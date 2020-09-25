Staycation︱2人住朗廷酒店歎足27個鐘　包三餐米芝蓮三星食府

想在香港找酒店Staycation的話，就不要錯過朗廷酒店的最新優惠了！即日起至2020年9月30日（三），二人可以$3，080購買朗廷酒店香港「Relaxation Package」住宿套票，保證客房升級至城市景豪華客房，延遲退房至下午3時，歎足27個鐘！套票同時包了2人1日3餐，當中更可一嘗米芝蓮三星食府唐閣，非常吸引，光是餐飲已經值回票價了！

套票同時包括2人1日3餐，當中更可一嘗米芝蓮三星食府唐閣，光是餐飲已經值回票價了！（朗廷酒店）

$3,080/2人 朗廷酒店香港「Relaxation Package」住宿套票包括：

1. 一晚香港朗廷酒店內園景高級客房住宿

2. 保證客房升級至上三級別城市景高級客房

3. 提早中午12時登記入住，延遲退房至下午3時

4. 於『Palm Court』 享用自助早餐 (只限入住者2位於第二天早上享用)

5. 於『米芝蓮三星食府唐閣』 享用指定午餐

(*只限入住者2位可選擇於第一或二天享用一次)

6. 於『Palm Court』享用下午茶 (只限入住者2 位可選擇於第一或二天享用一次)

7. 由即日起至2020年9月30日可於香港01預訂，適用於至9月30日期間入住

即日起至2020年9月30日（三），二人可以$3080購買朗廷酒店香港「Relaxation Package」住宿套票，保證客房升級至城市景豪華客房，延遲退房至下午3時，歎足27個鐘！（朗廷酒店）

香港朗廷酒店位於尖沙咀，酒店設有498間寬敞舒適的客房和套房，客房內可以欣賞到維多利亞港的醉人美景和尖沙咀的繁華都城景色。酒店格調典雅，散發歐洲豪華酒店的氣派，讓旅客放鬆心情，住得舒適！今次的Staycation套票不但包括了一晚城市景高級客房，更可以延遲退房至下午3時，在酒店舒舒服服歎足27小時。2人同時可於Palm Court享用自助早餐、於米芝蓮三星食府唐閣享用指定午餐、Palm Court享用下午茶，3餐價錢已足夠值回票價，萬勿錯過！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/27）

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