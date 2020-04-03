實試3款7-Eleven即食點心　咖哩魚蛋10元包CP值最高｜懶人#EP2

7-Eleven（俗稱7仔）一向有不少平價即食小食，第2集「懶人即食報告」由記者實試3款即食點心，全部都是一口價$10，非常抵食！記者實試後覺得3款點心中有一款比想像中出色，加上10元已經有8粒，性價比相當高！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

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