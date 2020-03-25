空肚講宵夜｜荃灣宵夜4大推介　蘇媽肉骨茶任飲　必食$3豆腐花

ViuTV節目《空肚講宵夜》最近播出第二季，三位主持梁祖堯、BabyJohn和陳俞希每集都會介紹全港不同地區的美味宵夜。其中一集介紹了荃灣4間宵夜好去處，包括馬來西亞菜、上海菜、米線，更有超抵食甜品推介！

【1】蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室 —— 肉骨茶無限任飲

主持梁祖堯介紹的這間馬來西亞菜餐廳，店外長期都大排長龍，人氣非常高。招牌餐點之一是肉骨茶，幾乎每個客人都會點上一碗。桌上有說明教客人調製醬汁比例，將肉塊蘸上醬汁，提升了整體的味道。記者曾經光顧過這間餐廳，覺得肉骨茶的湯味道微甘，藥材味道不會太重，喝完更可以無限添飲。

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蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室地址：荃灣大壩街71號營業時間：星期一至日11:30 - 22:30

【2】龍門一番上海 —— 小龍蝦湯包

這間上海菜餐廳由網民報料推介，地點位於愉景新城旁邊的8咪半，人氣餐點之一是小龍蝦湯包。湯包上桌時會附上吸管讓客人吸啜，不過記得小心燙到嘴巴！另外最特別的是每個客人都可以自選茶包，包括普洱、人參烏龍、鐵觀音等，每人一壺茶，不同互相遷就。

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龍門一番上海地址：荃灣青山公路荃灣段388號中染大廈(8咪半)1樓105號舖營業時間：星期一至五11:30 - 16:00，18:00 - 23:00 星期六至日11:00 - 23:00

【3】雄記粉麵 —— 必食魚肉春卷

節目中提及的一間米線老店，其實是位於路德圍。小店有30年歷史，靠自家製魚肉春卷闖出名堂。許多網民都形容春卷口感彈牙，肉質新鮮。除了魚肉春卷外，墨丸和貢丸都是人氣配料。不過可惜的是，這間老店將要在3月底結業，想吃的朋友就要把握最後機會！

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雄記粉麵地址：荃灣荃興徑17號C地下營業時間：星期一至日11:00-01:00

【4】贊和豆品、亞玉豆腐花 —— 超抵食豆腐花

BabyJohn提及的兩間豆腐花店，聞名全港。雖然是競爭對手，但兩間店的人氣都不相伯仲，全部豆腐花都只是$3一碗，非常抵食，因此無論任何時間都大排長龍。兩間小店都是超過晚上12點才關門，吃完以上3間推介的餐廳後，不妨食碗豆腐花，為一天劃上完美句號。

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贊和豆品地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5A舖營業時間：星期一至日11:00 - 00:30 亞玉豆腐花 地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖 營業時間：星期一至日13:00 - 01:00

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除了ShakeShack、Five Guys等連鎖店外，香港港有很多高質Burger。記者精選了新界九龍5間高質小店，其中一間更在荃灣！

轉角‧見 —— 必試Oreo奶昔

「轉角‧見」位於荃灣的小商場內，位置較為隱蔽，因此仍未廣為人知。小店提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。

除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃之餘，甜度亦恰到好處。

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