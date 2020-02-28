網民質疑「媽咪雞蛋仔」員工無戴口罩整食物　店員：驚就唔好出街

有網民日前在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，投訴「媽咪雞蛋仔」油麻地分店店員煮食時未有戴口罩，又向著食物說話，回應時態度更非常惡劣。事後「媽咪雞蛋仔」在facebook上發文，向支持店鋪的客人道歉，稱需要時間調查及跟進事件。《香港01》飲食記者曾向「媽咪雞蛋仔總店」facebook專頁查詢，截稿前並未獲厲嚴回覆。

網民「Anne Bann Ch」於2月27日在facebook群組「香港突發事故報料區」代朋友發文投訴。點擊睇清「店員無戴口罩」事件的來龍去脈 👇👇👇

帖文引起不少網民熱烈討論，有人質疑是看圖作文，「無片無真相」，不過有不少網民就直言武漢肺炎疫情下食肆店員都應該戴口罩！👇👇👇按下圖睇睇網民的留言👇👇👇

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網民「Anne Bann Ch」於2月27日上午發文，「媽咪雞蛋仔總店」在下午在facebook專頁發文，向支持店方的客人道謝及致歉，不過就稱事件的指控嚴重，需要時間調查事件的因由，以及跟進事件。

「媽咪雞蛋仔」是香港雞蛋仔名店，現時有約14間分店，遍布港九新界，更由2017年期起連續三年獲得米芝蓮街頭小食推介！「媽咪雞蛋仔」主打創意口味的雞蛋仔，例如以牛油果、栗子、肉鬆等做餡料，增加雞蛋仔的口感，充滿港式風味！

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