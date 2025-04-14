北上攻略｜只需兩折的價錢　盡享星級的服務

就到復活節，大家都正在籌備不同的旅行計劃，其中北上消費相信會是不少港人的選擇之一。近年去深圳的指定動作少不了睇眼鏡、配眼鏡，大家可能會懷疑相對便宜的價錢是否能獲得與香港相同、甚至更好的服務，而今次北上攻略為大家介紹位於國貿站的港人眼鏡，讓大家只需兩折的價錢，即可享受各種星級服務，立即去片！



出發指南

港人眼鏡店位於國貿站，大家從羅湖口岸過關，再步行至地鐵羅湖站，只需乘搭一個站即可到達。大家在國貿站後，選擇B出口，沿著左邊一直行便可抵達深圳國際貿易中心大樓，而大樓的5樓正是今次的目的地，面積約一萬五尺的港人眼鏡店。

一入場即送禮！

既然鋪名叫「港人眼鏡店」，老闆表示當然有港人專屬的大優惠！首先，港人一進入店舖，即送太陽眼鏡乙副，而且更有過百款任你揀。另外，只要再選擇人民幣68元的套餐，更先贈送一小時腳底按摩服務，再會有人民幣50元回贈，老闆笑言：「當是大家支持我們的過關車費補貼！」人民幣68元的超筍套餐是專為一般近視客人而設，套餐包含國產鏡連架，再加變色鏡片，其中鏡架有幾百款的選擇，正常情況下只需1小時便可以取貨。

港人一進入店舖，即送太陽眼鏡乙副，而且更有過百款任你揀。

超多鏡架、鏡片任你選擇

近年在長者界越來越流行的漸進鏡，港人眼鏡店亦有提供，國產鏡連架亦只需人民幣198元。另外，店鋪亦有提供多款國際品牌漸進鏡，包括蔡司、羅敦司得、Pentax、Hoya和依視路等等。以1.50 Hoya 3維ES鏡片為例，原價人民幣1680元，這裡只需兩折，即人民幣336元；原價人民幣1780元的依視路 1.56全視線變色鏡，這裡的兩折價則只需人民幣356元。

1.50 Hoya 3維ES鏡片原價人民幣1680元，港人眼鏡店只需兩折，即人民幣336元。

老闆提醒，由於出口漸進鏡需要訂造，因此七日後才能取貨，屆時會透過WeChat通知客人取眼鏡的消息，甚至可以寄回香港。保養方面，2個月內度數不適包換，1年內甩鏡片鍍膜包換，半年內鏡架人為損壞亦包換。

另外，港人眼鏡同時亦有出售人工智能眼鏡、特色鏡架及其他國際品牌鏡架，合共有幾千款鏡架任君選擇，價錢可以做到5折起。其中，人工智能眼鏡不但可以聽歌和打電話，亦能翻譯和導航，更可以配近視或老花鏡，滿足日常所需，價錢亦只是人民幣198元。另外，特色眼鏡就包括彈性十足的「輕紙眼鏡」，重量如其名，比A4紙更輕，售價只需人民幣799元。

人工智能眼鏡不但可以聽歌和打電話，亦能翻譯和導航，更可以配近視或老花鏡，滿足日常所需，價錢亦只是人民幣198元。

專業視光師提供最頂級的服務

一間出色的眼鏡店，鏡架款式夠多固然重要，但有專業的視光師和先進的驗眼儀器，才能令客人買得安心又放心。港人眼鏡坐擁多位專業視光技師，平均有10年以上年資，當中更有人曾在醫院任職，絕對可信，再加上各種最頂級的驗眼服務和儀器，為顧客帶來最優質的配眼鏡體驗。

港人眼鏡坐擁多位專業視光技師，平均有10年以上年資，當中更有人曾在醫院任職，絕對可信，再加上各種最頂級的驗眼服務和儀器，為顧客帶來最優質的配眼鏡體驗。

老闆透露，港人眼鏡因不止做零售，同時亦做批發，而且是批發至全國，「我們自設五萬呎廠房，有龐大的團隊由銷售、後勤到工房，一應俱全。我們存放大量鏡片和鏡架，貨架像百子櫃一樣，一個鏡片度數放一格，一格有42片鏡片，你說我們有多少鏡片呢？」廠房平均一日可以處理到8,000至10,000副鏡片，

高峰期更處理到12,000至15,000副，故他表示：「因為我們可以大量批發，所以售價自然比其他鋪頭便宜。我希望大家幫襯我們時，能夠用出廠的價錢，買到心儀的眼鏡，這便是我們的樂事！」

「港人眼鏡」詳情

地址：羅湖區人民南路3002號深圳國際貿易中心大廈5樓

電話/WeChat ID/WhatsApp：19068065973或19068065935

（資料由客戶提供）