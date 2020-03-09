鬧市賞花路線｜粉嶺葵芳紅花風鈴木盛開　6間街坊小店美食推介

3月天氣稍為回暖，本港各區的花亦爭相盛放。除了深水埗南昌公園的黃花風鈴木盛開，較少見的紅花風鈴木亦悄悄在葵芳邨和粉嶺中心旁綻放得燦爛。《香港01》飲食頻道記者在兩區精選了6間街坊推介小店，讓大家賞花之後可輕鬆食到特色美食。

除了熱門的黃花風鈴木，香港還有紅花風鈴木，兩個打卡熱點分別在粉嶺中心祥華邨一帶，及葵芳邨葵安樓一帶。但只是去賞花打卡就略嫌沉悶，記者也搜羅了兩區的小店美食，價錢平民又好食。

粉嶺紅花風鈴木打卡

其實在粉嶺港鐵站出面就有兩大棵紅花風鈴木，但說到最佳拍攝位置，就是在粉嶺中心近祥華邨一帶的數棵風鈴木。由於紅花風鈴木可以高達30米，祥華邨旁邊的天橋正好對著開得燦爛的風鈴木。👇👇 點擊睇到粉嶺紅花風鈴木熱點路線 👇👇

粉嶺的美食主要聚集在粉嶺聯合墟一帶，價錢親民又大份。這次為大家推介3間有多年歷史，被稱為「粉嶺名物」的食店，就連無綫電視節目《香港美食一條街》亦有介紹過。

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【1】群記牛肉圓豬手 地址：粉嶺聯和墟聯昌街5號豐景樓地下 營業時間不定 電話：26756382

【2】雲津美食 地址：粉嶺聯和墟和隆街34號地舖 營業時間：星期一至日 15:00-02:00 電話：62951195

【3】四眼仔腸粉 地址：粉嶺和隆街40B號地下 營業時間：星期一至日 07:00-18:00 電話：/

葵芳紅花風鈴木打卡

葵芳的紅花風鈴木在葵芳邨內近葵安樓旁邊，大家可以從葵興港鐵站C出口步出，過對面馬路，沿興芳路直行，在葵益道左轉進入葵芳邨便到達。

大家可以葵安樓作背景拍攝風鈴木，會有另一種感覺。打完卡就可以去附近搵食。以下就有3間街坊都推介的美食店 👇👇

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【4】食臺 地址：葵芳榮芳路97-111號葵祥大厦地下E1舖 營業時間：星期二至日 11:00-22:00 電話：36860348

【5】百味川 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場地下A39號舖 營業時間：星期一至日 09:00-00:00 電話：31021201

【6】金潮小廚 地址：葵芳榮芳路9號恆景花園恆景商場地下G14-G15號舖 營業時間：星期一至日 11:00-02:00 電話：26100488

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3月初，深水埗南昌公園旁的黃花風鈴木盛放，是近年少有地開得十分燦爛。大家不妨也安排時間去打卡，然後去記者推介的街坊餐廳歎美食。👇👇👇 點擊圖片睇美食推介及價錢 👇👇👇

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