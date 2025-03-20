故宮文化博物館免費門票　宣傳車遊走港九送飛｜附地點、時間

香港故宮博物館免費門票｜香港故宮博物館，由即日起至21日，推出流動宣傳車，免費送出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」門票！宣傳車更會於銅鑼灣、尖沙咀、旺角及中環遊走，即看下文了解獲得門票方法！



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宣傳車免費派發展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」門票。（展覽預告片截圖）

「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」宣傳車

即日起至21日，香港故宮博物館推出流動宣傳車，穿梭銅鑼灣、尖沙咀、旺角及中環，宣傳特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」。

車上將會有迷你學習長廊，讓大眾認識重點展品背後的故事，並設有獎問答遊戲，送出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」門票及其他精美禮物。

由即日起至21日，香港故宮博物館推出流動宣傳車，穿梭銅鑼灣、尖沙咀、旺角及中環。（FB＠故宮文化博物館）

香港故宮博物館免費門票｜獲取門票方法

只需追蹤香港故宮文化博物館其中一個社交媒體專頁，即可參加有獎問答遊戲，贏取特別展覽門票及其他精美禮物。

香港故宮博物館免費門票｜獲取地點及時間

2025年3月20日

中環遮打道：上午11時至下午2時30分

銅鑼灣百德新街（近翡翠明珠廣場）：下午3時至7時

2025年3月21日

旺角砵蘭街（近朗豪坊）：上午11時至下午1時

尖沙咀廣東道（近1881）：下午1時30分至3時

銅鑼灣百德新街（近翡翠明珠廣場）：下午4時至7時

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