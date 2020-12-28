Burger地圖第7集來到紅磡試食Burger Begin，小店主要做外賣生意，店外有少量立食位。雖然新開不久，但因為價錢非常親民，已經吸引不少街坊嚐新。

【Burger地圖】 🍔小威妹熱愛Burger，餐廳如果有賣Burger，必定會毫不猶疑點來試試。Burger的靈魂當然是漢堡扒，最緊要夠Juicy、牛味夠濃！ 🍔 目標是食遍全港Burger，親身試過之後話你知每間Burger店的CP值。 🍔 每項評分滿分為5分，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即使你平時不吃Wasabi和酸瓜，都一定要試試這款日式漢堡，包你有驚喜！

小店的漢堡款式不多，但款款都非常有特色，例如黃金鹹蛋黃醬漢堡、鵝肝漢堡、墨西哥漢堡。有選擇困難症的記者於是請老闆推薦，他親切地逐款介紹，指日式漢堡非常受客人歡迎，其他漢堡店亦比較少見。老闆透露自己曾經在洲際酒店工作，將以前研發的醬汁帶過來，應用在這款漢堡上，想不到意外地夾！既然老闆極力推介，一於試試！立即按圖睇食評和推介小食🍔👇👇

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Burger Begin 地址：紅磡蕪湖街58號金達閣地下1號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕