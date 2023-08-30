觀塘美食｜駱駝漆大廈外20大推介　花膠米線/牛扒放題/燒賣/Cafe

觀塘美食懶人包！觀塘有超多隱世美食，包括在駱駝漆大廈之內。不過，近日地政總署向觀塘駱駝漆大廈內違反地契的商戶採取執管行動，引起坊間關注工廈食肆、商鋪經營問題。除了隱身在駱駝漆大廈內的美食之外，記者也精選20大觀塘美食，多有好評，包括流心芝士貝果、足料花膠雞米線、日本咖喱麵包、$10/8粒燒賣、文青咖啡店等。



觀塘美食20大人氣餐廳推介

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

觀塘美食【1】營足四季 —— 露營主題Cafe 招牌流心芝士貝果

近來，觀塘新開的露營主題Cafe「營足四季」，以營地及綠意叢林裝潢為主軸，讓人不受地域限制、不受四季環境影響亦可以享受露營的樂趣！營足四季佔地 4400呎，環境開揚廣闊，連餐椅桌及餐盤都用上露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不鏽鋼杯及木板塊等露營常見的必備品，細節感滿滿！在食物方面，作為露營主題Cafe，食物也圍繞露營美食為主題。當中，招牌菜為燒無激素自然雞仔大拼盤、流心芝士洋蔥牛肉漢堡貝果包，視覺效果澎湃，邪惡十足！

觀塘美食【1】露營主題Cafe，可以按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【2】Bella Shine —— 牛扒放題$298起！任食扒/海鮮/自助沙律吧/飯麵/雪糕

走工業風路線的觀塘餐廳Bella Shine於晚上推出「2小時牛扒放題」。只需要$298，大家便能在帶有復古感的環境下，任食紐西蘭西冷牛扒、烤羊西冷、柚子蜜山椒燒雞扒以及場內各種海鮮、甜品，以及 Movenpick雪糕。主食方面，紐西蘭西冷的肉質軟嫰有彈性，油花分佈豐富。製作時，廚師會把牛扒微微煎熟，讓大家嘴嚼到牛肉的鮮味。烤紐西蘭羊西冷則以餐廳自家的配料醃製。而加入了柚子蜜及山椒的雞扒帶有香濃的果味，鹹甜味並存刺激大家的味覺。

觀塘美食【2】牛扒放題$298起，可以按下面連結即可了解更多詳情：

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觀塘美食【3】Doctor Beans 哈豆 —— 台灣人主理！味道正宗 澎湃台式刨冰

台式餐廳「哈豆」店主為台灣人，為觀塘人帶來一系列口味正宗的地道台式料理，如甘梅番薯條、豐盛牛肉麵、鹹酥雞、台式All Day Breakfast、黑冰河畔溫泉、台灣必食的掃街小食等，全都大份兼賣相吸引！吃過飯後，還不可錯過店家招牌的巨型台式刨冰，有別於傳統台式刨冰，這兒的版本用上了古早味的紅糖糖水，自製低糖黑色仙草糖水，再加上自製特濃黃豆粉花生奶，蓋讓人吃得清涼退火！

觀塘美食【3】Doctor Beans 哈豆

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈3樓A室

觀塘成業街19號成業工業大廈2樓29室

營業時間：11:30 - 21:30



觀塘美食【4】Be Leaf

觀塘Be Leaf 以峇里島度假風及波希米亞為主題，店內有峇里島風情的藤織家具、婚禮花拱門，加上波希米亞風擺設 ，是一眾IGer、Blogger及香港女生必到的打卡Cafe！Be Leaf主打西式fusion料理，必食推介有自創芒果糯米飯窩夫「糯夫」、多款口味的梳乎厘班戟、各式Bagel、意粉、全日早餐、薄餅及扒類等，選擇多多。

觀塘美食【4】Be Leaf

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下2號舖

營業時間：11:30 - 21:00



觀塘美食【5】ManTopia —— 睇古董飲啡 必食抹茶麻糬撻

觀塘工廈近來開僻了一個復古的歐洲小國「ManTopia」，展示各式來自世界各地的古董藏品，遊走其中，猶如置身博物館般令人陶醉。食品方面，ManTopia供應一系列精緻的手工甜點，例如玄米抹茶麻糬撻、千層蛋糕等，讓人慢下來，暫別繁囂。

觀塘美食【5】Man Topia，可以按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【6】牛駅麻辣火鍋放題

牛駅麻辣火鍋放題進駐觀塘開設新分店，同樣主打麻辣火鍋放題，最平人均只需$148即有交易，可以任飲任食多款精選肉類、超過30款火鍋配料、自助區及甜品等，新開幕期間晚市堂食火鍋放題更會送日本A4和牛，非常抵食！

觀塘美食【6】牛駅麻辣火鍋放題，可以按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【7】麻辣小聚 —— 抵食海鮮火鍋放題

川菜館「麻辣小聚」於全線分店推出海鮮火鍋放題優惠，每位$238起，即可3小時無限量任食麻辣小龍蝦、鮑魚雞煲、烤魚鍋、水煮魚鍋、生猛海鮮、澳洲M5和牛，啤酒汽水任飲！此外，醬料也是火鍋靈魂，店家主廚曾到四川拜師學習多年，每道菜的用料、辣椒、花椒、香料、醬料都是自四川的，吃上口又麻又香又辣，份外正宗。

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觀塘美食【8】合十 FUSION TENS —— 觀塘漫天星海露天樓上餐廳

位於觀塘翻新工廠大廈內的樓上餐廳「合十 FUSION TENS」，位置鄰近該區地標商場apm，主打露營風主題，裝潢略帶文青格調！餐廳設有室內外區域，其中室內座位不多，但設有一張供客人打卡用的木吊椅，配上白牆與特色裝飾品，頗有波西米亞風情，非常舒適。餐廳主打多國菜式，其中包括必食巨型豬扒，厚切肉扒經煎煮後仍然滿佈肉汁，肉質豐富，配上薯菜可謂啖啖滋味；另外亦有極上和牛漢堡、烤法式牛扒、燒原條牛肋骨等；小食同樣有特色，例如牛油果蟹肉他他脆餅、香葉煙肉黃金蠔、芝士肉醬田螺焗酥盒等。

觀塘美食【8】合十 FUSION TENS，可以按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【9】Give me 5 —— 無限任食燒澳洲牛及一系列自助美食

觀塘自助西餐Give me 5 時常推激筍放題優惠，如近日就有4小時自助晚餐，特價每位$358，即可任食時令海鮮、刺身、燒海鮮、冰鎮海鮮（凍蟹 黃金螺 藍青口 凍海蝦）、 燒澳洲牛肉、燒西班牙脆豬腩、沙律吧、餐湯及甜品等，菜品豐富又抵食。

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觀塘美食【9】Give me 5

地址：觀塘鴻圖道90號5樓

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 22:00



觀塘美食【10】Cobber Coffee And Tonys Pastry —— 必食鬆軟梳乎厘班戟

第1間觀塘美食一定是近期大熱的Cobber Coffee And Tonys Pastry！不少區外人都慕名而來供應各種意粉、Risotto、小食及甜品，種類多樣，但款款都獲得網民很高的評價！最受歡迎的莫過於梳乎厘班戟，有多種口味，人氣最高的是榛子朱古力焦糖香蕉味，充滿空氣感之餘蛋香味濃，而且非常鬆軟。

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觀塘美食【10】Cobber Coffee And Tonys Pastry

地址：觀塘駿業里8號世貿大樓1樓

營業時間：12:00 - 22:00



觀塘美食【11】BBQ Grilled and BAKED —— $48歎半隻燒春雞

觀塘BBQ Grilled and BAKED的食物向來抵食夾大件，主打多款意粉、燒烤菜式等，其中只需要$48就可以歎到半隻燒春雞套餐，認真好抵食！另外亦有燒烤醬豬仔骨、安格斯肉眼扒、原條牛肋骨等，最平都是幾十元有找。

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觀塘美食【11】BBQ Grilled and BAKED，可以按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【12】Nutmad —— 香蕉雪糕法式多士最有人氣

餐廳主打意粉、Risotto，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕簡直冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠。

觀塘美食【12】Nutmad

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖

營業時間：星期一至四、日11:30 - 18:00，星期五至六11:30 - 21:00



觀塘美食【13】The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar —— 創新口味雪糕炸雞漢堡

位於觀塘駱駝漆大廈的工廈隱世漢堡包店，主打多款特色手工漢堡，獲得不少港人好評。其中最出名要數招牌「IC水牛城炸雞漢堡」，內層有兩球雲呢拿雪糕，以及微辣香脆的水牛城炸雞，配上酸甜醬汁，可謂漢堡界的「冰火二重奏」，入口味道相當衝擊過癮，堪稱一絕！

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觀塘美食【14】懷舊風港味點心店 —— 獨創口味燒賣/獵奇口水汁魚腸粉

這間懷舊風港味打卡點心店開幕後掀起話題，店內特意選用馬賽克磚及霓虹光管，配搭時尚元素，將老香港情懷打造成新潮打卡熱點！餐廳主打多種特色菜式，包括3大創新燒賣、拉絲菠蘿包及口水汁龍利魚腸粉，感覺「獵奇」卻又帶有一份新驚喜。

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觀塘美食【15】皮薄煙韌魚肉燒賣 —— 親民價$10/8粒

港式燒賣近年人氣急升，觀塘區一間街頭小食店推出魚肉燒賣和豬肉燒賣曾獲「香港燒賣關注組」推介，而且價錢貼地，最平$10/8粒，可以說是真正的平民小食，極受區內外人士歡迎！

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觀塘美食【16】真‧章魚無雙 —— 必試明太子/蟹膏/黑松露章魚燒

真‧章魚無雙在葵涌廣場打響名堂的章魚燒店，陸續在不同區域開設分店，人氣絲毫不減！小店主打13款口味的章魚燒，即叫即整，因此不時都會大排長龍。人氣款式包括自製黑松露章魚燒，其黑松露醬配上「大大粒」的原粒章魚，是不少食客至愛；另外有招牌之選的明太子章魚燒及蟹膏章魚燒，味道濃郁豐富，絕對值得一試！

觀塘美食【16】真‧章魚無雙，按下面連結即可了解更多詳情：

觀塘美食【17】MOO MOO —— 平價手工爆汁Burger

觀塘的工廠大廈一向有不少隱世美食，這間高質Burger店同樣隱身於工廈。小店裝修走美式風格，供應8款漢堡，最受歡迎的包括經典之堡和白菌之堡。網民大讚麵包搽過牛油，烘得外脆內軟，而且漢堡扒勁厚身，份量十足，配上自家調配醬汁，非常Juicy！

觀塘美食【17】MOO MOO

地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖

營業時間：11:00 - 22:00



觀塘美食【18】龍鳳號 —— 正宗台灣味道

龍鳳號是一間走懷舊風的台式料理，主打地道台灣古早味料理，包括滷肉飯、香酥排骨、涼麵、大腸麵線、麻油雞等，還有多款小食和甜品，例如鹽酥菇、仙草凍、台式豆花，飲品如桂圓雪梨茶、黑糖冬瓜茶則以透明樽裝載，貼上印有店名的懷舊風貼紙，吸引一眾網民打卡。

觀塘美食【18】龍鳳號

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓2B號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 22:00



觀塘美食【19】哥哥添飯•妹妹泡茶 ——必食軟腍牛肉

餐廳走清新文青風格，以白色同木系為主，舒服的感覺。牛三寶麵有牛腱、牛筋、牛舌，每款都有至少兩件足料，口感軟熟，麵條為扁麵十分有咬口。蛋餅口感軟潤，結合肉鬆，層次豐富。炸芋圓，外皮炸的酥酥脆脆，裡面是軟軟糯糯的，很有嚼勁。

（圖片來源︰FB@哥哥添飯・妹妹泡茶）

觀塘美食【19】哥哥添飯•妹妹泡茶

地址︰觀塘觀塘道388號創紀之城一期地下6號舖

查詢︰9761 6138

營業時間︰周一至周六11:30-20:30（周日休息）



觀塘美食【20】Mano —— 平民價意大利高質菜

Mano的薄餅和意粉是手工製作，餐廳有親子薄餅工作坊，大人及小朋友在廚師的指導下可自製個人化口味的薄餅。而設計時尚的用餐環境，予人休閒的感覺。Mano在甲級寫字樓內，離地鐵站遠少少，但方便泊車。人均$150-$200，卡邦尼薄餅 $168，卡邦尼味好重又足料，包括煙肉、鵪鶉蛋、意大利奶酪芝士、巴馬臣芝士…推薦大家一定要食pizza。

觀塘美食【20】Mano

地址︰觀塘海濱道77號海濱匯1樓4號舖

電話︰2897 6168

營業時間︰周一至周日12:00-23:00

