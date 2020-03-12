抵食法國菜中環3間推介　人均$400食到　愛酒之人必去ThinkWine

香港洲際酒店的米芝蓮一星法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」昨日（3月11日）晚上突然宣佈結業，令不少食客錯愕。

一般人對法國菜印象「貴夾唔飽」，《香港01》飲食頻道話你知，要平食法國菜，其實唔難。除星級名店如 Belon、Amber外，香港有不少家庭式經營的小餐館，同樣有高水準手藝。

今次記者公開3間私藏推介，同樣位於中環、價錢平易近人、由法國人開設，bon appétit！

🇫🇷【1】La Cabane Wine Bistro 必食法式炸青蛙腳

這間位於中環李活道的法國小酒館（french bistro），平日近happy hour時間總聚集了不少本地和外國的打工仔在這裡飲一兩杯紅酒break一break。不過記者更愛在晚餐時間在這裡用餐，人少、坐得舒服，亦更有置身巴黎街角的感覺。

先戴頭盔，如果你想要豐富的菜單選擇，或是鋸個大大份的扒，這裡未必是你杯茶，La Cabane的Menu只有一版，不時更換，主打輕食。但最令記者欣賞的就是老闆會在菜單裡，加入一些法國地道、而其他高級法國餐館不會提供的菜式，例如炸青蛙腳！

以為只有中國人吃青蛙腿你就錯了！青蛙腿是經典的法國料理，以簡單的鹽、胡椒調味然後油炸，肉質酥脆嫩滑！

👇👇👇記者還有幾款心水必試推介，想知道這裡的芝士併盤（cheese platter）有什麼特別？想知道有什麼必食甜品？餐館還有一個特別座位！點擊下面圖片閱讀吧！👇👇👇

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La Cabane Wine Bistro 地址：李活道62號地下電話：27766070

🇫🇷【2】ThinkWine 愛酒之人流連忘返

說到法國菜，又怎能沒wine！文章開首提到著名法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」在香港洲際酒店的分店結業，但其實曾於法國「Rech by Alain Ducasse」擔任首席侍酒師的Romain Loriot，早於上年年尾就和另一位有名法籍侍酒師Jean-Benoit Issele（人稱JB）在中環開設了ThinkWine。

如果說一般餐廳是用餐酒來配食物，在ThinkWine 餐酒才是主角吧！不要被「侍酒師（sommelier）」一詞嚇怕，以為一定要有相當的葡萄酒學問才「夠資格」幫襯，恰恰相反，Romain和JB開鋪的理念就是想以平易近人的方式，推擴專業優質的紅白酒，看JB那可愛的鬍鬚造型就知道他為人相當nice啦！

經Romain和JB 擇擇的酒質素相當高，記者有日和朋友到訪，就試了幾款性價比很高的Burgundy。如果你對餐酒本身有一定的認識，在這裡超過600款的選擇之中，一定找到心頭好；要是你是初學者，Romain和JB亦會很變樂意和你上一課葡萄酒入門班。記者建議來ThinkWine 不要開一整支酒，而是by glass 嘗試多些不同的款式。

👇👇👇自命對葡萄酒有相當程度的學問，可以挑戰他們的試酒game，點擊圖片看詳情，以及看看ThinkWine餐廳的打卡位吧！👇👇👇

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ThinkWine地址：中環些利街2-4號LL Tower2樓電話：28863121

🇫🇷【3】Les Fils à Maman 法國家常菜味道

如果以為法國菜就一定是candle night dinner、分十幾度dish慢慢吃，那就和外國人以為所有中國菜就一定是點心或北京填鴨一樣，是天大的誤會！法國人都不可能餐餐生蠔、鵝肝醬，當地一樣有很多家庭料理呢。

「Les Fils à Maman」中文直譯意思是「媽媽的料理」，餐廳由4個法國人成立，他們希望煮出童年時媽媽烹調的味道，讓客人欣賞到地道法式料理的滋味。該店不像一般餐廳把所在菜式都列在menu，而是每日都在黑板上寫上特別供應的菜式，所以每次來都有驚喜呢！

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吃飯前當然要除口罩，但如果做錯步驟就等於食菌落肚，所以一定要謹記不能做錯！👇👇

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