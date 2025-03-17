深圳配眼鏡送免費眼底檢查揭糖尿病危機！港婦及時就醫免失明

相信北上玩樂的香港人都知道深圳配眼鏡的確「平、靚、正」，最近就有不少人在討論區討論東門眼鏡城有一間眼鏡店更推出免費眼底檢查，幫大家進行眼底疾病篩查，例如黃斑病變、青光眼診斷及糖尿病視網膜病變篩查等，把深圳的眼鏡店服務推向另一個層次！經過「起底」之後，發現該店是最早期已經被港人熱棒的人氣眼鏡店「智拓眼鏡工廠店」，而且店主亦不諱言自從推出免費眼底檢查，成功令不少人及早發現眼部健康問題，以下立即看免費眼底檢查究竟有何厲害之處！



眼鏡城目前唯一「日本眼底照相機」檢查費用全免

「智拓眼鏡工廠店」有專業驗光團隊為大家驗光及進行眼底檢查。

走入位於東門眼鏡城的「智拓眼鏡工廠店」問過店內老闆，老闆指今年特地在日本購置了現代眼科臨床不可或缺的診斷神器「拓普康TRC-NW8f免散瞳眼底照相機」，他指：「知道不少香港人都關心自己的眼部健康，所以我們希望引入眼底照相機，為大家進行眼底疾病篩查及全身性疾病輔助篩查。它能精準捕捉高分辨率眼底圖像，清晰呈現視網膜微血管結構等，可以輔助診斷黃斑變性、視網膜血管阻塞及視網膜脫離等其他眼底病變。」老闆指在檢查後會為客人提供AI分析報告，令大家可以了解自己的眼部健康。如此深入的檢查，費用卻是全免，難免會成為網上討論熱話！老闆更強調，「智拓眼鏡工廠店」擁有專業驗光團隊，為顧客提供免費的驗光服務以全方位瞭解你的度數情況，配置最適合你的鏡片！

眼底檢查由店內專業的驗光師負責，過程只需要2至3分鐘，不用滴眼藥水。

驗光師會為你的AI分析報告進行講解，報告更可下載至你手提電話上，簡單快捷！

真實案例：及時發現糖尿病視網膜病變，避免失明風險

老闆指自從推出免費眼底檢查後，其中一位顧客的經歷令他十分深刻，他指：「有位來自香港的女客人，年約62歲，她指自己一向有近視，最近覺得視力模糊加劇，所以來到我店配新眼鏡。知道我們有提供免費眼底檢查，她便順道一試，想不到她的眼底照片顯示異常，AI報告更指出她懷疑有視網膜病變的早期徵兆，所以我建議她盡快到醫院做詳細檢查。過了一段時間她有特別回來答謝我，原來她在香港經過一系列檢查後，醫生證實她患上二型糖尿病，而且已經出現輕微的糖尿病視網膜病變。幸好發現及時，醫生表示只要控制好血糖，定期覆診，視力便可得到有效控制，避免失明風險。」老闆開心指當初引入免費眼底檢查的原意，就是希望可以幫到更多人，這次的事鼓勵更多人可以嘗試眼底檢查！

該名62歲香港女客人的AI分析報告清楚寫出她需要作進一步檢查，女客人回港亦立即看醫生，成功及早接受治療。

胡店長表示店內的顧客以香港人為主，所以十分了解香港人對服務及眼鏡品質的需要。

優惠同樣超吸引：¥79配眼鏡 + 另加送太陽眼鏡

除了眼部健康，智拓眼鏡一向以「超抵優惠」聞名！現在店內進行的優惠大家都不可以錯過！只要用優惠價¥79即擁有1.56防藍光眼鏡，以及日本HOYA防藍光眼鏡只需¥298，最近更進行買一送一的優惠，即場配眼鏡就送你太陽眼鏡一副，而且半小時左右即可取貨，真的相當吸引！

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智拓眼鏡工廠店

地址：深圳羅湖金世界4樓東門眼鏡城419

交通：深圳地鐵羅湖老街站D出口，步行100米至東門眼鏡城，坐電梯上4樓419舖

WeChat ID : ZT76873662

（資料及相片由客戶提供）