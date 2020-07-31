BBC炒飯逼瘋網民　真羅宋湯味覺衝擊　熱數9種港人無法接受外國菜

網上近日瘋傳一段「BBC炒飯」教學片，但主持在片中居然不洗米就煮飯，然後倒出煮到一半的飯過冷河，引來大批YouTuber和網民批評是「侮辱炒飯」。但令香港網民覺得衝擊的點止「BBC炒飯」，《香港01》飲食記者整理網民熱數9大令人衝擊的菜式，連顛覆港人味覺的正宗羅宋湯都上榜。

哪些外國菜式曾經顛覆大家對食物及煮法的認知？近日瘋傳的「BBC炒飯」教學片恐怕是其中之一，點擊睇睇主持在節目中的教學過程 👇👇

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誰會想到中式蛋炒飯的飯還要用凍水沖沖過冷河？以下整理9大網民熱數覺得衝擊的外地菜式，點擊睇睇有無你見到都打冷震的 👇👇

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回憶總是美好的，大家都懷念的餐廳不計其數，但網民經常掛在口邊就有10大餐廳品牌，點擊圖片睇睇有沒有你都懷念的食店 👇👇

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