Burger推介｜全港20間高質爆汁漢堡　嘉寶人氣之王　最平$15食到

每年的5月28日是國際漢堡日（National Hamburger Day）。香港除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

新界區

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

【2】轉角‧見 —— 招牌型男漢堡

「轉角‧見」位於荃灣的小商場內，位置較為隱蔽，因此仍未廣為人知。小店提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。

除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃之餘，甜度亦恰到好處。

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轉角‧見 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖 營業時間：星期一至日11:30 – 22:15

【3】The 5B Private Corner —— 工廈超大份漢堡

這間Café位於荃灣一間工廈，即使地點比較隱蔽，但因為餐點高質，更設有可以望到海景的吧枱座位，仍吸引很多人光顧，平日的中午亦總是爆滿，是附近打工仔的飯堂之一。餐廳整體的食物水準頗高，尤其是漢堡，非常大份足料，自問大食的記者食完整個漢堡套餐飽到連晚飯不用吃。

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The 5B Private Corner 地址：荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈5樓B室 營業時間：星期一至五12:00 - 22:00，星期六日11:30 - 22:00

【4】Dr. Burger —— 爆芝墨籽漢堡

小店位於紅橋這個美食區，除了基本的芝士牛堡外，人氣漢堡之一是「爆芝墨籽漢堡」。不少網民表示，墨魚餅非常厚身，雖然肉質不算十分彈牙，但外皮炸至金黃香脆，配上大量蟹籽，口感豐富。

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Dr. Burger 地址：屯門青柏徑6號鹿苑14號舖 營業時間：星期二至日 12:00 - 22:00（星期一休息）

【5】The Basic —— 梁祖堯推介抵食漢堡店

「The Basic」遠離元朗市中心，是一間街坊小店，連藝人梁祖堯都推介。店面不大，主打外賣，但亦有少量堂食座位。比較特別的Burger是「檸檬魚堡」，網民大讚魚柳炸得酥脆，魚肉軟嫩，配上微酸的沙律醬和檸檬汁，中和整體的膩感。

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The Basic 地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓地下14A舖 營業時間：星期一、星期三至日12:30 - 22:30（星期二休息）

【6】鬍鬚仔 —— 巨型足料手打牛堡

小店位於青衣市場裡面，有多款人氣漢堡，當中最吸引的是「至尊漢堡」，麵包外層烘熱過，非常香脆。餡料方面，有手打牛肉漢堡、煙肉、蛋、洋蔥圈、芝士、番茄和生菜，非常足料！比較特別的是，小店營業至凌晨一點，深夜想來個Burger絕對無問題！

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鬍鬚仔 地址：青衣担杆山路6號長發廣場青衣市場地下2號舖 營業時間：12:00 - 01:00

【7】Burger Kitchen —— 必試大隻佬漢堡

小店位於太和與大埔之間，供應十多款漢堡，其中最矚目的是「大隻佬漢堡」。有手打牛肉漢堡、流心蛋、煙肉、番茄、芝士、洋蔥、紅菜頭、沙律菜，用料非常豐富，份量驚人。另外，有網民亦推介大啡菇芝士牛肉漢堡和德州煙燻牛肉漢堡，全部都非常juicy！

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Burger Kitchen 地址：大埔安慈路2號八號花園地下3號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 21:30

九龍區

【1】Burgerman —— 澎湃至尊漢堡

「Burgerman」兩間分店分別位於深水埗及大角咀，提供多款特別款式漢堡，例如鵝肝安格斯漢堡、水牛城雞肉漢堡、日本飛驒牛漢堡、丹麥藍芝士漢堡。人氣之一的至尊漢堡非常澎湃，放上兩塊安格斯牛肉漢堡扒、洋蔥、蘑菇、煎蛋及煙肉，非常巨型！另外，小店會提供手套，完全不用擔心會弄髒雙手。

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Burgerman 【深水埗店】 地址：深水埗欽州街65-71號地下 營業時間：11:00 – 22:00 【大角咀店】 地址：大角咀埃華街95-97號地下 營業時間：星期一至日11:00 – 22:00

【2】添福小食 —— 平價港式漢堡

「添福小食」是一間位於深水埗的港式外賣小食店，供應數款漢堡，價錢全部都非常親民，牛肉漢堡扒全部手打製成，當中以黑椒牛肉漢堡最受歡迎，網民大讚黑椒味非常香濃，牛肉肉汁豐富，配上茄汁，中和了油膩感。

除了漢堡外，小店還有多款小食，包括炸雞髀、魚肉燒賣、炸薯條、吉列炸蝦等。

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添福小食 地址：深水埗長沙灣道80-82號文海樓地下A1舖 營業時間：星期二之五14:30 – 21:00，星期六至日13:30 – 21:00（星期一休息）

【3】Burgeroom —— 鵝肝牛肉漢堡

「Burgeroom」一直是香港的人氣漢堡店，有尖沙咀和銅鑼灣兩間分店。店舖提供多種漢堡，包括牛肉、魚肉、蝦肉、雞肉及鴨肉漢堡，更提供素食漢堡。

在眾多漢堡中，較受歡迎的有軟殼蟹漢堡、烤大啡菇牛肉漢堡及鵝肝牛肉漢堡。不少網民都大讚份量很多，味道亦非常不錯，不過價錢稍高。除了漢堡外，芝士旋風薯條亦是必點小吃之一。

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Burgeroom 地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2 樓 207 號舖 營業時間：星期一至日11:00 – 00:00

【4】石頭屋 —— 抵食漢堡套餐

這間小店本來主打石燒牛，更有羊架、三文魚扒及大虎蝦石燒套餐，款式多元化。另外，餐廳還供應意粉、蛋包飯、焗飯、漢堡包等。其中漢堡包下午茶套餐非常抵食，自家製漢堡約有一吋厚，網友形容肉汁配上洋蔥汁，十分清爽。

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石頭屋 地址：大角咀大全街47至49號地舖 營業時間：星期一至四11:30 - 21:30，星期五至日11:30 - 22:00

【5】時新漢堡飽 —— 港式漢堡代表

時新快餐店這間著名港式漢堡店去年兩兄弟分家，大哥和二哥分別在紅磡及黃埔開店。這間「時新漢堡飽」有二哥主理，漢堡包可選牛肉或豬肉，基本配料有芝士、蛋、火腿三款，不少網友表示麵包頗鬆軟，漢堡juicy，配上小店秘製沙律醬，味道不錯。雖然有網友表示味道比以前較失色，但身為港式漢堡的代表，亦值得前往一試。

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時新漢堡飽 地址：紅磡黃埔天地家居庭(第12期)地下G22-G23號舖 營業時間：星期一至日10:00 - 20:30（最後落單時間20:15）

【6】包販子 —— 創意手工漢堡

這間位於太子酒吧街附近的Café，裝修以灰藍為主調，售賣多款創意漢堡，將不同菜式變成Burger，例如咕嚕雞肉、北京填鴨等，款式新奇，只聽名字可能會有點卻步，但味道有驚喜，獲得不少網民好評。

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包販子 地址：太子通菜街254號地舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

港島區

【1】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香口，咬下去更爆肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦很受歡迎，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

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Burger Home 地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖 營業時間：星期一至六11:00 – 21:30，公眾假期11:30 – 21:30（星期日休息）

【2】C+ Burger —— 即炸原隻軟殼蟹漢堡

「C+ Burger」店面不大，主要做外賣生意，但店舖外面亦設有少量吧枱位置。小店主要共8款牛肉漢堡，如果不吃牛肉的朋友亦可以免費轉做雞肉。招牌的「經典漢堡」，老闆使用熱熔芝士，配上手打牛肉，不少網民都大讚咬下去極juicy。

小店的「軟殼蟹漢堡」亦是人氣漢堡之一，原隻軟殼蟹即叫即炸，口感香脆，肉質新鮮，而且漢堡更加入蟹膏醬，令蟹味更加突出。

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C+ Burger 地址：西環西營盤水街10C號地下6號舖 營業時間：星期一至五12:15 – 21:00，星期六、日12:30 – 21:00

【3】Honbo —— 足料四層2安士牛肉漢堡

小店堅持由醬汁、漢堡扒至麵包都是自家製作，麵包質感煙韌而帶點濕潤，坊間乾巴巴的不可比擬。

漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，肉味濃郁之餘帶少許牛臊味，「牛魔王」必愛。漢堡包78元起，共有9款選擇，較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等，更有雙層或四層2安士牛肉漢堡，份量十足。

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Honbo 地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 16:00，17:00 – 22:00

【4】味口福 —— CP值高港式漢堡

提起港式漢堡包，新界有「嘉寶漢堡」、九龍有「時新漢堡」，港島則有「味口福」。小店售賣多款美食，例如漢堡包、熱狗、炸雞髀。漢堡包共有4款，包括「手打牛肉漢堡」、「香嫩雞扒包」、「法式豬扒包」、「法式魚柳包」，最平$29就食到。漢堡可選擇4款醬汁，例如水牛城蜂蜜醬、墨西哥香辣醬等。

網民推介比較抵食的是套餐B餐，可以任選一款漢堡包或熱狗，配薯角或沙律，隨餐附送一杯熱飲，只需$49。

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味口福 地址：筲箕灣南康街17號天悦筲箕灣廣場地下低層1樓2號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 22:00

【5】Burger Joys —— 紅酒烹煮牛肉漢堡

餐廳所有牛肉漢堡用上USDA美國優質黑安格斯牛肉製成，而且特別以紅酒和牛油烹製，牛味香濃，肉質豐富。

人氣最高的是特色雙層芝士牛肉漢堡，份量十足的漢堡扒與芝士完美融合，配上生菜、番茄及紅洋蔥，感覺清爽不油膩。另外，網民還特別推介薯寶、扭紋薯條、水牛城雞翼、黑松露薯條等小食。

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Burger joy 地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖 營業時間：星期一至五07:30 – 06:30，星期六、日11:30 – 06:30

【6】The Butchers Club —— 連續5年獲得米芝蓮推介

The Butchers Club在全港設有多間分店，牛肉至少經過兩星期或以上的乾式熟成處理，令肉質更鬆軟，牛味更濃，難怪由2016年至2020年都獲得米芝蓮推介。除了漢堡出色，薯條都令網民大呼邪惡！原因是粗薯條使用鴨油反覆炸幾次，味道非常香，許多網民都認為薯條很脆口，啖啖薯泥令人越吃越上癮。

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The Butchers Club 地址：灣仔蘭杜街2號麗都大廈10號地舖 營業時間：星期一至四、日12:00 - 21:00， 星期五至六12:00 - 21:30

【7】樂景快餐店 —— 最平港式漢堡

餐廳於灣仔立足超過40年，是平民港式快餐店，小店售賣5款漢堡，最平$15就有交易，便宜得不可思議！漢堡即叫即做，麵包會先烘過，令口感更加外脆內軟，漢堡扒則是全人手製，多年來只用牛味濃郁的牛肩胛。

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樂景快餐店 地址：灣仔巴路士街17號地舖 星期一至六 07:00 - 21:00（星期日休息）

💡同場加映：全港23間寵物友善餐廳推介💡

香港有很多有愛心的「奴才」，週末都會帶著「主子」外出散步，順便搵食。記者整理全港23間寵物友善餐廳，大部分都設有露天座位，空氣流通，當中有些更可以飽覽海景，氣氛愜意，總有一間合你心意！

【1】唞唞Rest Coffee Gin —— 集咖啡店酒吧於一身

餐廳位於西九文化區，設有室內外座位。小店日間專注售賣咖啡，夜晚就變成主打gin酒的酒吧。最貼心的是會根據顧客的喜好，提供度身定製咖啡和酒精飲料，例如要求果香較濃的飲料，店員會逐一向顧客講解及推介，更會讓顧客先聞一聞，選定好哪一種咖啡或酒後，才會開始製作，絕不馬虎！

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