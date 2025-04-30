五一假期好去處27大｜7米熊貓公仔！120米繡球花長廊＋灣仔無人機

五一假期好去處｜五一假期即將來臨，除了北上玩樂，留在香港都有許多精彩活動！《香港01》「好食玩飛」整合27大五一假期好去處，包括旅發局的非遺節慶主題無人機表演、黃金海岸的無人機繡球花匯演、打卡10米巨型熊貓、黃埔天地快閃購物活動等，好睇又好玩！



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玩樂篇：

五一假期好去處【1】香港旅遊發展局 — 3大非遺節慶主題無人機表演

香港旅遊發展局將於5月1日晚上8時於灣仔臨時海濱花園舉行無人機表演！是次無人機表演歷時12分鐘，以三大非遺節慶 — 天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題，將會用1,000架無人機拼湊出巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等動態圖案，搭配現場原創配樂，別具特色！

香港旅遊發展局｜無人機表演

日期：2025年5月1日

時間：20:00

地點：香港島灣仔臨時海濱花園



五一假期好去處【2】黃金海岸商場 — 黃金海岸繡球花節 Love in the Sky 無人機匯演

黃金海岸商場將於5月1日至5日呈獻「黃金海岸繡球花節」，把商場化身成「繡球花小鎮」，設有長達120 米、由近萬朵繡球花編製而成的「繡球海濱長廊」及「繡球水韻花園」等你打卡，更有市集、花藝工作坊、泡泡表演及音樂會等精彩活動！5月1日當晚更有「Love in the Sky 無人機匯演」，1288 架無人機將在黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放！

黃金海岸商場｜黃金海岸繡球花節

日期：2025年5月1日至5日

時間：12:00 - 20:00；19:30（無人機匯演）

地點：黃金海岸商場中庭、海濱長廊及大草地



五一假期好去處【3】M+ — 最大型畢加索展覽 優惠$147起

M+博物館將在3月至7月舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾60件傑作，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。現在更有家庭票及親子票優惠79折起，只需$147起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

M+

日期：2025年3月15日至7月13日

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+



五一假期好去處【4】香港故宮文化博物館 — 當紫禁城遇上凡爾賽宮＋流動的盛宴展覽 獨家半價門票

香港故宮文化博物館可以觀賞900多件來自故宮博物院的珍貴文物，其中部分藏品更從未對外公開展出！博物館近日更推出全新展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」及「流動的盛宴──中國飲食文化」。現在經《01空間》購票可以獨家半價換購，門票最平$18！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

香港故宮文化博物館

地點：香港九龍西九文化區博物館道8號



五一假期好去處【5】浪遊漁港1773 — 漁村深度遊+打卡《食神》取景地 優惠套票$175

趁住五一假期，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡！現時獨家9折優惠人均只需$175，更包飲品、小食及艇仔粉！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

浪遊漁港1773

地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



五一假期好去處【6】山頂纜車 — 纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館 限時買1送1

山頂凌霄閣一直都是旅客必到的景點之一，全程約1300米只需6分鐘就可以由金鐘花園道直上山頂，再登上旁邊凌霄閣以360度0死角欣賞香港的迷人景色，並參觀美樂體驗館，可以回憶舊香港情懷，更可以在凌霄閣看夜景！現在享有限時買1送1優惠，人均只需$84起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

山頂纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館入場券

地點：中環花園道33號



五一假期好去處【7】STAY BAR — 全港首間海上移動酒吧！獨家套票優惠$220

天星小輪船上酒吧「STAY」停泊在尖沙咀碼頭，是一間復古船酒吧，現場會有駐場歌手表演，以及多款季節限定的雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，讓你聽住歌過一個微醺的音樂夜，與迷人的夜景打卡！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

STAY BAR

地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



五一假期好去處【8】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG — 全球首間超音鼠競技場

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG以超音鼠為運動主題，擁有三大主題區及特色餐飲體驗，包括：忍者道場、超音鼠競技場及未來運動館，內有全球首個AR攀岩牆、空中金環大冒險、手裏劍飛鏢王等數十項結合尖端科技與互動設施的創新遊樂項目。現在更有獨家9折優惠，玩足2小時只需$234起！👉🏻 即搶獨家優惠✨

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心 G/F-4/F



五一假期好去處【9】Super Sports Park — 全港最大室內運動場／9折

Super Sports Park是目前全港最大的室內運動場！運動場提供超過20種體能設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等親子友善活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後可以食餐好！現在2人同行及3人同行都有9折優惠，人均$180起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Super Sports Park

地點：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



五一假期好去處【10】Bun's 2020室內滾軸溜冰場 — 懷舊風滾軸溜冰場／人均$85起

Bun's 2020室內滾軸溜冰場佔地面積20,000呎，裝潢充滿80年代Y2K風格，場內擺放著各式各樣的霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。即使是對溜冰一竅不通的新手，場內亦有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩！現有買1送1優惠，人均低至$85！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Bun's 2020室內滾軸溜冰場

地點：九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室；鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



五一假期好去處【11】LOHAS Rink 康城溜冰場 — 最新節能科技溜冰場／獨家51折套票

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！現在更享有獨家51折溜冰套票優惠，低至$50次任玩3小時！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

LOHAS Rink 康城溜冰場

地點：將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



五一假期好去處【12】釣蝦場HABO — 2小時任釣保底5隻蝦 門票79折

新蒲崗釣蝦場HABO空間廣闊、環境舒適，除了有專人指導釣蝦技巧之外，現場更可免費加工釣獲的大蝦，釣完便可一邊聊天一邊享受食物，現時優惠價只需$248就可以釣足2小時，更保底獲贈5隻蝦，還有免費專人現場即煮！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

釣蝦場HABO

地點：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

電話：6089 6789



商場篇：

五一假期好去處【13】新港城中心 — MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

新港城中心將由5月1日起至31日，於新港城中心L2天幕廣場舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。場內將有10米長、7米高的巨型《蓄勢待發》充氣熊貓裝置；與逾11米闊、7米深的幻視藝術地畫，更聯乘香港摺紙協會展出15隻立體環保摺紙熊貓！

新港城中心｜MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

日期：2025年5月1日至31日

時間：10:00 - 22:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



五一假期好去處【14】黃埔天地 — 快閃購物1分鐘

黃埔天地為慶祝五一黃金周，把商場中庭化身為商店，商店貨架擺滿逾2,800件商品，並舉行限時挑戰「快閃購物1分鐘」！參加者隨機抽取相應的2至4張產品卡，清單中可能有Dyson風筒、PopMart THE MONSTERS LABUBU盲盒、安記鮑發財祝福鮑魚發財禮盒等。 只要於60秒限時內成功搜羅清單上的所有物品，即可免費帶走！

黃埔天地｜快閃購物1分鐘

日期：2025年5月1日、4日、5日及11日

時間：13:00 - 17:00

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



五一假期好去處【15】太古廣場 — 全港首個樂高®植物園

太古廣場獻全港首個樂高®植物園「Where Bricks Bloom」，由超過12萬顆樂高顆粒及樂高®Botanical系列精心搭砌的一系列花藝創作。樂高®植物園由五個主題區域組成，包括「花綻拱門」、「玫瑰幻夢」、「眩目花亭」、「花開映照」及「Brick to Bloom花店」，可以到植物園打卡，再送摯愛一朵樂高積木花！

太古廣場｜全港首個樂高®植物園

日期：2025年4月24日至5月18日

時間：10:00 - 22:00

地點：LG1層Garden Court



五一假期好去處【16】太古城中心 — 太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

太古城中心與Kodak 首度攜手合作舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》！場內將提供10大Y2K韓流打卡點，包括：ColorPlus菲林筒閃光隧道、多角度Selfie 後視鏡、韓風相機照相館等。場內更將有香港首間Kodak期間限定店，獨家發售多款Kodak Apparel官方授權的美式復古風潮流服飾周邊及經典菲林相機產品，菲林粉絲絕對不能錯過！

太古城中心｜太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

日期：2025年4月17日至5月18日

時間：12:00 - 21:00（星期一至五）；11:00 - 21:00（星期六、日及公眾假期）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋



五一假期好去處【17】AIRSIDE — Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

AIRSIDE將聯乘Sanrio人氣角色Cinnamoroll，呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN」！Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型登場，設有五米高的毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、Cinnamoroll衝刺終點圓拱頒獎台與滑板場景，更會化身成Café 餐車發售獨家限量商品！更可參與「Cinnamoroll手機鏈工作坊」親手製作電話吊飾！

AIRSIDE｜AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期：2025年4月11日至6月1日

時間：10:00 - 22:00

地點：AIRSIDE 2樓中庭



五一假期好去處【18】新城市廣場 — DIMOO WORLD DISNEY SHOW

新城市廣場將聯乘POP MART，與DIMOO WORLD DISNEY全新系列角色呈獻「DIMOO WORLD DISNEY SHOW」！現場將設有7大打卡位，包括4米高的Mickey TV Show 特大鐘樓、Chip & Dale慵懶森林、Donald Duck歌唱留聲舞台、經典Mickey電影神壇等，更有獨家DIMOO WORLD年曆卡及貼紙套裝等你領取，粉絲們絕對不能錯過！

新城市廣場｜DIMOO WORLD DISNEY SHOW

日期：2025年5月1日至6月30日

時間：10:00 - 22:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park及新城市廣場3期2樓



五一假期好去處【19】將軍澳中心 — Bunni Konbiny野餐遊樂園

將軍澳中心將與復活節期間呈獻「Bunni Konbiny野餐遊樂園」！「Bunni Konbiny兔子便利商店」的三大角色Mayo、Mogu和Mame首次以春日野餐天地為主題登場！場內將設有6大打卡裝置，包括：4米高充氣Mayo；兒童高爾夫球推桿試玩站；松鼠鞦韆打卡站及田園車仔檔等。

將軍澳中心｜Bunni Konbiny野餐遊樂園

日期：2025年4月18日至6月19日

時間：11:00 - 20:30

地點：將軍澳中心G/F中庭



五一假期好去處【20】置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

置富Malls將聯手人氣兔子品牌Esther Bunny呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」。活動將在兩個商場設粉紅打卡場景，包括馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有高達5米的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、粉紅露營車、櫻花樹等打卡點；以及置富都會的「甜美草莓園」！

置富Malls｜置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

日期：2025年3月29日起至6月15日

時間：12:00 - 20:00

地點：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場L2天幕廣場／紅磡都會道6號置富都會L7大堂



五一假期好去處【21】朗豪坊 — Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

朗豪坊特別聯乘世界知名珍藏人偶品牌Hot Toys由4月30日至5月25日期間，，以Grogu及Wicket巨型COSBI為主題呈獻「星球大戰：萌友歷險」展覽！展覽將有3米高巨型星戰萌系角色古古Grogu及Wicket吹氣裝置、《星球大戰》系列1:6比例珍藏人偶展示區、逾100款星戰產品等，可以帶埋小朋友在這裡盡情打卡！

朗豪坊｜Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

日期：2025年4月30日至5月25日

時間：10:30 – 22:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場



五一假期好去處【22】荃灣廣場 — OUTDOOR FEST迪士尼限定店

荃灣廣場將於4月4日至5月11日期間，設置大型山系主題的迪士尼限定店，有一眾迪士尼角色包括唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻等將會帶來多個打卡位、150款山系周邊，以及更會舉行全港首間科技感的遊戲中心APELAND舉辦的「夾公仔嘉年華」，隨時贏走巨型公仔！

荃灣廣場｜OUTDOOR FEST迪士尼限定店

日期：2025年4月4日至5月11日

時間：11:00 - 21:00

地點：荃灣廣場L1中庭



五一假期好去處【23】西沙GO PARK — 異寵GO遊學園

西沙GO PARK將呈獻首個以異寵為主題的「異寵GO遊學園」，展示多款超罕見兩棲及爬蟲動物的「異寵GO生態館」、深入了解異寵世界的「異寵周末導賞團」、與異寵近距離Meet & Greet的「星級異寵全接觸」及「異寵主題市集」！

西沙GO PARK｜異寵GO遊學園

日期：即日起至5月11日

地點：新界西沙海映路9號



五一假期好去處【24】MCP 新都城中心 — MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

MCP新都城中心聯手新加坡知名親子教育遊樂品牌Kiztopia，推出逾3,000呎的「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」。場內將設有5大遊玩關卡，包括全港首個室內水陸雙重遊玩體驗，帶你於36 米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」；Tiger叢林極限挑戰；Bell叢林訓練站；Drago雷霆滑梯；Raby叢林波波樂園。復活節主角萌兔Raby將於指定日子現身粉絲見面會，現場還有Kiztopia周邊商品販售專區！

MCP 新都城中心｜MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

日期：2025年3月28日至5月11日

時間：12:00 - 20:00（星期一至五）／10:00 - 20:00（星期六、日及公眾假期）

地點：將軍澳欣景路8號新都城中心2期L1天幕廣場



五一假期好去處【25】美麗華廣場 — Coffee, Tea & Mi 文創市集

美麗華廣場將帶來一連四個星期的「Mira Brew Fest茶啡節 – Coffee, Tea & Mi」，雲集多個咖啡、茶及質感生活相關的特色品牌！喜歡咖啡及茶的人絕對不能錯過！

美麗華廣場｜Coffee, Tea & Mi 文創市集

日期：2025年4月18至5月11日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00 - 20:00

地點：美麗華廣場B1中庭



五一假期好去處【26】昂坪360纜車 — 我的牛仔時代@昂坪360

昂坪360聯乘經典本地漫畫《牛仔》，推出「我的牛仔時代@昂坪360」活動！場內將有兔耳朵造型的「牛仔」和小狗，以及手持復活蛋的「契爺」打卡位！

昂坪360｜我的牛仔時代@昂坪360

日期：3月28日至5月25日

地點：香港大嶼山昂平路111號



五一假期好去處【27】朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

白紙市集 x Smile Studio將在5月3日起至6月1日，逢週末週日及公眾假期於朗豪坊舉行「咚龍！糉夏浪浪祭」周末市集！市集橫跨母親節及端午節，將結合端午節元素，由一系列本地手作人帶來文創商品、飾品、皮革、食物等。

朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭（官方圖片）

朗豪坊｜白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

日期：2025年5月1日至6月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00 - 21:00

地點：朗豪坊 L9 - L12長廊

