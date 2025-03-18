信銀國際x香港航空 新Mastercard®卡 一文睇清旅行達人新寵有幾抵

年頭已經用盡里數和積分換機票，打算展開新一輪簽賬換飛大計在4月復活節連假出遊的你，不妨留意中信銀行(國際)聯乘香港航空最新推出的聯營信用卡，除了低至每HK$2簽賬 = 1 FWC積分的超筍兌換率，更可以迎新優惠HK$2,400換領104,000 FWC積分，足夠兌換4張來回沖繩、上海或其他指定航點的經濟艙來回機票#！



迎新簽賬優惠* 最多換4張沖繩來回機票#

主打積分換機票的「中信銀行(國際)香港航空Mastercard卡」，送出超筍迎新禮遇，以免費和特惠機票吸客，而且簽賬條件一點也不苛刻，在發卡後150天內簽賬滿HK$25,000即可獲26,000 FWC積分， 足夠換領沖繩、上海或其他地點經濟艙來回機票一張。這個期間內每簽賬多HK$15,000，即可以HK$800超筍價換領額外 26,000 FWC積分（最多可換領3張），再用FWC積分換機票。換言之，期內最多總共可以出4張來回沖繩機票#，足夠一家人出行！

旅遊達人必備積分信用卡

新卡的積分兌換率一樣有吸引力，會自動將簽賬兌換為Fortune Wings Club（即FWC）積分，過程毋須手續費。當中以香港航空相關消費最著數，每HK$2簽賬即可兌換1 FWC積分，如使用香港航空官網及手機應用程式買機票更可獲高達額外2,000 FWC積分。

海外及網上簽賬可享每HK$4兌換1 FWC積分，及得上坊間最優惠的同類信用卡，相信將會成為各位旅遊達人的必備儲分卡。

中信銀行(國際)香港航空Mastercard卡積分計算方法：

• 香港航空簽賬：每HK$2 = 1 FWC積分

• 海外及網上簽賬：每HK$4 = 1 FWC積分

• 本地簽賬：每HK$6 = 1 FWC積分

• 香港航空官網及手機應用程式買機票享高達額外2,000 FWC積分

每年2次5折FWC積分換機票

一般里數／積分信用卡都有兌換折扣，如以七折里數／積分換機票。中信銀行(國際)香港航空Mastercard卡的兌換折扣則低至5折，一年兩次「飛凡祭」讓卡主以5折FWC積分兌換指定航點的機票，亦可不定時以5折FWC積分升級商務客位。

新卡亦提供機場貴賓室禮遇，只需要在2025年12月31日前成功啟動信用卡並作任何零售簽賬，即可獲得2張香港航空機場貴賓室禮券，門檻甚低。信用卡亦提供專屬登記櫃檯、優先行李及優先登機，不怕同人迫。

香港航空機場貴賓室「遨堂」空間寬敞，提供各式精緻美食。

盡享多項旅遊禮遇及全球酒店住宿優惠

航程禮遇以外，新卡亦附送優惠旅遊配套方案，包括免費旅遊保險，以及多項酒店住宿優惠，包括精選酒店1晚免費住宿、Agoda高達88折優惠、Booking.com高達10%現金回贈^。

信銀國際及香港航空強強聯手，為喜愛旅遊的香港人推出全新聯營信用卡。(左至右：Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、中信銀行(國際) 個人及商務銀行業務總監袁妙齡和香港航空主席閻波)

信用卡亦會額外贈送12個月HoteLux Elite會員資格（價值349美元），當中已包含1,000 HoteLux積分，同時可享免費早餐、客房升級、提早入住及延遲退房等服務^，務求讓你由出發到住宿每個細節都盡享中信銀行(國際)香港航空Mastercard卡的驚喜禮遇。

*推廣期至2025年7月2日。只適用於批核月起計之過去12個月內未曾持有任何信銀國際信用卡主卡之申請人。

^優惠由Mastercard提供並須受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽Mastercard網頁。

#兌換積分標準是參考香港航空有限公司於 2025年1月1日之獎勵經濟艙®機票兌換積分標準，並以香港航空最新公佈為準，香港航空保留隨時更改之權利。客戶須自行承擔使用積分兌換機票時有關稅項、機場建設費或政府手續費、燃油附加費、保安費、保險費及任何授權單位人收取的費用。

優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）