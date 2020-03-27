灣仔4間高質Burger推介　Honbo入選全球最佳漢堡　必試爆汁手打牛

美國知名數據網站Bloomberg根據全球米芝蓮星級廚師和其他獲得國際獎項的廚師的意見，公布了「全球最佳漢堡2020」的名單，當中香港的Honbo是42間裡唯一上榜的香港代表。香港的漢堡包店一向高質，灣仔更是Burger店的聚集地，《香港01》飲食記者為大家精選了當中4間人氣小店，其中一間更連續5年獲得米芝蓮推介！

【1】Honbo —— 足料四層2安士牛肉漢堡

Honbo是Bloomberg 2020年全球最佳漢堡唯一入榜的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁，喜愛牛肉那種獨特的臊味的「牛魔王」必定喜歡。招牌漢堡有份量十足的雙層或四層2安士牛肉漢堡，亦有較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等。

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Honbo 地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 16:00，17:00 – 22:00

【2】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香嫩，咬下去充滿肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦是人氣款式之一，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

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Burger Home 地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖 營業時間：星期一至六11:00 – 21:30，公眾假期11:30 – 21:30（星期日休息）

【3】Burger Joys —— 紅酒烹煮牛肉漢堡

餐廳所有牛肉漢堡用上USDA美國優質黑安格斯牛肉製成，而且特別以紅酒和牛油烹製，牛味香濃，肉質柔嫩。

最受歡迎的是特色雙層芝士牛肉漢堡，份量十足的漢堡扒與芝士完美融合，配上生菜、番茄及紅洋蔥，感覺清爽不油膩。小吃方面，網民推介薯寶、扭紋薯條、水牛城雞翼、黑松露薯條這幾款。

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Burger Joy 地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖 營業時間：星期一至五07:30 – 06:30，星期六、日11:30 – 06:30

【4】The Butchers Club —— 連續5年獲得米芝蓮推介

The Butchers Club在全港設有多間分店，牛肉至少經過兩星期或以上的乾式熟成處理，令肉質更鬆軟，牛味更濃，難怪由2016年至2020年都獲得米芝蓮推介。除了漢堡出色，薯條都令網民大呼邪惡！原因是粗薯條使用鴨油反覆炸幾次，味道非常香，許多網民都認為薯條很脆口，啖啖薯泥令人越吃越上癮。

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The Butchers Club 地址：灣仔蘭杜街2號麗都大廈10號地舖 營業時間：星期一至四、日12:00 - 21:00， 星期五至六12:00 - 21:30

💡同場加映：新界九龍5間高質Burger推介💡

其實除了港島，新界九龍都有很多高質Burger店。記者精選了5間人氣漢堡店，包括嘉寶漢堡、Burgerman等知名小店👇👇👇

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

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