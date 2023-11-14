觀塘美食18間推介　文青風Cafe／牛扒放題／燒賣$10元8粒勁親民

觀塘美食懶人包！觀塘除駱駝漆大廈之外，還有超多隱世美食。《香港01》好食玩飛記者也精選18大觀塘美食，多有好評，包括特大豬扒薯條和$10元8粒燒賣等，即睇詳情地點及介紹！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



觀塘美食18大人氣推介（圖片來源：左/openrice、右上/FB@Mano.HongKong、右下/IG@joeie_foodie）

觀塘美食【街頭小食1】皮薄煙韌魚肉燒賣 $10元8粒

港式燒賣近年人氣急升，觀塘區一間街頭小食店推出魚肉燒賣和豬肉燒賣曾獲「香港燒賣關注組」推介，而且價錢貼地，最平$10元8粒，可以說是真正的平民小食，極受區內外人士歡迎！

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駿運士多

地址：觀塘駿業街60號號駿運工業大廈地下

營業時間：（星期一、二、四至六）09:00-19:30；（星期三）09:00-18:00；（星期日）11:30-19:30



觀塘美食【街頭小食2】真‧章魚無雙 —— 必試明太子/蟹膏/黑松露章魚燒

真‧章魚無雙在葵涌廣場打響名堂的章魚燒店，陸續在不同區域開設分店，人氣絲毫不減！小店主打13款口味的章魚燒，即叫即整，因此不時都會大排長龍。人氣款式包括自製黑松露章魚燒，其黑松露醬配上「大大粒」的原粒章魚，是不少食客至愛；另外有招牌之選的明太子章魚燒及蟹膏章魚燒，味道濃郁豐富，絕對值得一試！

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真‧章魚無雙 詳情

真‧章魚無雙 觀塘分店

地址：觀塘裕民廣場1B5號鋪

營業時間：12:00 -21:00



觀塘美食【抵食自助餐3】Bella Shine —— 牛扒放題$298起

走工業風路線的觀塘餐廳Bella Shine於晚上推出「2小時牛扒放題」。只需要$298，大家便能在帶有復古感的環境下，任食紐西蘭西冷牛扒、烤羊西冷、柚子蜜山椒燒雞扒以及場內各種海鮮、甜品，以及 Movenpick雪糕。主食方面，紐西蘭西冷的肉質軟嫰有彈性，油花分佈豐富。製作時，廚師會把牛扒微微煎熟，讓大家嘴嚼到牛肉的鮮味。烤紐西蘭羊西冷則以餐廳自家的配料醃製。而加入了柚子蜜及山椒的雞扒帶有香濃的果味，鹹甜味並存刺激大家的味覺。

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Bella Shine 晚市放題

地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈2樓B室

電話：2345 8455

營業時間： 12:00 - 15:00；17:30 - 22:00（放題只於18:00 - 22:00供應）

費用：「2小時牛扒放題」：$298（成人）；$168（11歲或以下小童）

「牛肉主食組合」：$348（成人）；$208（11歲或以下小童）

星期五至日及公眾假期前夕需另加$20



觀塘美食【抵食自助餐4】Give me 5 —— 無限任食燒澳洲牛

觀塘自助西餐Give me 5 時常推激筍放題優惠，如近日就有4小時自助晚餐，特價每位$358，即可任食時令海鮮、刺身、燒海鮮、冰鎮海鮮（凍蟹 黃金螺 藍青口 凍海蝦）、 燒澳洲牛肉、燒西班牙脆豬腩、沙律吧、餐湯及甜品等，菜品豐富又抵食。

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Give me 5

地址：觀塘鴻圖道90號5樓

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 22:00



觀塘美食【西餐廳5】BBQ Grilled and BAKED —— $48歎半隻燒春雞

觀塘BBQ Grilled and BAKED的食物向來抵食夾大件，主打多款意粉、燒烤菜式等，其中只需要$48就可以歎到半隻燒春雞套餐，認真好抵食！另外亦有燒烤醬豬仔骨、安格斯肉眼扒、原條牛肋骨等，最平都是幾十元有找。

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BBQ Grilled and Baked 詳情

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈1樓C號舖

營業時間：11:00 - 20:00（星期一至六）

電話：9131 9850/3460 4172



觀塘美食【西餐廳6】Nutmad —— 香蕉雪糕法式多士最有人氣

餐廳主打意粉、Risotto，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕簡直冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠。

Nutmad 詳情

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖

營業時間：星期一至四、日11:30 - 18:00，星期五至六11:30 - 21:00



觀塘美食【西餐廳7】Mano —— 平民價意大利高質菜

Mano的薄餅和意粉是手工製作，餐廳有親子薄餅工作坊，大人及小朋友在廚師的指導下可自製個人化口味的薄餅。而設計時尚的用餐環境，予人休閒的感覺。Mano在甲級寫字樓內，離地鐵站遠少少，但方便泊車。人均$150-$200，卡邦尼薄餅 $168，卡邦尼味好重又足料，包括煙肉、鵪鶉蛋、意大利奶酪芝士、巴馬臣芝士…推薦大家一定要食pizza。

Mano 詳情

地址︰觀塘海濱道77號海濱匯1樓4號舖

電話︰2897 6168

營業時間︰周一至周日12:00-23:00



觀塘美食【台式餐廳8】Doctor Beans 哈豆 —— 台灣人主理

台式餐廳「哈豆」店主為台灣人，為觀塘人帶來一系列口味正宗的地道台式料理，如甘梅番薯條、豐盛牛肉麵、鹹酥雞、台式All Day Breakfast、黑冰河畔溫泉、台灣必食的掃街小食等，全都大份兼賣相吸引！吃過飯後，還不可錯過店家招牌的巨型台式刨冰，有別於傳統台式刨冰，這兒的版本用上了古早味的紅糖糖水，自製低糖黑色仙草糖水，再加上自製特濃黃豆粉花生奶，蓋讓人吃得清涼退火！

Doctor Beans 哈豆 詳情

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈3樓A室

觀塘成業街19號成業工業大廈2樓29室

營業時間：11:30 - 21:30



觀塘美食【台式餐廳9】哥哥添飯•妹妹泡茶 ——必食軟腍牛肉

餐廳走清新文青風格，以白色同木系為主，舒服的感覺。牛三寶麵有牛腱、牛筋、牛舌，每款都有至少兩件足料，口感軟熟，麵條為扁麵十分有咬口。蛋餅口感軟潤，結合肉鬆，層次豐富。炸芋圓，外皮炸的酥酥脆脆，裡面是軟軟糯糯的，很有嚼勁。

哥哥添飯•妹妹泡茶（圖片來源︰FB@哥哥添飯・妹妹泡茶）

哥哥添飯•妹妹泡茶 詳情

地址︰觀塘觀塘道388號創紀之城一期地下6號舖

查詢︰9761 6138

營業時間︰周一至周六11:30-20:30（周日休息）



觀塘美食【台式餐廳10】龍鳳號 —— 正宗台灣味道

龍鳳號是一間走懷舊風的台式料理，主打地道台灣古早味料理，包括滷肉飯、香酥排骨、涼麵、大腸麵線、麻油雞等，還有多款小食和甜品，例如鹽酥菇、仙草凍、台式豆花，飲品如桂圓雪梨茶、黑糖冬瓜茶則以透明樽裝載，貼上印有店名的懷舊風貼紙，吸引一眾網民打卡。

龍鳳號 詳情

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓2B號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 22:00



觀塘美食【中菜廳11】懷舊風港味點心店 —— 獨創口味燒賣/獵奇口水汁魚腸粉

這間懷舊風港味打卡點心店開幕後掀起話題，店內特意選用馬賽克磚及霓虹光管，配搭時尚元素，將老香港情懷打造成新潮打卡熱點！餐廳主打多種特色菜式，包括3大創新燒賣、拉絲菠蘿包及口水汁龍利魚腸粉，感覺「獵奇」卻又帶有一份新驚喜。

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龍點心 詳情

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號鋪

電話：2390 0166｜Whatsapp：6519 6168

營業時間：09:00 - 22:00



觀塘美食【漢堡包店12】MOO MOO —— 平價手工爆汁Burger

觀塘的工廠大廈一向有不少隱世美食，這間高質Burger店同樣隱身於工廈。小店裝修走美式風格，供應8款漢堡，最受歡迎的包括經典之堡和白菌之堡。網民大讚麵包搽過牛油，烘得外脆內軟，而且漢堡扒勁厚身，份量十足，配上自家調配醬汁，非常Juicy！

MOO MOO 詳情

地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖

營業時間：11:00 - 22:00



觀塘美食【漢堡包店13】The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar —— 創新口味雪糕炸雞漢堡

位於觀塘駱駝漆大廈的工廈隱世漢堡包店，主打多款特色手工漢堡，獲得不少港人好評。其中最出名要數招牌「IC水牛城炸雞漢堡」，內層有兩球雲呢拿雪糕，以及微辣香脆的水牛城炸雞，配上酸甜醬汁，可謂漢堡界的「冰火二重奏」，入口味道相當衝擊過癮，堪稱一絕！

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The Cool Cousins 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三期11樓J室

電話：34254611

營業時間：星期二 12:00 - 18:00、星期三至日 12:00 - 21:30（逢星期一休息）



觀塘美食【打卡餐廳14】營足四季 —— 露營主題Cafe 特大豬扒薯條

近來，觀塘新開的露營主題Cafe「營足四季」，以營地及綠意叢林裝潢為主軸，讓人不受地域限制、不受四季環境影響亦可以享受露營的樂趣！營足四季佔地 4400呎，環境開揚廣闊，連餐椅桌及餐盤都用上露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不鏽鋼杯及木板塊等露營常見的必備品，細節感滿滿！在食物方面，作為露營主題Cafe，食物也圍繞露營美食為主題。當中，招牌菜特大豬扒薯條、法式香草檸檬牛油蜆配酸種麵包、清新柚子煙燻三文魚洋蔥薄餅及伯爵茶玫瑰瀑布蛋糕配伯爵茶雪糕等，視覺效果澎湃，邪惡十足！

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營足四季 詳情

電話：2638 3088

營業時間：星期一至日12:00~24:00

地址：觀塘鴻圖道86號中富中心地舖



觀塘美食【打卡餐廳15】合十 FUSION TENS —— 觀塘漫天星海露天樓上餐廳

位於觀塘翻新工廠大廈內的樓上餐廳「合十 FUSION TENS」，位置鄰近該區地標商場apm，主打露營風主題，裝潢略帶文青格調！餐廳設有室內外區域，其中室內座位不多，但設有一張供客人打卡用的木吊椅，配上白牆與特色裝飾品，頗有波西米亞風情，非常舒適。餐廳主打多國菜式，其中包括必食巨型豬扒，厚切肉扒經煎煮後仍然滿佈肉汁，肉質豐富，配上薯菜可謂啖啖滋味；另外亦有極上和牛漢堡、烤法式牛扒、燒原條牛肋骨等；小食同樣有特色，例如牛油果蟹肉他他脆餅、香葉煙肉黃金蠔、芝士肉醬田螺焗酥盒等。

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合十 FUSION TENS 詳情

地址：觀塘巧明街117號港貿中心2樓201號舖

營業時間：12:00 - 21:00

Whatsapp：5110 8132



觀塘美食【打卡餐廳16】Be Leaf——峇里島度假風fusion料理

觀塘Be Leaf 以峇里島度假風及波希米亞為主題，店內有峇里島風情的藤織家具、婚禮花拱門，加上波希米亞風擺設 ，是一眾IGer、Blogger及香港女生必到的打卡Cafe！Be Leaf主打西式fusion料理，必食推介有自創芒果糯米飯窩夫「糯夫」、多款口味的梳乎厘班戟、各式Bagel、意粉、全日早餐、薄餅及扒類等，選擇多多。

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Be Leaf 詳情

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下2號舖

營業時間：11:30 - 21:00



觀塘美食【打卡餐廳17】ManTopia —— 睇古董飲啡 必食抹茶麻糬撻

觀塘工廈近來開僻了一個復古的歐洲小國「ManTopia」，展示各式來自世界各地的古董藏品，遊走其中，猶如置身博物館般令人陶醉。食品方面，ManTopia供應一系列精緻的手工甜點，例如玄米抹茶麻糬撻、千層蛋糕等，讓人慢下來，暫別繁囂。

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ManTopia 詳情

地址：觀塘鴻圖道60號鴻福工廠大廈10樓B2

查詢︰https://www.instagram.com/mantopia_hk/



塘美食【打卡餐廳18】Cobber Coffee And Tonys Pastry —— 必食鬆軟梳乎厘班戟

第1間觀塘美食一定是近期大熱的Cobber Coffee And Tonys Pastry！不少區外人都慕名而來供應各種意粉、Risotto、小食及甜品，種類多樣，但款款都獲得網民很高的評價！最受歡迎的莫過於梳乎厘班戟，有多種口味，人氣最高的是榛子朱古力焦糖香蕉味，充滿空氣感之餘蛋香味濃，而且非常鬆軟。

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Cobber Coffee And Tonys Pastry 詳情

地址：觀塘駿業里8號世貿大樓1樓

營業時間：12:00 - 22:00

