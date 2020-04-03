實試3款7-Eleven即食點心　咖哩魚蛋10元包CP值最高｜懶人#EP2

撰文：許慧恩
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7-Eleven（俗稱7仔）一向有不少平價即食小食，第2集「懶人即食報告」由記者實試3款即食點心，全部都是一口價$10，非常抵食！記者實試後覺得3款點心中有一款比想像中出色，加上10元已經有8粒，性價比相當高！
（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）
記者實試7仔3款常見的點心，全部都只是$10，性價比高！（莊堅毅攝）
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記者於4月2日到元朗及荃灣兩間7-Eleven分店，購買3款即食點心，包括魚肉燒賣、咖喱魚蛋，以及蝦餃，全部都是10元一包。綜合所有評分標準，記者認為咖哩喱魚蛋的CP值最高，詳細評價及各項目表現，請看下圖。😋😋😋想知咖喱魚蛋點樣突圍而出？按圖睇3款即食點心評分、詳細食評👇👇👇
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