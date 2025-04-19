復活節市集2025｜6大去好處：啟德AIRSIDE寵物市集／D2 Place手作

復活節市集2025好去處｜復活節未想到節目，不妨到市集逛逛享受節日氣氛！《香港01》好食玩飛記者整理6個復活節市集，當中有荔枝角D2 Place手作市集、可以帶小毛孩一起參加的啟德AIRSIDE寵物市集等，即看下文！



復活節市集【1】COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL將於4月18日至21日在西九文化區藝術公園隆重舉行，聯同全球爆紅的新世代精神領袖「Chill Guy」及首次來港的東京咖啡節，帶來一場前所未有的咖啡節！西九文化區將一連四日設置超過100個攤檔、逾50場風格多元互動工作坊，品嘗精品咖啡、體驗手沖、拉花、咖啡調酒等活動，更可以換領 Chill Guy 官方限量禮品！

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL

地址：西九文化區藝術公園大草坪

活動日期：4月18日至21日

時間：11:00-20:00



復活節市集【2】旺角春日泡泡復活市集

白紙市集與Oh…little sweet攜手合作，於4月逢星期六日，都在旺角朗豪坊L9至L12長廊舉辦《Oh…little hug of Easter 春日泡泡復活市集》。市集結合春日元素與Oh…little sweet的創作，營造溫暖療癒的氛圍。

《Oh…little hug of Easter 春日泡泡復活市集》

地址：旺角朗豪坊 L9-L12長廊

活動日期：4月4-6日／12-13日／18-21及26-27日

時間：12:00-21:00



復活節市集【3】D2 Place夢想交織の時復活節市集

D2 Place與沙丘企劃合作，在2025年4月18日至21日，一連4日於D2 Place ONE一期The Space及D2 TWO二期Lobby舉辦《夢想交織の時復活節市集》。市集以「尋回夢想」為主題，匯集眾多創意店主與手作工藝，市集時間為每日12:00至20:00，是復活節好去處之一。

D2 Place一連4日於一期The Space及二期Lobby舉辦《夢想交織の時復活節市集》。(d2_weekendmarkets）

《夢想交織の時復活節市集》

地址：D2 Place ONE一期The Space／D2 TWO二期Lobby

活動日期：4月18日至21日

時間：12:00至20:00



復活節市集【4】啟德Happy Easter Market

啟德AIRSIDE會於復活節假期4月18日至21日，在3/F及4/F購物走廊舉行Happy Easter Market，市集由SOHO MARKET舉辦。主題是復活節及寵物，涵蓋手作、食品、生活雜貨及寵物用品等，啟德AIRSIDE為寵物友善商場，適合家庭攜帶小毛孩參與，一起感受復活節氣氛。

啟德SOHO MARKET Happy Easter Market

地址：啟德AIRSIDE 3/F及4/F購物走廊

日期：18-21/4及26-27/4

時間：12:00-20:00



復活節市集【5】荃灣復活蛋遊樂園市集

SOHO MARKET另外將於復活節假期4月18日至21日，在荃灣愉景新城舉辦復活蛋遊樂園市集，市集主題圍繞復活節及遊樂的手作，如服飾首飾、烘焙糕餅、花茶咖啡、環保及寵物用品等，讓大家歡度假期。

SOHO MARKET復活蛋遊樂園市集

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L1 中庭（大電視底下）

日期：18-21/4（一連4日）

時間：12:00–20:00



復活節市集【6】我的牛仔時代@昂坪360

昂坪360聯乘經典本地漫畫《牛仔》，推出「我的牛仔時代@昂坪360」復活節活動！與9位本地藝術家攜手將昂坪市集變成漫畫世界，更有兔耳朵造型的「牛仔」和小狗，以及手持復活蛋的「契爺」打卡位！除了大型裝置，昂坪360更推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲，只要在指定地點「打卡」後，即可獲得昂坪360聯乘「牛仔」復活節主題禮品！

我的牛仔時代@昂坪360

地址：香港大嶼山昂平路111號

活動日期：3月28日至5月25日



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