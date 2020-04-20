肺炎飲食｜荃灣4間露天餐廳　必試爆汁漢堡、片皮鴨｜狗狗好去處

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，大部分人都減少外出，但待疫情高峰過去，在安全情況下便可以出動享受鬧市中的陽光及新鮮空氣！《香港01》飲食記者精選了4間位於荃灣的露天座位餐廳，全部交通都十分方便，有2間更歡迎寵物到訪！

【1】No Boundary —— 必試牛油果流心班尼迪蛋

這間人氣Cafe總店位於銅鑼灣，2020年初於荃灣開設分店，設有戶外露天座位，不少愛狗之人都會帶著家中愛犬一起享受美食。Cafe供應各種輕食，包括份量十足的All Day Breakfast、牛油果流心班尼迪蛋等。飲料方面，網民推薦熱花生醬朱古力奶，大讚味道香濃。

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No Boundary 地址：荃灣大壩街9號地舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00 交通：港鐵荃灣西站 E2 出口步行約10分鐘

【2】Feather & Bone —— 平價歎高級肉類

Feather & Bone的荃灣海之戀商場分店，擁有約2,900平方呎的臨海露天茶座，可以欣賞荃灣海濱美景。餐廳本身是高級肉類專門店，入口附近有一個小型商店，販賣各款食材。店內的美食都由各式高級肉類製作，包括牛肉漢堡、牛扒、自家製肉丸等都是餐廳的必食推介，價錢相宜。

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Feather & Bone 地址：荃灣區大河道100號海之戀商場地下G09店 營業時間：星期一至日 08:00 - 22:00 交通：港鐵荃灣西站 C2 出口步行約1分鐘

【3】老掌櫃東北菜館 —— CP值高片皮鴨

這間東北菜館總店位於大角咀，門外經常大排長龍，一直是人氣小店，吸引其他地區的人特地到訪，早前進駐荃灣開設分店。小店主打東北菜，最受歡迎的是片皮鴨，價錢非常親民，而且不會太肥膩。餐廳設有露天海景座位，環境寬敞舒適，因此吸引不少網民光顧。

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老掌櫃東北菜館 地址：荃灣海之戀商場2樓2006號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 22:00 交通：港鐵荃灣西站 C2 出口步行約1分鐘

【4】轉角‧見 —— 街坊人氣爆汁漢堡店

小店位於荃灣的小商場內，位置較為隱蔽，因此會比較難找。除了室內座位，店外還設有少量戶外座位，歡迎寵物到訪。小店提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。

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轉角‧見 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖 營業時間：星期一至日11:30 – 22:15 交通：港鐵荃灣站 B3 出口步行約6分鐘

💡同場加映：新界5間高質Burger推介💡

除了「轉角‧見」外，新界區還有不少受到網民好評的人氣漢堡店。記者精選了當中5間，全部CP值都非常高，包括門外長期大排長龍的「嘉寶漢堡」。

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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