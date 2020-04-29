狗狗好去處｜新界九龍港島23間寵物友善餐廳　露天位帶毛孩歎海景

香港有很多有愛心的「奴才」，週末都會帶著「主子」外出散步，順便搵食。《香港01》飲食記者整理全港23間寵物友善餐廳，大部分都設有露天座位，空氣流通，當中有些更可以飽覽海景，氣氛愜意，總有一間合你心意！

九龍（尖沙咀/佐敦/九龍城）

【1】Amelia Hong Kong —— 西班牙米芝蓮一星食府

Amelia來自西班牙，於當地開業半年隨即獲得「米芝蓮一星餐廳」的榮譽，香港是餐廳位於亞洲的第一間分店。餐廳主打意大利創意料理，招牌包括牛骨髓麵包、魚子醬配香蕉及冧酒雪糕等，室外座位面向維港，可以欣賞海景。

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Amelia Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG63號舖 營業時間：午市 中午 12:00 – 下午 03:00 星期一至星期四晚市 17:30 – 23:00 星期五至星期日晚市17:30 – 00:00

【2】唞唞Rest Coffee Gin —— 集咖啡店酒吧於一身

餐廳位於西九文化區，設有室內外座位。小店日間專注售賣咖啡，夜晚就變成主打gin酒的酒吧。最貼心的是會根據顧客的喜好，提供度身定製咖啡和酒精飲料，例如要求果香較濃的飲料，店員會逐一向顧客講解及推介，更會讓顧客先聞一聞，選定好哪一種咖啡或酒後，才會開始製作，絕不馬虎！

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唞唞Rest Coffee Gin 地址：西九藝術公園地下4號舖 營業時間：星期一 11:00 - 21:00，星期二至五 11:00 - 01:00 星期六至日 09:00 - 01:00

【3】Ink —— 多款本地手工啤酒和白酒

餐廳位於香港藝術館後面，鄰近星光大道，設有60個戶外座位，是自助式的咖啡輕食店。餐廳供應多款輕食，可以自由搭配自己想吃的食物，更有多款咖啡、冷泡茶及特色蘇打。另外還有多款本地手工啤酒「鬼佬啤酒」和白酒，手工雪糕亦是必食之選！

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Ink 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地下 營業時間：星期一至日 09:00 - 22:00

【4】Hooman —— 以狗狗品種命名熱狗

Hooman分為室內室外座位，室外座位就可以飽覽維港海景。咖啡店主打各款輕食，如熱狗、精品咖啡、 churros等，更有狗隻零食出售。最特別的是熱狗都是以狗狗的品種命名，例如Beijing、Husky、Corgi等，客人更可以自選熱狗，根據自己的喜好選擇麵包、醬汁、食材。

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Hooman 地址：西九藝術公園地下7號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00

【5】RUFF & FETCH 拉夫寵物生活 —— 一站式的寵物生活館

RUFF & FETCH是在2018年初落成的一站式3層寵物生活館，下面兩層分別售賣寵物用品、食品等，及提供寵物美容、酒店服務，而第3層則為Ruff & Fetch Eatery，提供多款Cafe食品及毛孩食品。

餐廳提供甜品、早午餐、沙律、小食、主菜和飲品等，更提供了為毛孩而設的餐點，例如原味或肉味狗狗雞蛋仔、雞肉漢堡扒、羊奶乳酪蛋糕。Ruff & Fetch Eatery有齊戶外休憩空間及室內冷氣房，不論什麼天氣都可以輕鬆和毛孩嘆一個悠閒下午。

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RUFF & FETCH 拉夫寵物生活 地址：佐敦官涌街7號匯萃商舖 營業時間：星期一至五 10:00-20:00；星期六至日 10:00-21:00（R&F Eatery營業時間：星期一至星期四 11:00–20:00；星期五至星期日及公眾假期 11:00–21:00）

【6】The Salted Pig —— 英式農舍風格裝潢

The Salted Pig為主打英式及歐陸式菜的西餐廳，餐廳的裝潢也充滿著傳統英式農舍的風格，並且放滿了多個豬仔擺設。

雖然這間餐廳所在的諾士佛臺是出名的酒吧區域，一般都是在晚上才變得熱鬧，The Salted Pig則在週末推出了Brunch，讓大家可以帶著愛犬在戶外餐桌位置度過美好時光。

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The Salted Pig 地址︰尖沙咀諾士佛臺1號地舖 營業時間︰星期一至四 15:00-01:00；星期五 15:00-03:00；星期六 11:00-03:00；星期日 11:00-01:00

【7】The DogHouse —— 與毛孩吹著海風嘆美食

位處尖沙咀海旁邊的The DogHouse，景觀開揚，而且露天茶座的位置十分適合大家帶著毛孩或者主子享受海景。餐廳以肉食出名，各款扒類、雞翼、漢堡等都十分出色。

不過，The DogHouse的營業時間較晚，大家可以先與毛孩放電一番，再選擇下午和晚上的時間到餐廳享受美式菜和其他多國菜式。大份的食物、美酒，而且夜晚還有樂隊現場演奏，那麼就可以邊吹著海風，邊點歌給毛孩們Chill一Chill。

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The DogHouse 地址：尖沙咀麼地道62號永安廣場地下7-13號舖 營業時間： 每日 15:00-03:00

【8】Brick Lane Gallery —— 結合畫廊與食肆，毛孩陪你共度文青一日

Brick Lane Gallery是一間結合餐廳和畫廊的概念食肆，特色在於餐廳內就有藝術展覽區供客人欣賞。不過，餐廳對食物也十分講究，所有菜式都根據英式傳統做法，班尼迪炸魚薯條、Brunch以至自家出品的紅絲絨蛋糕也相當有英國風味。

Brick Lane Gallery的室內裝潢寬闊，而室外區域則歡迎主人們帶著毛孩和主子們享用美食。

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Brick Lane Gallery 地址：尖沙咀棉登徑17-23號地下 營業時間：星期一至四、日及公眾假期 09:00-00:00；星期五至六 09:00-00:30

【9】Cafe Boheme —— 主打手工意大利pizza

Cafe Boheme主打即叫即製的手工意大利薄餅、意粉，麵團使用意大利00麵粉、麥粉，加上自家製的番茄醬，非常有誠意。店鋪是設室內和室外座位，亦有設有落地玻璃，室內的顧客都可以180度欣賞維港海景，感覺非常愜意！同時店鋪亦有歡迎寵物內進，顧客可以帶同寵物一起欣賞海景吃美食。

🌭🌭🌭按下圖即睇Cafe Boheme環境及美食 🌭🌭🌭

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Cafe Boheme 地址：尖沙咀西九文化區藝術公園地下GF-06號舖 營業時間：星期二至日11:00 - 23:00（星期一休息）

【10】玖捌 —— 寵物友善茶飲店

上年才新開的港式茶飲店有著狗狗嘜頭標誌，除了吸引愛犬之人幫襯，更歡迎狗友等寵物到店，猶如一間小小寵物餐廳。飲品方面，店主自創香港地道特式飲品，如以鳳仙雪條為創作靈感的「鳳鮮」及「格仔餅」椰奶飲品，都是這裡獨家款式。

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玖捌Nine Eight 地址：九龍城太子道西368-374號龍珠樓地下19號舖 營業時間：12:00nn – 9:00pm

港島（西營盤/上環）

【1】Coffee by Zion —— 必食特色All Day Breakfast

Coffee by Zion在早上提供咖啡和早午餐，晚上就會搖身一變成供應晚餐和酒的舒適小店。不知道Cafe的Work-friendly環境會否吸引大家？即使客人帶電腦工作，都可以坐上一個下午，而且平日更有Lunch Set可叫，睇睇必食推介 👇👇

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Coffee by Zion 地址：西環西營盤第一街83號地下1號舖 營業時間：星期一至日 08:00-17:15 / 18:00-22:00

【2】Polygon Cafe —— 文青小店後面有個後花園

紐約人Yuri Ezhkov為了讓忙碌的香港人有能好好坐下來喝咖啡的空間，特別開設了Polygon Cafe。老闆特別將Cafe打造成「城市角落花園」，藏於Cafe後方，而Cafe的旁邊亦變成了適合打卡的露天開揚空間。點擊睇睇現場打卡位 👇👇

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Polygon Cafe 地址：西環西營盤第二街14號地舖 營業時間：星期一至日 07:00-20:00

【3】SP_CE cafe & lounge —— 隱世文青風cafe

近半山位置有一間文青風格的cafe，位置較偏僻，因此環境比較寧靜。店外設有3至4枱戶外座位，其中一枱木製座位更是食客的打卡熱點！SP_CE cafe & lounge提供小食、意粉、咖啡等，其中意粉更是自家製，黑松露蘑菇意粉就最有人氣。

👇👇👇 bagel非常值得按一試！按下圖即睇cafe的打卡位、美食、價錢👇👇👇

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SP_CE cafe & lounge 地址：上環普慶坊20號地下 營業時間：星期一至日10:30 - 18:30

【4】3rd Space —— 主打麻糬班戟

3rd Space店內外都充滿獨特的塗鴉，非常有性格！店內裝潢主要以白色、木質系色調為主，走個性派日系風。3rd Space主打各款麻糬班戟、意粉，最特別的是有日式茶漬飯，感覺新鮮！店內設有露天座位，牆上畫滿五顏六色的塗鴉，感覺有活力。



👇👇👇想知道露天座位有幾靚？按下圖即睇3rd Space的環境、美食👇👇👇

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3rd Space 地址：上環差館上街16號地舖 營業時間：星期一至日10:30 - 18:30

【5】MANA! Cafe —— 隱世健康素食餐廳

備受外國人推崇的素食cafe，MANA! Cafe店外設有戶外座位，更歡迎寵物與主人一起享受美食。MANA! Cafe以原木色系及沉實的黑色作主調，戶外座位更有大量綠色植物做裝飾，令人彷如置身熱帶雨林。Cafe主打各款健康素食，包括素食薄餅、藜麥沙律、素食漢堡、wrap等，適合素食者及健康人士。



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MANA! Cafe 地址：上環大安台8號 營業時間：星期一, 星期三至日08:00 - 18:00 (星期二休息)

新界（荃灣/元朗/西貢/將軍澳）

【1】No Boundary —— 必試牛油果流心班尼迪蛋

這間人氣Cafe總店位於銅鑼灣，2020年初於荃灣開設分店，設有戶外露天座位，不少愛狗之人都會帶著家中愛犬一起享受美食。Cafe供應各種輕食，包括份量十足的All Day Breakfast、牛油果流心班尼迪蛋等。飲料方面，網民推薦熱花生醬朱古力奶，大讚味道香濃。

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No Boundary 地址：荃灣大壩街9號地舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00 交通：港鐵荃灣西站 E2 出口步行約10分鐘

【2】Feather & Bone —— 平價歎高級肉類

Feather & Bone的荃灣海之戀商場分店，擁有約2,900平方呎的臨海露天茶座，可以欣賞荃灣海濱美景。餐廳本身是高級肉類專門店，入口附近有一個小型商店，販賣各款食材。店內的美食都由各式高級肉類製作，包括牛肉漢堡、牛扒、自家製肉丸等都是餐廳的必食推介，價錢相宜。

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Feather & Bone 地址：荃灣區大河道100號海之戀商場地下G09店 營業時間：星期一至日 08:00 - 22:00 交通：港鐵荃灣西站 C2 出口步行約1分鐘

【3】轉角‧見 —— 街坊人氣爆汁漢堡店

小店位於荃灣的小商場內，位置較為隱蔽，因此會比較難找。除了室內座位，店外還設有少量戶外座位，歡迎寵物到訪。小店提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。

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轉角‧見 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖 營業時間：星期一至日11:30 – 22:15 交通：港鐵荃灣站 B3 出口步行約6分鐘

【4】HOLA —— 打卡小型鞦韆

錦田天空之城位置偏遠，但有不少高質餐廳，今次推介的HOLA主打英國菜，設有戶外座位，更設有一個小型鞦韆架可以打卡。不論戶外、室內位置都歡迎寵物內進，最適合周末代同寵物一起用餐。餐廳主打全日早餐、班尼迪蛋、HOLA厚多士等，性價比高。

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HOLA 地址：元朗錦田天空之城16座地舖 營業時間：星期一至五 09:00 - 21:00 星期六至日及公眾假期 08:00 - 21:00

【5】Riverside Grill —— 鄰近港鐵站

位在將軍澳豪宅區內的Riverside Grill，距離港鐵站不遠，靠近海傍緩跑徑，既有海景，環境又寧靜，店內設有室內及露天區域，食客可帶同狗狗等寵物開餐，過一個寫意下午。食物方面，店內提供傳統西餐，如肉眼扒、意粉及薄餅等，適合大班朋友或家人，坐低飲杯酒、鋸下扒。

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Riverside Grill 地址：將軍澳唐俊街21號海翩匯地下20號鋪 營業時間：11:00-22:00

【6】泰COOL —— 海景平價Lunch

泰COOL主打西式泰國Fusion菜，店舖先在觀塘工業區開店，由於價錢平食物有質素，很快便在將軍澳開設分店，新店設有室內及露天座位，面對開揚海景，環境一流！

餐廳價錢親民，假日亦有午市套餐供應，如泰式蒜蓉蝦飯、海南雞假、泰式豬手飯等，更可以優惠價加配小食，而且餐廳是狗狗友善餐廳，可以和寵物散步後再用餐。

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泰COOL 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G25號舖 營業時間：12:00-22:30

【7】戀上台式料理 —— 坐擁海濱長廊開揚景觀

位於將軍澳海傍的「戀上台式料理」，主打新派台式料理及燒肉，而且更是罕見寵物友善餐廳，不單歡迎寵物，場內更提供消毒用品、飲水器，以至寵物零食等等，吸引寵主帶寵物來享受用餐。而且餐廳空間大，空氣流通，坐擁將軍澳海濱長廊開揚景觀，選擇露天座位更可享受海風吹拂，份外愜意。餐廳食物選擇多元化，午市的台式定食包前菜、主菜同飲品，在假日亦有午市套餐提供，價格親民。

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戀上台式料理 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G26號舖 營業時間：星期一至日11:30-23:30

【8】泰道 —— 沙灘旁180度海景泰式餐廳

正正在西貢海邊開業的泰道，雖然交通不是太方便，但單是遠離塵囂的超靚環境就已經值回票價。餐廳更是十分大家帶毛小孩一起去感受陽光與海灘。

餐廳會根據不同節日有不同佈置和活動，不過大家想食的話就要記得先訂座。👇👇👇 點擊圖片睇訂位資訊及吸引招牌菜 👇👇👇

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泰道 地址：西貢大網仔路沙下村9號地舖 營業時間：星期一 12:00-22:30；星期二至五 12:00-23:00；週末及公眾假期 11:30-23:00

💡同場加映：新界5間高質Burger推介💡

除了「轉角‧見」外，新界區還有不少受到網民好評的人氣漢堡店。記者精選了當中5間，全部CP值都非常高，包括門外長期大排長龍的「嘉寶漢堡」。

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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