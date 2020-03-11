香港好去處｜觀塘海濱4間高質cafe　必試牛油果Bagel、Bailey咖啡

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響港人的日常生活，港人減少外出機會，連週末都寧願留在家中！與其在家獨自苦悶，不如到空氣流通的地方放鬆兼解悶，觀塘海濱花園就是一個不錯的選擇！《香港01》飲食記者精選4間人氣又高質的咖啡店，全部距離牛頭角港鐵站只有10分鐘距離，交通方便！

【1】西班牙蛋餅、窩夫愛好者必去@壹小店 One Little Room

位於偉業街的壹小店One Little Room，距離牛頭角站約8分鐘距離，設有少量戶外位置，更可以帶寵物來享受美食！招牌美食有三文魚西班牙蛋餅、招牌窩夫、安格斯牛肉芝士漢堡等。三文魚西班牙蛋餅最受網民歡迎，表面是煙三文魚片底下是菠菜加薯仔粒，口感豐富。🧇🧇🧇想知道西班牙蛋餅價錢、食用時注意事項，按下圖睇睇🧇🧇🧇

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壹小店 One Little Room 地址：觀塘偉業街93號地舖 電話：56164515 營業時間：星期一至五 11:00 - 21:00 星期六、日及公眾假期 10:00 - 19:00

【2】街角精品咖啡質素小店@29 Coffee

位於大業街的29 Coffee位置較細，店外只有一張長形吧枱，數個座位，不過以白色為主調的裝潢非常適合打卡。咖啡店主打各款bagel及高水準咖啡，價錢約$50至$70左右，已經包一杯咖啡。網民推介牛油果芝士bagel及Baileys Latte，bagel本身帶點麥香的甜味，口感較煙韌但不會太硬邦邦，Bailey Latte就有淡淡酒香，口感順滑容易入口。☕☕☕按圖即睇bagel的餡料有幾足料、價錢☕☕☕

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29 Coffee 地址：牛頭角大業街29號地下D舖 電話：68988685 （只供WhatsApp） 營業時間：星期一至五 07:30 - 17:30 星期六 09:00 - 17:00 星期日 全日休息

【3】貓咪主題咖啡店@喵盒子MeowBox

位於偉業街的喵盒子是一間以貓咪為主題的餐廳，餐廳有不少貓咪的擺設，最特別的是有素食菜單，價錢約70左右就有一個套餐連飲品。不少網民推介各式椰菜花飯，以椰菜花碎代替白飯，配料大多是豆腐、香菇等素菜，整體更加健康。🍛🍛🍛椰菜花飯的配料非常豐富，按下圖即睇有甚麼材料🍛🍛🍛

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喵盒子MeowBox 地址：牛頭角偉業街93號發昌集團大廈1樓 電話：98609080 營業時間：星期一至五 11:00 - 21:30 星期六至日 10:00 - 18:00 公眾假期 10:00 - 18:00

【4】海濱長廊內海洋風情咖啡店@Sinbad Coffee Roasters

位於海濱長廊內的戶外咖啡店Sinbad Coffee Roasters，以海灘、帆船等充滿海洋氣息的元素做主題，主打各式高質精品咖啡及蛋糕等輕食，客人可以一邊在海濱散步，一邊品嚐咖啡。網民推介燕麥奶泡沫咖啡，咖啡豆果仁味濃郁，後勁較強烈，適合喜歡咖啡豆濃烈的人士。☕☕☕ 按圖即睇Sinbad Coffee Roasters咖啡推介 ☕☕☕

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