Staycation︱10個有趣共鳴位　度假攰過返工　你一定要求過呢樣…

近月香港酒店紛紛推出staycation優惠，讓冇得去旅行的港人享受一個輕鬆假期。除了可以用超抵價錢住五星級天價套房之外，酒店還各出奇招拉客，送餐飲紅酒，又延長退房時間等，教人怎會不心動？ 優惠固然吸引，但去過staycation的朋友石能都經歷以下不知如何是好的場面，令人無奈又好笑！

共鳴位1：港式汽球文化

不知道為甚麼，開party一定要用汽球裝飾，還要用上金色銀色的字母汽球，砌成壽星名字或主題如 “BFF”、 “FAREWELL”、 “ILOVEU”等，然後爭相在汽球牆上打卡，假如你把字母汽球貼在玻璃窗上，那麼路人都知道你們在開甚麼Party了。

香港某間酒店外牆貼滿字母汽球，網友笑言似肉參求救信號。（高登討論區）

鑑於這個汽球文化，有酒店staycation優惠送自選字母汽球，甚至可加配花束絲帶等裝飾品，讓客人瘋狂打卡。

共鳴位2：瞓覺好似難民營

去staycation前想必對酒店又大又軟的床充滿期待，以為能夠一覺睡天光，疲勞盡消。但事實上，要是你跟一大班朋友租間四人房（俗稱「屈蛇」），你就未必享受到高牀軟枕了。

與一大班朋友去staycation，要爭到床位瞓並不容易！（13plus2@FB）

先不說與朋友可能玩到徹夜不眠，睡覺時也可能要與三、四個朋友擠在雙人床上，轉身也見困難，更糟的是太多人的關係，你被擠出床外，被逼睡沙發和地板——這時你應該很想念家裡的床。

即看Staycation 10個尷尬、有趣爆笑位，最後一個應該令你最有共鳴！

+ 4 + 4 + 4

即便如此，與另一半、朋友和家人去staycation，終究是難忘又珍貴的時刻，也是無法出國旅行的另一慰藉。

香港康得思酒店推出「BFF 閨蜜派對」住宿套票，只需$2,380起就可以4位閨蜜一同入住一晚和享用指定套餐，送汽球佈置、蛋糕、汽泡酒和自助早餐，更有港幣300元水療消費額，玩足28小時！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09)