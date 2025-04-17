澳門美獅美高梅《澳門2049》4大必睇位　大玩黑科技挑戰感官想像

香港久違的大型演出隨住Coldplay演唱會完結，IG洗版不再，有種大Show後遺症的失落⋯⋯不過等等，要投入世界級大Show，其實搭一程船就看到！澳門美獅美高梅最新駐場表演找來大導演張藝謀合作，見張導名字就知肯定是鋪天蓋地的視聽藝術享受，新作《澳門2049》更動用多項工業級「黑科技」和國際級製作班底，不用$300就可以在沉浸式劇院中體驗世界舞台製作的天花板！



大導演擅長以科技說中國故事，《澳門2049》就由八種中華非物質文化遺產出發，延伸出八幕演出。而作為標準科技控的他，理所當然把握機會在作品中大量運用現時最頂尖的科技包括機械人、仿生飛行器等技術，與上千年歷史民族技藝大玩超時空對話，再加上20個國際大師班底的超豪華製作陣容，完全無視成本，非常有張藝謀作風。

作為觀眾，大家最關心肯定是：「值不值得入場？」以下就用其中四幕演出話你知，《澳門2049》是2025必看Show！

民歌表演出動工業級機械臂？

「大佬呀！你唔好咁痴線啦！」沒錯，第一幕已給你這種感覺，張藝謀竟然想到在中國西北地區傳統民歌形式「花兒」的演出中，加入全球最大工程集團ABB公司開發的IRB 2600工業級機械臂，觀眾可以看到一邊是舞者靈動的舞姿，一邊是以多個360 度翻轉關節靈活運動的詭異機械臂，見證充滿科幻感的「人機合一」演出。

這條機械臂最厲害是可以即時掃描物體並作出毫米級的動態調整，精準回應舞者的動作。大家只要在網上搜尋IRB 2600工業級機械臂，就能找到它在移動中的紙張上畫出精準圖案、模仿人類簽名的影片，隨時靈活過大家雙手！

IRB 2600工業級機械臂將會成為其中一位舞者。

IRB 2600工業級機械臂將會成為其中一位舞者。

4K超大屏幕重現震撼動物大遷徙

上演《澳門2049》的美高梅劇院也是集合各種頂級視聽娛樂科技的舞台，包括超大型室內4K LED屏幕，以及頂尖演唱會場館級數的L-ISA沉浸式音響系統。這個組合在第二幕蒙古版「呼麥」演出時即大顯身價。

呼麥是一種可以人同時唱出兩個聲部的演唱方法，更可以模仿草原不同動物叫聲，簡單來說就是蒙古族的beatbox！劇院的19.1聲道系統，加上有136隻喇叭圍你，明明身處室內，卻一秒將你拉進遼闊大草原上傾聽呼麥，巨大屏幕上還同步呈現由英國頂尖視像工作室Universal Everything製作壯觀的「動物大遷徙」數碼藝術，讓你同時穿梭於空間和四季景象，臨場感滿分！

以巨型4K屏幕播放由視像工作室 Universal Everything製作的「動物大遷徙」數碼藝術，比看iMax更震撼！

世界級燈光藝術工作室 前所未有激光Show

張藝謀出手，當然不少大玩光影效果，但今次不是放煙加射燈，而是用上72盞激光燈，再加上舞台上空由先進運動傳感器控制的108塊動力鏡面，將激光反彈反彈再反彈，沒有道具佈景的舞台就這樣憑空交織出虛擬的苗族梯田，又有點像電影《創戰紀》的世界，卻有一班苗族舞者穿插其中，有著意想不到的奇幻感覺！

負責燈光效果的柏林燈光工作室WHITEVoid超有來頭，由空間燈光藝術表演，到全世界最大型Noor Riyadh燈光秀節目，還主理ABBA Voyage演唱會的燈光效果，值得你入場親身感受。

由燈光工作室WHITEVoid主理的激光效果，既奇幻又充滿詩意。

由燈光工作室WHITEVoid主理的激光效果，既奇幻又充滿詩意。

由燈光工作室WHITEVoid主理的激光效果，既奇幻又充滿詩意。

《春晚》機械人亂入Dance Battle

演出《春晚》後人氣急升的人形機械人H1也會參與《澳門2049》，與跳秧歌的「媒婆」即場Dance Battle！沒錯，大家將可以看到世界其中一個最先進的機械人有幾靈活。

除了以上四幕，80分鐘的演出，每一個細節看得出張大導攪盡腦汁用盡舞台每個空間、挑戰各種可能性，不單重現非遺民間技藝，同時呈現人類慢慢退居幕後的智能新世代，精彩之餘又充滿思考空間。

都係嗰句，想感受傳統X科幻的官能享受，還是要入場親身感受，其餘4幕演出就不在這裡劇透，等你自己探索，只能說$288絕對超值！

人形機械人H1和「媒婆」即場Dance Battle，究竟人類會不會被機械人打敗？

人形機械人H1和「媒婆」即場Dance Battle，究竟人類會不會被機械人打敗？

地點：澳門美獅美高梅 美高梅劇院

票價：澳門幣288、488、688、888

演出日期：長期駐演（逢星期一、二休息，詳細演出時間表請參閱美高梅官網）

演出時間：晚上7時30分至8時20分

訂票及詳情：https://macau2049.mgm.mo/

*（3歲以下不佔位小童免費入場，未滿13歲不宜觀看，需由成人陪同入場）

（資料由客戶提供）