終極慳錢!ShopBack 3.8網購慶典 賺高達35%現金回贈 贏$3,888獎賞

慳住消費，不如精明消費！愈多愈多人用ShopBack在衣食住行不同環節上賺取額外回贈，無論你有沒有使用過ShopBack，都要留意平台即將今日3月8日推出限時快閃回贈活動，參與商戶包括Apple、Klook、Trip.com、Pricerite和foodpanda，勁賺高達35%現金回贈，新客戶更有額外獎賞，還有機會贏走$3,888獎賞！新客戶用01推薦碼[38HK01]完成首單最多再膁$100！想慳到盡就要留意以下四個升級回贈及心愛品牌的出現時段！



使用專屬推薦碼登記 新客戶消費即賺$100

ShopBack「3.8購物慶典」將在3月8日推出限時回贈優惠，只要在4個特定時段經ShopBack到指定商戶消費，即可享升級現金回贈。

另外由即日起至3月31日，未加入ShopBack的讀者只要登入連結，並使用專屬推薦碼「38HK01」登記成為ShopBack新客戶，即送你$30現金，完成首張滿$100訂單再多賺$70回贈，還有「3.8購物慶典」期間多項新客戶專屬升級回贈，讓你體驗使用ShopBack消費的暢快感覺！

另外，「3.8購物慶典」期間經ShopBack平台消費額最高用家，更有機會贏得$3,888獎賞，無論你想換季、換家具，抑或今年旅行未買機票酒店，記得趁今次升級回贈出動！

第一快閃時間：3月8日，凌晨12時至1時59分

想入手Apple不同產品，就要校好鬧鐘在踏入3月8日的凌晨12時出擊，在Apple購買產品可享最多6.5%現金回贈！另外Trip.com有11.5%現金回贈，新客戶回贈額更高達18%，而lululemon則有最多20%現金回贈。另外所有客戶於00:00-01:59時段內消費滿$800，更可賺額外$40現金獎賞！

Apple、Trip.com及lululemon升級回贈將在午夜開始！下午則有餐飲及外賣平台接力。

第二快閃時間：3月8日，中午12時至1時59分

午飯時段即有Pizzahut 和foodpanda 加入戰團，前者可贈7%現金回贈，後者更有高達35%現金回贈！同時段內Klook亦提供最多20%現金回贈。另外所有客戶消費滿$150即賺$10現金獎賞

第三快閃時間：3月8日，晚上8時至9時59分

想換季、換新衫、換新首飾，又或幫家裡置換新家品，就要留意這個時段Selfridges、Under Armour和Pricerite將分別推出14%、23%及10%現金回贈 。MyProtein則提供最多17%現金回贈，幫大家運動操肌！這個時段同時只要消費滿$500，即賺$25現金獎賞！

運動愛好者可趁機入手運動服飾及健美食品。

第四快閃時間：3月8日，晚上10點至11：59分

最後一個時段就有Uber新客戶$100優惠，方便大家深夜輕鬆點對點回家。Pricerite則繼續提供10%現金回贈，另外Net-a-porter提供最多21%現金回贈，Expedia亦有最多15%現金回贈。此時段亦同時提供消費滿$500即賺$25的現金獎賞！

Uber新客戶記得用$100優惠，另外Expedia亦將現金回贈升級至15%！

*所有升級優惠以ShopBack官網/App資料作準

*ShopBack新客購物前請到手機應用程式「賺取更多」參加指定挑戰，受條件及細則約束

（資料及相片由客戶提供）