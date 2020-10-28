Staycation︱美利酒店再降價！人均$1,100可帶寵物 包早餐+下午茶

愛到Staycation打卡的話，就不要錯過今次香港美利酒店的優惠套票！美利酒店自新落成後，一直都是熱門的「打卡酒店」，不過疫情前的每晚房價也要$4,000以上，疫情期間也曾推出包早餐、下午茶、晚餐的Staycation價惠，每晚房價約$3,000，吸引不少港人入住。現在美利酒店再降價！一晚房價只需$2,200，包半自助早餐及下午茶，每房送一支 Prosecco 氣泡酒，加$600更可帶心愛的寵物一起入住！

現在美利酒店再出優惠價！一晚房價只需$2,200，包半自助早餐及下午茶，每房送一支 Prosecco 氣泡酒，加$600更可帶心愛的寵物一起入住！ （Instagram@themurrayhk）

$2,200 香港美利The Murray酒店「Relaxing輕鬆悠閒」住宿體驗套票包括：

1. 一晚香港美利酒店 Superior Room住宿

2. Check-in：2pm，Check-out：12noon

3. 可享半自助早餐 (只限第二天 2 位享用)及下午茶一次 (只限第二天 2 位享用)

4. 每房可享一支 Prosecco 氣泡酒

5. 享有 8 折水療護理優惠

6. 2成人1房 $2,200起

7. 星期五，六、日及10月26日入住附加費(每房每晚)$220

8. 升級至 N1 Deluxe $220；升級至 N2 Grand $550；升級至 N3 Grand Deluxe $880； 升級至Explorer Suite $990

9. 攜帶一隻10kg以下寵物入住附加費 $600

10. 由即日起至2020年12月22日可於香港01預訂，適用於至12月22日期間入住

美利酒店十分歡迎住客帶寵物入住。（Instagram@themurrayhk）

+ 5 + 5 + 5

美利酒店為NICCOLO品牌旗下酒店，位於金鐘紅棉路，房間能欣賞到美麗的中環日夜城景。酒店前身為政府辦公大樓美利大廈（Murray Building），以佐治·美利爵士（Sir George Murray）命名，由當時工務局英國現代主義建築師 Ron Phillips 設計，建築別具特色，十分適合打卡Relax。酒店亦屢獲殊榮，於2019年被TTG選為香港最佳奢華酒店。現在就能以相對優惠價錢入住奢華5星級酒店，是Staycation的好選擇！

+ 8 + 8 + 8

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/28）

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