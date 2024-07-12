觀塘美食19間｜蔥花蛋多士／駿運士多燒賣／爆汁漢堡／雞湯米線

觀塘一直是美食集中地，除了觀塘駱駝漆大廈美食，更有不少「隱世」觀塘美食小店藏在工廠大廈之間，而且因位於工廈區大多超高性價比。《香港01》「好食玩飛」記者今次為大家整合了19間觀塘人氣美食，包括人氣雪糕店Ganto gelato、特大豬扒薯條、主題Cafe等。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



觀塘美食19大人氣推介（圖片來源：左/openrice、右上/FB@Mano.HongKong、右下/IG@joeie_foodie）

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觀塘美食【茶餐廳1】海潮食堂——人氣工廈食堂

海潮食堂開業20多年，即使餐廳門口沒有招牌，仍一直是觀塘區內的人氣茶餐廳。店內的招牌是蔥花蛋多士，蔥花蛋厚身足料，而且十分嫩滑，幾乎是每枱客必點的食物。另外店家怡會把傳統茶餐廳食物加點新派做法，為客人帶來新體驗，例如由潮州兩面黃演變出來的蛋煎米粉。

海潮食堂 詳情

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下G6號舖

營業時間：07:00-17:00（逢星期日休息）



觀塘美食【雪糕專門店2】Ganto gelato —— 高質雪糕食客排長龍

Ganto gelato是觀塘的人氣雪糕專門店，價錢$25起，固定雪糕口味包括西西里開心果、皮埃蒙特榛子、提拉米蘇、法式焦糖燉蛋及豆腐紅糖。另外，每月還會推出不同主題雪糕口味，例如3月「星‧馬‧泰」主題推有飯雪糕──芒果糯米飯口味雪糕，以及泰式奶茶、美祿恐龍等。口味多多又高質，吸引一大班雪糕控光顧，有網民在社交平台分享店外大排長龍的相片，直言「排雪糕超過一個鐘真係非常誇張」！

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Ganto gelato

地址：觀塘偉業街180號Two Harbour Square地下2號舖

營業時間：12:00-21:00（逢星期一休息）

電話：6090 5848



觀塘美食【街頭小食3】真‧章魚無雙 —— 必試明太子/蟹膏/黑松露章魚燒

真‧章魚無雙在葵涌廣場打響名堂的章魚燒店，陸續在不同區域開設分店，人氣絲毫不減！小店主打13款口味的章魚燒，即叫即整，因此不時都會大排長龍。人氣款式包括自製黑松露章魚燒，其黑松露醬配上「大大粒」的原粒章魚，是不少食客至愛；另外有招牌之選的明太子章魚燒及蟹膏章魚燒，味道濃郁豐富，絕對值得一試！

真‧章魚無雙 觀塘店詳情

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓裕民里1B5號舖

電話：5628 2203



觀塘美食【街頭小食4】駿運士多——人氣平價燒賣

駿運士多是「燒賣關注組」的常客，被譽為觀塘區最強燒賣，深受區內居民及打工仔歡迎，平日早餐時段更是大排長龍。駿運士多的燒賣價錢非常貼地，只需$10/8粒，而且味道及用料亦不馬虎，吸引眾多燒賣迷去朝聖！

駿運士多 詳情

地址：觀塘觀塘道410號觀點中心地下G02號舖



觀塘美食【西餐廳5】BBQ Grilled and BAKED —— $48歎半隻燒春雞

觀塘BBQ Grilled and BAKED的食物向來抵食夾大件，主打多款意粉、燒烤菜式等，其中只需要$48就可以歎到半隻燒春雞套餐，認真好抵食！另外亦有燒烤醬豬仔骨、安格斯肉眼扒、原條牛肋骨等，最平都是幾十元有找。

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BBQ Grilled and Baked 詳情

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈1樓C號舖

營業時間：11:30 - 16:00；18:00 - 21:30（逢星期日及公眾假期休息）

電話：9131 9850/3460 4172



觀塘美食【西餐廳6】NUTMAD cafe and dining —— 香蕉雪糕法式多士最有人氣

餐廳主打意粉、Risotto，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕簡直冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠。

Nutmad 詳情

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓3號舖

營業時間：11:30 - 21:30



觀塘美食【西餐廳7】Mano —— 平民價意大利高質菜

Mano的薄餅和意粉是手工製作，餐廳有親子薄餅工作坊，大人及小朋友在廚師的指導下可自製個人化口味的薄餅。而設計時尚的用餐環境，予人休閒的感覺。Mano在甲級寫字樓內，離地鐵站遠少少，但方便泊車。人均$150-$200，卡邦尼薄餅 $168，卡邦尼味好重又足料，包括煙肉、鵪鶉蛋、意大利奶酪芝士、巴馬臣芝士…推薦大家一定要食pizza。

Mano 詳情

地址︰觀塘海濱道77號海濱匯1樓4號舖

電話︰2897 6168

營業時間︰星期一至五 12:00 - 23:00；星期六日及公眾假期 12:00 - 22:00



觀塘美食【台式餐廳8】Doctor Beans 哈豆 —— 台灣人主理

台式餐廳「哈豆」店主為台灣人，為觀塘人帶來一系列口味正宗的地道台式料理，如甘梅番薯條、豐盛牛肉麵、鹹酥雞、台式All Day Breakfast、黑冰河畔溫泉、台灣必食的掃街小食等，全都大份兼賣相吸引！吃過飯後，還不可錯過店家招牌的巨型台式刨冰，有別於傳統台式刨冰，這兒的版本用上了古早味的紅糖糖水，自製低糖黑色仙草糖水，再加上自製特濃黃豆粉花生奶，蓋讓人吃得清涼退火！

Doctor Beans 哈豆 詳情

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈3樓A室

觀塘成業街19號成業工業大廈2樓29室

營業時間：11:30 - 21:30



觀塘美食【台式餐廳9】哥哥添飯•妹妹泡茶 ——必食軟腍牛肉

餐廳走清新文青風格，以白色同木系為主，舒服的感覺。牛三寶麵有牛腱、牛筋、牛舌，每款都有至少兩件足料，口感軟熟，麵條為扁麵十分有咬口。蛋餅口感軟潤，結合肉鬆，層次豐富。炸芋圓，外皮炸的酥酥脆脆，裡面是軟軟糯糯的，很有嚼勁。

哥哥添飯•妹妹泡茶（圖片來源︰FB@哥哥添飯・妹妹泡茶）

哥哥添飯•妹妹泡茶 詳情

地址︰觀塘觀塘道388號創紀之城一期地下6號舖

查詢︰9761 6138

營業時間︰星期一至五 11:30 - 17:30



觀塘美食【台式餐廳10】龍鳳號 —— 正宗台灣味道

龍鳳號是一間走懷舊風的台式料理，主打地道台灣古早味料理，包括滷肉飯、香酥排骨、涼麵、大腸麵線、麻油雞等，還有多款小食和甜品，例如鹽酥菇、仙草凍、台式豆花，飲品如桂圓雪梨茶、黑糖冬瓜茶則以透明樽裝載，貼上印有店名的懷舊風貼紙，吸引一眾網民打卡。

龍鳳號 詳情

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓2B號舖

營業時間：11:00 - 22:00



觀塘美食【台式餐廳11】阿元來了——米芝蓮推介

阿元來了的創辦人來自台灣，主打正宗台式美食，更上榜米芝蓮必比登推介。餐廳大部分材料都是台灣直送，力求保持台灣原汁原味。招牌是魯肉飯，手切滷肉肥而不膩，非常下飯。店內的小吃同樣出色，鹽酥雞、雙蛋蚵仔煎、芋泥蛋餅等均是人氣菜式。

阿元來了 詳情

地址：觀塘鴻圖道28號地下後座

營業時間：11:00-21:00



觀塘美食【中菜廳12】懷舊風港味點心店龍點心 —— 獨創口味燒賣/獵奇口水汁魚腸粉

這間懷舊風港味打卡點心店開幕後掀起話題，店內特意選用馬賽克磚及霓虹光管，配搭時尚元素，將老香港情懷打造成新潮打卡熱點！餐廳主打多種特色菜式，包括3大創新燒賣、拉絲菠蘿包及口水汁龍利魚腸粉，感覺「獵奇」卻又帶有一份新驚喜。

龍點心 詳情

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號鋪

電話：2390 0166

營業時間：08:00 - 22:00



觀塘美食【米線餐廳13】雞駅花膠雞米線專門店——石鍋雞湯米線

雞駅花膠雞米線專門店主打養生雞湯米線，標榜不用味精，雞湯使用上豬筒骨、西施骨、三黃雞熬煮，湯底鮮甜濃郁。米線價格親民，$60就可以吃到招牌花膠雞湯米線，雞肉嫩滑，花膠厚身彈牙，十分足料。雞湯米線還有椰子、胡椒豬肚、藥膳黃酒、姬松茸及人蔘等口味。

雞駅花膠雞米線專門店 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座1樓I室

營業時間：11:30-22:00（逢星期日休息）



觀塘美食【漢堡包店14】MOO MOO —— 平價手工爆汁Burger

觀塘的工廠大廈一向有不少隱世美食，這間高質Burger店同樣隱身於工廈。小店裝修走美式風格，供應8款漢堡，最受歡迎的包括經典之堡和白菌之堡。網民大讚麵包搽過牛油，烘得外脆內軟，而且漢堡扒勁厚身，份量十足，配上自家調配醬汁，非常Juicy！

MOO MOO 詳情

地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖

電話：9496 8213

營業時間：星期一至六 11:30 - 22:00；星期日 12:00 - 22:00



觀塘美食【漢堡包店15】The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar —— 創新口味雪糕炸雞漢堡

位於觀塘駱駝漆大廈的工廈隱世漢堡包店，主打多款特色手工漢堡，獲得不少港人好評。其中最出名要數招牌「IC水牛城炸雞漢堡」，內層有兩球雲呢拿雪糕，以及微辣香脆的水牛城炸雞，配上酸甜醬汁，可謂漢堡界的「冰火二重奏」，入口味道相當衝擊過癮，堪稱一絕！

The Cool Cousins 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三期11樓J室

電話：3425 4611

營業時間：星期二 12:00 - 17:00；星期三至六 12:00 - 21:00；星期日 12:00 - 17:00



觀塘美食【打卡餐廳16】營足四季 —— 露營主題Cafe 特大豬扒薯條

觀塘露營主題Cafe「營足四季」，以營地及綠意叢林裝潢為主軸，讓人不受地域限制、不受四季環境影響亦可以享受露營的樂趣！營足四季佔地 4400呎，環境開揚廣闊，連餐椅桌及餐盤都用上露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不鏽鋼杯及木板塊等露營常見的必備品，細節感滿滿！在食物方面，作為露營主題Cafe，食物也圍繞露營美食為主題。當中，招牌菜特大豬扒薯條、法式香草檸檬牛油蜆配酸種麵包、清新柚子煙燻三文魚洋蔥薄餅及伯爵茶玫瑰瀑布蛋糕配伯爵茶雪糕等，視覺效果澎湃，邪惡十足！

營足四季 詳情

地址：觀塘鴻圖道86號中富中心地舖

電話：2638 3088／6183 2886（WhatsApp）

營業時間：星期一至四 12:00 - 22:00；星期五至六 12:00 - 23:00；星期日 12:00 - 22:00



觀塘美食【打卡餐廳17】Be Leaf——峇里島度假風fusion料理

觀塘Be Leaf 以峇里島度假風及波希米亞為主題，店內有峇里島風情的藤織家具、婚禮花拱門，加上波希米亞風擺設 ，是一眾IGer、Blogger及香港女生必到的打卡Cafe！Be Leaf主打西式fusion料理，必食推介有自創芒果糯米飯窩夫「糯夫」、多款口味的梳乎厘班戟、各式Bagel、意粉、全日早餐、薄餅及扒類等，選擇多多。

Be Leaf 詳情

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下2號舖

電話：2152 2893

營業時間：11:30 - 22:00



觀塘美食【打卡餐廳18】ManTopia —— 睇古董飲啡 必食抹茶麻糬撻

觀塘工廈有一個復古的歐洲小國「ManTopia」，展示各式來自世界各地的古董藏品，遊走其中，猶如置身博物館般令人陶醉。食品方面，ManTopia供應一系列精緻的手工甜點，例如玄米抹茶麻糬撻、千層蛋糕等，讓人慢下來，暫別繁囂。

ManTopia 詳情

地址：觀塘鴻圖道60號鴻福工廠大廈10樓B2

查詢︰https://www.instagram.com/mantopia_hk/



觀塘美食【打卡餐廳19】Cobber Coffee And Tonys Pastry —— 必食鬆軟梳乎厘班戟

Cobber Coffee And Tonys Pastry令不少區外人都慕名而來。食店供應各種意粉、Risotto、小食及甜品，種類多樣，但款款都獲得網民很高的評價！最受歡迎的莫過於梳乎厘班戟，有多種口味，人氣最高的是榛子朱古力焦糖香蕉味，充滿空氣感之餘蛋香味濃，而且非常鬆軟。

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Cobber Coffee And Tonys Pastry 詳情

地址：觀塘駿業里8號世貿大樓1樓

電話：3468 3509

營業時間：11:30 - 22:00



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