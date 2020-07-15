全港必食熱狗店Top5　齊柏林洋蔥圈熱狗、熱狗太太泡菜豚肉$40

疫情之下限聚令再度收緊，所有餐廳於晚市都不准堂食，一於為大家推介外賣必買食物——熱狗！《好食玩飛》為你整理5間必試熱狗店，更有特色菜單供大家選擇，來個邪惡的芝士拉絲晚餐！

日前內地Ikea推出「冰狗」，用熱狗包夾住雪糕，新奇配搭震驚網民！其實香港的熱狗店，也有不少特別的熱狗款式，絕對會令你驚艷！

日前內地宜家傢俬推出「冰狗」，在網上瘋傳。（網上圖片）

簡單的麵包、香腸，配上不同醬汁配料，以及熱溶芝士，就成為邪惡之美食「熱狗」！傳統熱狗配上車打芝士當然美味，但近年有不少熱狗店都推出新奇口味，以及異國風情的Crossover口味，絕對值得一試！

【1】大J推薦！BullDog HotDog

大J都曾經拍片介紹並且給予好評的BullDog HotDog，據大J所講，這間店使用港產豬肉製作香腸，每隻熱狗用上8吋長的法蘭克福腸。網民就點名讚款式夠多又特別，而且每間分店都有不同的限定口味，有日式鰻魚熱狗、插上Nichos脆片的招牌熱狗等。最近推出的限定口味更是震驚網民！

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【BullDog HotDog】 -上環分店-（只限外賣） 地址：上環皇后大道中378號福陞閣地下04號A舖 營業時間：星期一至日 11:30-22:00 -大埔墟總店-（只限外賣） 地址：大埔廣福道60-62號C舖 營業時間：星期日至五 12:00-00:00、星期六 12:00-01:00 -李福林分店-（堂食及外賣） 地址：大埔安祥路2號李福林體育館地庫 營業時間：星期一至日 12:00-22:00

【2】最多分店！齊柏林熱狗店

本地薑品牌齊柏林熱狗店在港九新界共有16間分店，除了平常的熱狗腸，更有素食的未來香腸，不過就要加10元。購買熱狗更可以優惠價配搭兩個小食，價錢方面相對抵食！

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【齊柏林熱狗】 -荃灣總店- 地址：荃灣鱟地坊80-84號士林食街B7舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:00

除了以上兩間，其實還有更多值得一試的新奇口味熱狗推薦！

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