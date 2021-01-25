撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-25 18:04

台灣是不少人的「鄉下」，以前一年起碼飛幾次，奈何新冠肺炎疫情在香港已經爆發了一年，搭飛機去旅行依然遙遙無期。幸好香港現時有多個台灣美食代購網站，全部台灣直送，用來「解鄉愁」最適合不過，最近更搜羅不少賀年禮盒，啱晒買厭坊間大路品牌的你！

【1】BFTSuper —— 將士林夜市帶回家

很多人去台灣旅行必定會到夜市掃街，當中台北的士林夜市可謂代表夜市之一，這個網站就集合了14間士林夜市的小店，包括獲得米芝蓮推薦小食的阿輝麵線和福州世祖胡椒餅、大腸包小腸等，安在家中就可以品嚐多款夜市小食！另外還有多款賀年禮盒，包括台中著名太陽餅名店太陽堂、阿聰師等，只買一件都免運費！

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www.bftsuper.com/ 免運費條件：滿$350免運，滿$150自取免手續費（不含24hrs館） 取貨地址: 香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心2樓

【2】myfood —— 微熱山丘禮盒平過官網

這間亦是很受歡迎的台灣食品專門網店，售賣多款台灣零食例如糖村牛軋糖、海邊走走蛋捲、星球工坊爆谷、3點1刻奶茶等，還有最近大熱的麻辣鴨血，有多個品牌任你揀，包括老媽拌麵、賈以食日、和秋、太和殿等。為了迎接農曆新年，更售賣超過30款新年禮盒，包括快車肉乾、大甲師芋頭酥等，微熱山丘新年旺來餅禮盒更有早鳥優惠架，平過官網之餘，買一盒就可以免費速遞！

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+ 5 + 5 + 5

www.myfood.hk/ 免運費條件：滿$350免運

【3】台灣吃貨團 —— 元祖級台灣代購

網店成立多年，在台灣美食網購熱潮興起前就已經開始代購業務，儲落一班捧場客。網站售賣多個知名品牌的手信，包括AMO蜂蜜蛋糕、高雄不二家芋頭蛋糕、好丘貝果、老天祿滷味、佳德鳳梨酥、西門町人氣街頭小食阿宗麵線等。當然少不了多款賀年禮盒，包括Mister Donut、得獎麵包師傅吳寶春推出的鳳梨酥和牛軋糖組合、百年餅店舊振南推出的鳳梨酥、賀年點心等。

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+ 4 + 4 + 4

www.lifefoodie.hk/ 順豐自取點取貨（僅適用於常溫儲藏物品）：一筆運費$30 送貨到門：一筆運費$45 門市自取：免運費 【銅鑼灣門市】銅鑼灣謝斐道501-515號銅鑼坊2樓31號舖(近總統戲院) 【旺角門市】旺角亞皆老街2C號啟如商業大廈2樓203室

【4】TWMall —— 超過350款美食、台灣茶葉

老闆是土生土長的台灣人，於5年前開設台灣代購網店，搜羅超過350款當地手信、零食、即食麵、醬料等。比市面上其他網店供應較多款飲料，包括著名老字號咖啡店蜂大咖啡的咖啡豆、多款台灣高山茶葉、健康蜂蜜等。過年想送禮給親友或長輩，以上的飲料是一個不錯的選擇。

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+ 3 + 3 + 3

twmall.hk/ 運費：最低每1公斤收$33 (空運+包裝)

台灣出名美食多，以前到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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😋😋😋同場加映：2021必食10大台灣即食麵😋😋😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3000種各地的即食麵，並在網頁寫下食評，被譽為「即食麵之神」，最近公佈了2021年必食的台灣即食麵Top10。有很多款都可以在759阿信屋、百佳、一田等超市買到，有時想食個懶人午餐，不妨煮包試試！按圖即睇必食台灣即食麵Top 10😋👇👇

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