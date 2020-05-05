落街買腐竹買錯枝竹？30種食材傻傻分不清？分到一半先算小廚神

大家有無試過買錯食材的經歷？明明母親大人叫你買枝竹，最後卻買了腐竹返屋企？最近就有網民請老公買枝竹，最後老公卻鬧出了笑話，買了一斤腐竹回家，讓該網民大叫頭痛。其實有時候行街市，真的有很多食材都讓人傻傻分不清。本文整理30種容易搞亂的食材，你又認得幾多種？大家不如趁今個母親節認下各種食材，下次就幫媽媽買餸啦！

有網民在Facebook群組「今晚煮乜好」貼文，表示自己原本叫老公去深水埗買一斤枝竹，但最後老公卻變回了一斤腐竹，讓她不知道可以用來煮什麼。

Facebook群組「今晚煮乜好」截圖

雖然這次鬧出了笑話，但相信不少人幫母親大人買餸時，都試過搞錯食材，例如生抽和老抽傻傻分不清。《香港01》飲食記者整理了30種大家很大機會搞錯的食材，看完它們的分別，下次就不會再買錯了！快來挑戰下自己認得幾多種 👇👇

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