CHIIKAWA朗豪坊直擊｜3.6開放粉絲必影打卡牆　$149小八公仔必買

CATALOG CHIIKAWA系列｜各位CHIIKAWA粉絲請注意！香港服飾品牌CATALOG推出CHIIKAWA系列，⿑集⼈氣⾓⾊Chiikawa、Hachiware、Usagi、Momoga等，以可愛的⾓⾊圖案打造⼀系列服飾，包括⻑袖系列，包括外套、衛衣、⼿袋、咕⾂等等！《香港01》「好食玩飛」記者來到CATALOG旺角朗豪坊分店，為大家帶來CATALOG CHIIKAWA系列新品一覽！



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CATALOG CHIIKAWA系列｜3月6日起開放公眾入場

CATALOG推出的可愛萌爆CHIIKAWA系列，3月6日起於全線CATALOG⾨市及網店發售。而CATALOG CHIIKAWA第⼆彈系列將於3⽉20⽇起於全線CATALOG⾨市及網店公開發售。記者今日（28日）率先來到旺角朗豪坊分店，見證現場已變成CHIIKAWA樂園！

CATALOG旺角朗豪坊分店已經變成CHIIKAWA樂園！（官方圖片）

CATALOG CHIIKAWA系列｜粉絲必打卡公仔牆+公仔訂購

記者建議粉絲來到門店，一定要在可愛公仔牆打卡！打卡牆上的小八大頭公仔（$149）可供訂購，大約7月取貨；Chii仔和Usagi的大頭公仔6月亦會開放訂購。現場還有Chii仔、小八和Usagi立牌，等你逐個捕捉！

CATALOG CHIIKAWA系列｜可愛圖案將Chiikawa著上身

CATALOG CHIIKAWA系列⾸階段推出的⻑袖服飾單品，包括多款外套和衛衣款式，每⼀款都綴有可愛的Chiikawa、Hachiware、Usagi、Momoga等⾓⾊的設計元素，充滿細節，透過⽇常穿搭展現獨特的個性與時尚魅⼒。尺寸方面有XXXS至XL，大人小朋友都啱著。

記者私心覺得棒球褸（$759）比其他圖案恤衫更值得入手，畢竟市面上較少見外套類型的CHIIKAWA單品。而且顏色方面除了粉色還有黑色可選，喜愛CHIIKAWA的男生也能無負擔入手！

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CATALOG CHIIKAWA系列｜萌爆⽣活週邊產品

今個系列同步也推出了不同的⽣活周邊產品，包括了Chiikawa、Hachiware和Usagi⾓⾊的造型咕⾂兼毛毯（$179），還有襪⼦系列（$59/對）、時尚的⿊⾊⽔桶包（$329）、柔軟棉質三⾓形夾棉⼿提包（$329）、精美的CHIIKAWA夾⼦（$129/一包兩個）等等，可⽤作穿搭配飾的單品，展現時尚與可愛兼具的風格。

記者認為最抵買是襪⼦系列，$59便能將小可愛帶回家。另一款記者Pick是CHIIKAWA圖案⿊⾊⽔桶包，低調之餘不失可愛細節，適合日常使用。

按下圖逐一睇CHIIKAWA精品：

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CATALOG CHIIKAWA系列｜買滿$800送電話繩配卡套

大家如果購買CATALOG CHIIKAWA系列產品滿$800，即送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣一個。值得留言，CHIIKAWA電話繩並配有卡套鑰匙扣，不僅⽅便存放卡片、零錢等⼩物件，還可掛在袋上作為裝飾。

買滿$800送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣一個（張可兒攝）

CATALOG CHIIKAWA系列

發售地點：全線CATALOG⾨市及網店

發售時間：3月6日起



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