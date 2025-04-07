Sanrio characters夢幻花園登陸澳門 Hello Kitty帶你打卡食買玩

各位 Sanrio粉絲準備好尖叫了嗎？無需遠赴日本，「Sanrio characters夢幻花園」已經登陸澳門！更可以免費入場！由即日至 10 月 13 日，澳門北區將化身 Sanrio characters 的世界，可愛又人氣的Hello Kitty、Hangyodon水怪、Cinnamoroll玉桂狗、Kuromi、Gudetama蛋黃哥及My Sweet Piano六位人氣角色將與大家見面，大家可以與各個「萌爆明星」一同瘋狂打卡、參與遊戲、品嚐美食、購物，感受不一樣的澳門風情！



打卡裝置遍佈澳門北區 180米的主題打卡牆最吸引

在祐漢街市公園Hangyodon水怪、Cinnamoroll玉桂狗、Gudetama蛋黃哥的美食打卡位，帶你開啓澳門美食之旅。

北區不僅有地道美食，現在更有極具吸引力的 Sanrio 打卡位！祐漢街市公園和青洲坊蓮花廣場分別設置了兩組大型打卡裝置，以美食和花卉為主題，讓你與 Hello Kitty、玉桂狗等角色一同拍攝美照！此外，青洲大馬路還有一幅長達 180 米的主題打卡牆，路過也萬勿錯過！

在青洲坊蓮花廣場的浪漫花海中，大家可以與Hello Kitty、Kuromi及My Sweet Piano盡情共舞。

Sanrio characters攤位遊戲+舞蹈表演+見面會 玩足七個月

除了打卡之外，還有一系列Sanrio精彩活動等待着你！由 4 月 5 日開始，逢週末在祐漢街市公園和青洲坊蓮花廣場設有攤位遊戲，更可換領Sanrio禮品！復活節、五一黃金周、端午節、國慶、中秋節等假期更會有 Sanrio characters 舞蹈表演和快閃見面會，粉絲們切勿錯過與偶像近距離接觸的機會！

坐Hello Kitty主題巴士 暢遊澳門北區

對澳門北區不是好熟悉？想輕鬆遊覽北區不同景點？ Hello Kitty主題巴士即將出動，巴士路線覆蓋青茂口岸、關閘、黑沙環、祐漢和筷子基等地，連接北區不同商圈和景點，Hello Kitty將帶你輕鬆玩轉北區！大家密切留意官方公布正式出車日期！

從青茂口岸入境澳門，可愛的Sanrio characters熱情歡迎你，還有超大充氣Hello Kitty等你打卡。

消費滿 MOP$50 即可參加抽獎 贏取 Sanrio 限定禮品

在北區玩得盡興，當然要購買 Sanrio 紀念品！由 4 月中旬開始，只要在北區中小商戶使用指定電子支付工具消費滿 MOP$50，即可參加抽獎，有機會將 Sanrio characters 特別為今次活動設計的精美禮品帶回家！消費越多，中獎機會越大！快來北區盡情吃喝玩樂，將可愛的 Sanrio 禮品帶回家！

Sanrio characters 精美禮品包括鎖匙扣、束口袋等，十分可愛！

大家記得一起與 Sanrio characters 玩轉澳門北區，立即計劃你不一樣的澳門之旅，感受Sanrio characters夢幻花園的魅力！

更多詳情可瀏覽活動專頁：https://mocommunityevent.com/

（資料及相片由客戶提供）