綫到站後，步行上山約10分鐘便到公園。

園內設有多種款式的單車徑，如環形單車場、高架單車徑及香港少有的極限單車場，高、中、低難度俱備，一家大小享受單車樂或挑戰花式單車亦可。上午10時便開放，設有單車租賃亭，可以直接在這裡租車十分方便。

👇🚴👇按圖看「蒲崗村道公園」設施👇🚴👇

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慈雲山食店推介

與蒲崗村道公園一街之隔，便是慈雲山，街坊隱世美食多籮籮。推介以下5間人氣小店：

【1】黃大仙雞翼尖——鐵板即煎焦香小食

前身為黃大仙的長龍車仔檔小食店，主打即叫即煎的鐵板小食，有雞翼尖、墨魚條、煙肉腸仔卷等。最有人氣是其煎得金黃焦香的雞翼尖，大大盒只售27元，可以外賣回家品嘗，亦可在店內僅有的小長枱上用餐。😋😋😋按圖看「黃大仙雞翼尖」有哪3款特製鐵板醬汁？😋😋😋

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黃大仙雞翼尖地址：慈雲山毓華街74-80號地下營業時間：3:30pm – 00:00am（星期日休息）

【2】兩三碗車仔麵——$30抵食任選兩餸車仔麵

這家車仔麵店在區內出名抵食，多達45款餸料選擇，卻全部一樣價錢，兩餸麵均一價$30；三餸$36。麵底也有14款選擇，包括少有的銀針粉、台灣麵、粉絲、車仔飯等。每天午飯和晚飯時間都有人在門外排隊，人氣十足。😋😋😋按圖看「兩三碗車仔麵」推介配料有邊樣😋😋😋

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兩三碗車仔麵地址：慈雲山毓華里55號地下5號舖營業時間：10:30am – 00:30am

其他口碑小食店推介

除了以上2間以外，慈雲山還有很多出名「必吃」的名物，以下再推介越式阿肥美食、孖寶薄餅屋及木屋炭火。👇👇👇按圖看第【3】至【5】餐廳有甚麼招牌美食👇👇👇