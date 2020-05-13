任食放題叫刺身永遠唔啱數？盤點10件放題共鳴事　會漏單是常識吧

食放題當然要叫大量刺身回本！不過，刺身每次上枱都必定比落單數量少，因此有人更會在點餐紙上寫明「認真」、「堅過石堅」等字眼，希望廚師感受到自己想食刺身的心，大發慈悲給多些。關於食放題的共鳴事，相信大家都有不少，《香港01》飲食記者整理食放題必經10件共鳴事，看看你有否經歷過？

近日有網民在Facebook專頁「on9仔女同盟會 (on9限定)」重推舊圖，圖片顯示有食客在放題點餐紙落單要25片三文魚，而且在旁寫明「認真」、「堅過石堅」和「只可多不要少」，引來其他網民的熱烈討論 👇👇

「on9仔女同盟會 (on9限定)」截圖

明明寫要3碟肥牛，最後黎得3片。到真的寫30碟肥牛，又真的上超多肥牛，好難捉摸。 網民Ar Kin

寫過「我朋友好大食」之後寫左要40塊，佢真係比（畀）足。 網民 Yam MY

試過有人寫二百隻甜蝦，真係嚟200隻，結果佢成晚係到（喺度）食甜蝦。 網民 Jonas Chan

朋友試過打邊食肥牛，幾次唔夠肥，點果陣擦左（咗）個牛圈住個肥字，結果黎左（咗）幾條純白野（嘢）。 網民Ryan Chow

有網民亦表示，即使你寫幾多，廚房都是根據人頭上菜，魚生份量根本不會增加，或許下次要25件魚生時，直接在單上寫有25個人就可以了。其實食放題，要求刺身數量以倍數起填寫真的是常識吧，還有其實你怎麼落單，廚房最後都會漏單都是必經的事，立即點擊睇其他共鳴事 👇👇

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