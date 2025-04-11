24分鐘直達機場！旅遊出行首選機場快綫　內文附一系列超值優惠

熱愛旅行的香港人，無論是快閃外遊還是長途度假，相信都認同舒適便捷的交通工具是旅程中不可或缺的一環。機場快綫憑藉其「至快脆、班次密、無塞車、至安心」的優質服務，一直以來都是不少旅客的首選。從香港站到機場只需約24分鐘，每10分鐘一班車，不受路面交通狀況影響，讓你輕鬆掌控時間，安心開啟每一趟旅程，回家的路上也同樣便捷，輕鬆為旅程畫上圓滿的句號。想了解更多出行貼士和優惠？下文將一一解構，更有復活節驚喜優惠等着你！



一路暢通無阻！機場快綫無縫連接市區及機場

市區預辦登機服務引入智能登記及自助行李託運櫃檯。

對於分秒必爭的香港人來說，時間最為寶貴，機場快綫其中備受讚譽的莫過於香港站及九龍站提供的免費市區預辦登機服務。旅客可在航班起飛前24小時至90分鐘內，利用「智能登記櫃檯」和「自助行李託運櫃檯」快捷辦理登機手續及行李託運，省卻了在機場排隊等候的寶貴時間。目前，國泰航空、香港航空、澳洲航空以及新加坡航空均已加入此項服務，讓大家可以輕鬆辦妥登機手續，從容乘搭機場快綫直達機場！

機場快綫不繼提升服務，近年全面更換列車上的椅套及地氈

此外，機場快綫車廂寬敞舒適，配備充足的行李架，讓你可以安心放置行李。而其與機場的無縫連接設計，更讓你感受到前所未有的便捷，從機場站下車，只需幾步便能直達離境大堂；返港後，也能迅速到候車月台，無論是出發還是回家，都可以舒適暢順地開啟或結束一段美好的旅程。

為旅程節省更多旅費！必睇4大精選優惠

精選一：免費港鐵接駁服務

機場快綫提供多款優惠，吸引精打細算的香港人！其中，只要使用同一張八達通，乘搭港鐵往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫往機場，或由機場先乘機場快綫再轉乘港鐵往任何港鐵站，即享免費港鐵接駁服務，即該程港鐵接駁車程免費，真正做到經濟實惠。

（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱：https://bit.ly/3G3053L）

精選二：同行團體票優惠

如果與親朋好友一起去旅行，建議大家前往機場快綫客務中心選購團體票，2至4人同行，最高可享63折優惠。例如，4人同行由青衣站往或返機場，每人平均只需港幣42.5元，超值之選！

（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱：https://bit.ly/3Gj5PWY）

精選三：的士轉乘優惠

另外，由即日起至2025年8月31日，搭的士往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫往機場，更可享機場快綫八達通車費半價優惠！只需出示港幣50元或以上的即日的士收據，便可供最多5人享用此優惠，輕鬆應對路面交通的不可預測性。

（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱：https://bit.ly/4lvsgss）

精選四：泊車外遊優惠

為方便各位有車之士外遊，只要於香港站、九龍站或青衣站泊車再轉乘機場快綫，可享泊車外遊優惠，每日泊車費低至港幣110元，免除在機場尋找車位的煩惱！

（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱：https://bit.ly/4lrWf4l）

復活節限定驚喜 四葉草溫馨伴你出行

接下來的復活節連假，相信大家亦已計劃好外遊，機場快綫特別推出「小確幸」主題活動，為大家的復活節之旅增添節日氣氛。即日起至2025年5月5日，每日上午9時至晚上9時，旅客可於機場快綫香港站L2層特設櫃位免費製作個人專屬的四葉草行李箱貼紙，挑選心儀的祝福語句，為旅程注入幸運與平安。同時，3至11歲小童使用小童八達通，更可在此期間免費乘搭機場快綫往返機場。

此外，機鐵仔將以復活節造型驚喜現身，於4月15日下午3時至5時在青衣站、4月16日下午3時至5時在九龍站，以及4月17日在香港站與旅客見面，並派發限量四葉草香薰卡，為你之後的旅程增添更多祝福。

優惠詳情請到 https://bit.ly/42hhUTW 了解更多！

無論是市區預辦登機的便捷體驗，還是多元化的乘車優惠，機場快綫都讓你的出行更加輕鬆。立即規劃你的下一次旅程，選乘機場快綫，體驗「至快脆、班次密、無塞車、至安心」的優質出行服務，愉快展開美好旅途！

（資料及相片由客戶提供）